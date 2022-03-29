Koronavirüs sebebiyle 2 yıl önce vefat eden ve kısıtlamalar nedeniyle memleketi Sakarya yerine İstanbul’da defnedilen Mehmet Çakır’ın cenazesi, ailesinin girişimi ile nakledildi.

İstanbul’da ikamet eden Mehmet Çakır, 2 Nisan 2020’de koronavirüse yenik düştü. Tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Çakır’ın cenazesi, kısıtlamalar sebebiyle ailesi tarafından Sakarya'ya defnedilemedi.

Cenaze, Sarıyer ilçesi Kilyos Mezarlığı’nda toprağa verildi. Yaklaşık 2 yılın sonunda Çakır’ın cenazesi, ailesinin talebi üzerine defnedildiği yerden çıkarılarak memleketi Sakarya Karasu’ya getirildi.

10 çocuk babası Çakır, ikindi namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Ortaköy Mahalle Mezarlığı’na defnedildi.

“TÜM SEVENLERİ, SEVDİKLERİ BURADA”

Mehmet Çakır’ın oğlu Halil Çakır, şu açıklamalarda bulundu:

“İstanbul Küçükçekmece’de ikamet ediyordum. Vefat etmeden önce yaklaşık iki yıl boyunca benim yanımda kaldı. Bakımını, her şeyini eşimle beraber üstlenmiştik. 3-4 gün yoğun bakımda kaldı, sonra vefat etti. Koronavirüs sebebiyle cenazesini buraya getiremedik. Tüm sevenleri, sevdikleri burada. Herkesin yardıma koşan biriydi. Naklini buraya alacağım dedim ve aldım. Burada rahmetli annemin yanına defnettik.”

İstanbul’da defnedilen cenazesi, 2 sene sonra Sakarya’ya nakledildi VİDEO





“İKİNCİ KEZ ACILARI TAZELENDİ”

Ortaköy Mahallesi Muhtarı İsmet Turan ise, “Bizim civarda Çakır Dayı diye tanınır. İstanbul’da hastalığı nedeniyle oğlunun yanında hastaneden tedavi altındaydı. Vefatından sonra cenazesini pandemi nedeniyle göndermediler. Geçici olarak oraya defnetmiştik. Çocuklarının talebi üzerine İstanbul Mezarlık Müdürlüğü’nün istediği evrakları buradan düzenleyip gönderdim. Çok şükür, bugün itibariyle Çakır Dayımızı mahallemize getirdik. Çakır Dayı, bizim civarda tanıdığı, tanımadığı herkesin cenazesine muhakkak katılırdı. Bu anlamda mahalleliden de talep çoktu. İkinci kez acıları tazelendi. Ancak babalarını buraya getirmenin huzurunu da yaşıyorlar. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Rahmetlinin ölüm ve doğum günleri de aynı güne denk geldi. 2 Nisan’da doğdu ve 2 Nisan’da vefat etti.” ifadelerini kullandı.