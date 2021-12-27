Hastalığın önlenmesi için çiftlerin evlilik öncesinde yaptıracağı ücretsiz SMA tarama testleri, İstanbul'daki aile sağlığı merkezlerinde uygulamaya geçti.

SMA hastalığının çözümü için Sağlık Bakanlığı, bir süre önce harekete geçti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabı üzerinden SMA hastalığıyla ilgili paylaşımda bulundu.

Bakan Koca yaptığı paylaşımda, SMA hastalığının önlenmesine yönelik, evlilik öncesinde çiftlerin taşıyıcılık testinden geçmesini amaçlayan tarama programının aile hekimliklerinde bugün itibarıyla uygulamaya konulacağını duyurdu.

Koca, "27 Aralık tarihinde laboratuvarda kan örneği kabulüne başlanacak. Milletimize hayırlı olsun." sözlerine de yer verdi.

AİLE HEKİMLİKLERİNDE TARAMALAR BAŞLADI

İstanbul'da da bugün ücretsiz olarak SMA taraması yapılmaya başlandı. Bağcılar 30 Nolu Aile Sağlığı Merkezine gelen çiftler, ücretsiz bir şekilde SMA taramasını yaptırdı. Konuyla ilgili açıklamada bulunan İl Sağlık Müdürlüğü Çocuk, Kadın Üreme Sağlığı Birim Uzmanı Dr. Aylin Dervişoğlu, anne ve baba adaylarının üzerinde tarama yapılsa da buradaki asıl hedefin çocuklar olduğunu söyledi.

İstanbul'da çiftler, ücretsiz SMA tarama testine başladı VİDEO











TESTLER OLUMSUZ SONUÇLANIRSA UZMANA YÖNLENDİRİLİYOR

Tarama sonucunda testin şüpheli çıkması durumunda çiftleri Tıbbi Genetik Uzmanları'na yönlendirdiklerini dile getiren Dervişoğlu, "Bugün itibariyle tüm Aile Sağlığı Merkezlerinde SMA taşıyıcı testlerine başlamış bulunuyoruz. Program kapsamında evlilik öncesi sağlık raporu almak için Aile Sağlığı Merkezi'ne başvuran ve hala evli olup çocuk sahibi olmak isteyen çiftlerimize talepleri doğrultusunda Aile Sağlığı Merkezi'nden ücretsiz bir şekilde tarama testi yapılabilecektir. Eğer kişilerin taşıyıcı çıkması durumunda şüpheli çıkması durumunda Aile Hekimliği Bilgi Sistemleri ile test sonuçları Aile Hekimliğine düşmekte ve kişiler sonuçlar neticesinde bilgilendirilerek tıbbi genetik uzmanlarına yönlendirilmektedir. Biz halihazırda bu tarama programını anne ve baba adaylarının üzerinden yapıyor olsak da bizim asıl hedefimiz çocuklarımız. Biz sağlıklı bir şekilde çocuklarımızın dünyaya gelsin diye bu tarama programını yapıyoruz. Bu yüzden tüm evli çiftlerden aile hekimlerinin önerileriyle birlikte evlilik öncesi tarama testlerini yaptırmalarını tavsiye ediyoruz. Aslında bu yürüttüğümüz birçok tarama programından bir tanesi daha oldu. Aile Hekimliği birimlerine başvurup tarama testlerini yaptırabilirler. Tarama testinde öncelikle erkek eş adayından kan numunesi alınıyor. Genetik laboratuvarlarında çalışılıyor. Test sonuçları böyle çıkıyor. Eğer kişide şüpheli test sonucuna ulaşılırsa kadın eş adayına da tarama yapılıyor. Çiftleri daha sonrasında Tıbbi Genetik Uzmanları'ndan danışmanlık almaları için yönlendiriyoruz." şeklinde konuştu.





TARAMAYA GİDEN ÇİFT, MEMNUN KALDI

SMA Taraması için Bağcılar Aile Sağlığı Merkezi'ne gelen Muhammed Yıldız ve Nuran Yıldırım çifti, yapılan taramadan memnun kaldıklarını söyledi.

Yapılan taramayla ilerideki çocuklarının sağlıklı olup olmayacağını öğreneceklerini ve önlem alacaklarını ifade eden Muhammed Yıldız, şöyle konuştu:

"Böyle bir tarama yapılması çok güzel. En azından bu taramanın yapılması ileride doğacak çocuklarımızın sağlıklı olup olmayacağının önüne geçilmesi için yapılan bir uygulama. Çok teşekkür ederiz bu uygulama için. Herkes yaptırmalı kesinlikle."

"ÖNCEDEN KORKUYORDUK"

SMA Taramasının bugün başladığını öğrenince iş yerinden çıkıp Bağcılar 30 Nolu Aile Sağlığı Merkezi'ne geldiklerini söyleyen Nuran Yıldırım, şunları kaydetti:

"Gerçekten ben de mutlu oldum. Önceden duyuyordum bu hastalığı ve korkuyordum da. İki gün sonra yaptırmayı düşünüyorduk. Şimdi olduğunu öğrenince hemen geldik. İş yerindeydik. Gerçekten çok mutlu olduk. Bir de ücretsiz olması başkaları için de bizim için de daha iyi oldu."