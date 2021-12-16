İstanbul’da En İyi Saç Ekim Merkezi Hangisi? Saç Ekimi 2022 Fiyatları Ne Kadar Olacak?

Bu yazımızda detaylı bir saç ekim rehberi hazırladık.

En iyi saç ekim merkezi hangisi, en iyi saç ekim yöntemi hangisi, 2022 yılında saç ekim fiyatları ne kadar olacak, saç ektirme fiyatları güncel olarak ne kadar, nelere dikkat etmek gerekir gibi tüm sorulara cevaplar hazırladık. Yazının tamamını okuyarak detaylı bilgi edinebilirsiniz.

Türkiye’nin En İyi Saç Ekim Merkezleri Hangisidir?

Her yıl yaklaşık yarım milyon insan, zamanla dökülen saçlarını geri kazanmak için Türkiye’ye adeta hücum etmektedir. Saç ekimi yaptırmak için Türkiye'yi seçmelerinin birkaç nedeni vardır: Geniş hizmet yelpazesi, tedavilerin kalitesi ve tabii ki saç ekim maliyetinin uygun olması.

En İyi Saç Ekim Merkezleri Listesi;

1- Este Favor Saç Ekim Merkezi

2- Asmed Saç Ekim Merkezi

3- AHD Saç Ekim Merkezi

4- Acıbadem Saç Ekim Merkezi

5- Dr. Müttalip Keser Saç Ekimi

Türkiye'de saç ekimi yatırmak isteyen kişiler için çok sayıda seçenek vardır. Saç ekimi yaptıracak kişiler, hangi saç ekimi yönteminden faydalanmak istediklerine karar vermeli ve bu doğrultuda araştırma yapmalıdır. Araştırma yaparken elbette uzmanın deneyimini, ekibin başarısını ve klinikte kullanılan teknolojik araçları da göz önünde almak gerekir.

Kaynak;

https://www.sacektirmefiyatlari.com/istanbul-en-iyi-sac-ekim-merkezleri-ve-sac-ektirme-fiyatlari

https://www.sacektirmefiyatlari.com/istanbul-en-iyi-sac-ekim-merkezleri-ve-sac-ektirme-fiyatlari



EsteFavor Saç Ekim Merkezi

EsteFavor, müşterilerine en yeni saç ekimi teknolojilerini sunmakta ve dünya çapında tanınırlığını mükemmel ve doğal sonuçlarına borçludur. Türkiye'de butik sağlık hizmeti anlayışının öncülerindendir. Kişiye özel VIP hizmeti sunarken en doğru planlamayı, doğal görünümü ve yüksek yoğunluklu saç ekimini garanti eder. Başarılı ekibi, uzman doktorları ve kaliteli hizmetleri ile saç ekimi alanında devrim yaratmaktadır.

ASMED Saç Ekim Merkezi

ASMED, Koray Erdoğan tarafından kurulmuş bir saç ekim merkezidir. Türkiye doğumlu olan ve 1988 yılında Hacettepe Üniversitesi'ne başlayıp 1994 yılında Tıp Fakültesi'nden mezun olan Dr. Erdoğan, 16 yılını saç ekim metodlarına adamıştır. 22 yıldır hekimlik yapmaktadır. Dr. Erdoğan, İstanbul'daki ASMED kliniğinde uzun saç ekimi FUE, homojenizasyon ve mega seanslar konusunda uzmanlaşmıştır. 15 yıldır saç ekimi uzmanı olan Dr. Koray Erdoğan çok sayıda uluslararası seminere katılarak kendisini geliştirmektedir. Klinikteki konsültasyon sırasında Dr. Erdoğan, her danışanını dikkatlice muayene eder ve danışanların donör alan kapasitesini hesaplar. Bu şekilde her bir danışan için kişisel bir plan hazırlar. Süreci bu plana göre ilerletir.

AHD Saç Ekimi Kliniği

Antalya merkezli olan AHD Saç Ekimi Kliniği, yerel ve uluslararası hastalara uygun fiyatlarla saç ekimi hizmetleri sunmaktadır.

Klinik 2002 yılında saç ekimi işlemlerinde uzman olan Dr. Hakan Doğanay tarafından kurulmuştur. Dr. Doğanay uzun yıllardır bu alanda çalışmış olup oldukça deneyimlidir. Uluslararası Saç Restorasyon Cerrahisi Derneği (ISHRS) dahil olmak üzere uluslararası profesyonel derneklerin üyesidir. Aynı zamanda birçok saç ekim tekniğinde yetenekli olup aynı zamanda Aspendos Hastanesi'nde saç ekim bölümünün başkanıdır.

Acıbadem Saç Ekim Merkezi

Türkiye'nin saç ekimi tedavisi için sıhhi ve hijyenik bir ortamda deneyimli cerrahlar ile güvenilir ve profesyonel bir yer bulmasında Acıbadem Saç Ekim Merkezi oldukça büyük rol oynamaktadır. Profesyonel bir sağlık kadrosuna ve kozmetik cerrahi ve saç ekimi alanında uzmanlaşmış cerrahlara sahip olan Acıbadem Saç Ekim Merkezi, tıbbi olarak kanıtlanmış saç ekimi yöntemleri sunmaktadır. Birçok yabancı ve yerli danışanına kaliteli hizmet sunan Acıbadem Saç Ekim Merkezi, birçok metodun yanı sıra en teknolojik aletler kullanarak hata seviyesini sıfıra indirmiştir.

Muttalip Keser Saç Ekimi

İstanbul'da deneyimli ve profesyonel saç ekimi kliniğinde, Dr. Muttalip Keser tarafından hemen hemen her türlü saç ekim uygulaması yapılabilmektedir. Saç dökülmesinin önüne geçmek, kendinize en uygun yöntemi bulmak ve saç ekimi sorunlarının üstesinden gelmek için sizler de uzman doktor Muttalip Keser’den saç ekim hizmeti alabilirsiniz. Deneyimli ekibi, teknolojik aletler ile bu klinik, derdinize deva olur niteliktedir.

2022 Saç Ekim Fiyatları Ne Kadar Olacak?

Saç ekimi ücretleri gelişen teknolojiler ile covid sürecinde yeni fiyat politikaları biraz artması beklenmektedir. 2021 yılı saç ekim fiyatlarıortalama 7.000 TL ile 11.000 TL arasındadır, bu fiyatların 2022 yılında 8.500 – 12.500 tl arasında olması beklenmektedir. Saç ekimi döviz kuruna da endeksli olduğu için bu artış olağandır. Saç ekimi yaptırmak isteyenlerin araştırma yaparken en uygun saç ekimi ve en iyi saç ekim merkezi tercihinde bulunmalı tavsiye edilmektedir. Saç ekimi 2022 fiyatları tüm merkezler tarafından farklı şekilde artacaktır ancak ortalama fiyatlar yukarıda yazıldığı gibidir.

Saç Ekimi Nasıl Yapılır?

Saç ekimi işleminde genellikle belirli bir sıralama takip edilir. İlk olarak lokal anestezi sırasında saç ekimi yapılacak kişiyi rahat ettirmek için danışana bazı ilaçlar verilir. Bu ilaçlar, danışanı hem rahatlatır hem de işlemin daha rahat bir şekilde tamamlanmasını sağlar. Böylece, danışan greftler çıkarılırken veya ekilirken ağrı hissetmez.

Saç ekim süreci; greft toplama, bu grefleri hazır hale getirme ve grefleri ekme sürecini kapsar. Bu nedenle, uzun zaman alan bir işlemdir. İşlem sırasında zaman zaman mola verilir. Bu molarlarda danışan; şekerleme yapabilir, beklerken film izleyebilir, müzik dinleyebilir veya birileri ile sohbet edebilir.

Günün sonunda ise, danışan kendisini dinç ve rahat hissedecektir. Danışanın eve gitmeden önce biraz daha klinikte kalması gerekebilir. Çünkü saç ekiminden sonra her greftin üzerinde kırmızı/kahverengi bir kan noktası olacaktır. Saç ekiminden sonra ise, danışanın refleskleri sakinleştirici ve diğer ilaçların etkisi ile yavaşlayabilir. Bu oldukça doğal bir süreçtir çünkü ilaçlar vücuttan atılana kadar etki devam eder. Danışanların, 24 saat boyunca araba kullanması, ağır makine çalıştırması veya aktif hareket edecekleri bir etkinlik yapması yasaktır. Greftlerin yerinden çıkmasını önlemek ve uygulamanın yapıldığı bölgede meydana gelen şişliği azaltmak için danışanın, saç ekimini takip eden ilk 3 gün sırt üstü yatması onun yararına olacaktır. Böylece danışan, hem başarılı bir saç ekim sürecini atlatacak hem de dingin bir ruh haline bürünecektir.

Saç Klonlama Tedavisine Dair

Saç çoğaltma olarak da adlandırılan saç klonlama tedavisi umut verici bir tedavidir.

Saç klonlamada, bir kişinin saç kökü hücrelerinin bir örneği vücut dışında çoğaltılır ve daha sonra yeni kalıcı saçlar olarak kafa derisine yeniden implante edilir.

Saç klonlama, saç dökülmesi problemini çözmek için laboratuvar tekniklerinin nasıl kullanılacağına dair bir dizi fikri tanımlar. Bununla birlikte, teknik olarak, gerçek saç klonlama ile kellik tedavisi için saç çoğaltma tekniği arasında çok az fark vardır. Her iki yaklaşımda da amaç, artan miktarda donör saçı üretmektir. En temel temel farkı, “klonlama” yönteminde kök hücrelerin alınması ve bu köklerin dışarıda çoğaltılmasıdır.

En Yeni Saç Ekim Yöntemi Nedir?

NeoGraft, FUE'nin yarı otomatik bir versiyonudur ve en modern saç ekim tekniklerinden biridir. Ameliyatla ilgili bazı manuel hataları ortadan kaldırdığı ve diğer FUE tekniklerinden daha etkili olduğu bilinmektedir. NeoGraft faydaları şu şekilde açıklanabilir:

NeoGraft, FUE'nin yarı otomatik bir versiyonudur ve en modern saç ekim tekniklerinden biridir. Ameliyatla ilgili bazı manuel hataları ortadan kaldırdığı ve diğer FUE tekniklerinden daha etkili olduğu bilinmektedir. NeoGraft faydaları şu şekilde açıklanabilir.

Bununla birlikte şu an uygulanan en iyi ve en iyi saç ekimi yöntemi DHI ve Safir FUE'de diyebiliriz. Başarısı ispatlanmış bu teknikler ile işlemler çok konforlu olmaktadır.

İstanbul En İyi Saç Ekim Merkezi Hangisidir?

Türkiye ve hatta İstanbul, saç ekim operasyonlarının merkezi haline gelmiştir. Uygun fiyatlarda kaliteli saç ekimi hizmeti sunan İstanbul, en fazla saç ekim kliniğine ve sağlık ekibine sahip bir bölgedir. Hastalar için konsültasyonu yapan ve tedavi planını koyan doktor ve operasyon sonrası takibin nasıl olacağı, operasyonu yapan doktorun tecrübesi gibi birçok faktör klinikler arasında farklılıklar gösterebilir. Ameliyathane kalite standartları, son teknolojik aletler ve gerekli tüm ekipmanları ile İstanbul’daki klinikler en yüksek sterilizasyon ve hijyen standartlarına sahiptir.

Este Favor saç ekim merkezi en iyi saç ekim merkezleri deyince akla gelen ilk isimlerdendir. İstanbul’da onlarca başarılı ve uygun saç ekim merkezi bulunmaktadır.

İstanbul’daki en iyi saç ekim merkezinin hangisi olduğuna karar vermek zorlayıcı olabilir. Çünkü klinik sayısının çokluğu rekabeti arttırmış, bu da her kliniğin hizmetlerini en üst seviyeye taşımasına neden olmuştur. Saç ekimi yaptırmak isteyen bir kişi, kendisine en uygun saç ekim merkezini bulmak için araştırmalı yapmalı ve ardından bu sağlık merkezi ile iletişime geçmelidir.

Saç Ekimi Öncesi Nelere dikkat Edilmelidir?

Saç ekimi yaptırmak isteyen kişilerin dikkat etmesi gereken birçok nokta vardır. Saç ekim işlemi öncesinde dikkat edilmesi gereken noktalar şu şekilde sıralanabilir.

Sağlık sorunlarını doktor ile paylaşmak

Saç ekimi operasyonu geçirmeden önce danışan, sağlık problemlerini ve düzenli olarak kullandığı ilaçları saç ekim uzmanınıza bildirmelidir. Saç ekimi operasyonu için doktordan onay almak oldukça önemlidir.

İşlemden önce ilaç kullanmamak

Danışan, sağlık sorunu için doktordan onay aldıysa saç ekimi operasyonundan 3 gün önce düzenli olarak kullandığı aspirin gibi kan sulandırıcı ilaçlara ara vermelidir.

Ameliyattan bir gün önce yapılacaklara dikkat etmek

Danışanlar, saç ekiminden önce alkol tüketmemelidir. Saç ekimi operasyonu sırasında lokal anestezik etkisi olacak ilaçlar kullanılmaktadır. Alkolun bu ilaçlarla etkileşim tehlikesi olduğundan 1-2 gün öncesinden alkol alımı sınırlandırılmalıdır. Bunun yanı sıra saç ekiminden önce sigara kullanımı da sınırlandırılmalı, 1-2 gün önce ve ekimi takiben 7-10 gün sigara kullanılmamalıdır.

Ameliyat öncesi hazırlıklar yapmak

Saç ekimi operasyonunun sabahı, danışanlar hafif bir kahvaltı edebilirler. Saç ekiminden önce operasyon günü için danışan kişisel hijyenine dikkat etmeli ve saç ekimi için merkeze dinlenmiş olarak gelmelidir.

Saç Ekimi Sonrası Nelere Dikkat Edilmelidir?

Saç ekimi işlemi öncesinde olduğu gibi işlem sonrasında da dikkat edilmesi gereken noktalar vardır. Gelin birlikte göz atalım.

İşlem sırasında sakinleştici ilaçlar verildiği için danışan, işlemden sonra 24 saat boyunca araba kullanmamalı, eve bir refakatçı ile gitmelidir.Kafada meydana gelebilecek herhangi bir şişkinlik riskini azaltmak için tedaviden sonraki ilk yedi gün danışan, başı yüksekte olacak şekilde uyumalıdır. Baş, 45 derece yüksekte tutulmalıdır.Doktorun verdiği reçetedeki her ilaç kullanılmalıdır. Enfeksiyon riskini azaltmak için antibiyotikler tam olarak reçete edildiği şekilde alınmalıdır.Başınızda herhangi bir şişlik meydana gelirse kaşlarınızın hemen üstüne 20 ila 30 dakika buz uygulaması yapabilirsiniz.Saç ekimi işleminizden sonraki ilk 48 saat saç yıkanmamalıdır. Tedaviden sonraki üçüncü gün yıkamak mümkündür. Saçı yıkarken danışan, şampuan kullanmaktan ve ovalamaktan kaçınmalıdır.Saç ekimi işleminden kısa bir süre önce saçı boyamak süreci kötü etkileyebilir. Çünkü saç boyasında bulunan sert kimyasallar ekilen köklerin dökülmesine neden olabilir.Herkes suyun yaşam için ne kadar önemli olduğunu bilmektedir. Ancak su içmek saç ekim süreci için de oldukça önemlidir. Danışan, işlem sonrasında bol bol su içmelidir.

Saç Ekimi Sonrası Süreç Nasıl İlerler?

Saç ekiminin tek kalıcı çözüm olduğu düşünüldüğünde, istenen sonuca ulaşmak için nispeten uzun bir dönem gerektiği kabul edilmelidir. Çünkü saç ekim yolculuğu uzun bir yolculuktur ve bu yolculukta saçın anatomisinin ve fizyolojisinin oldukça önemli olduğunu benimsemek gerekir. Bundan dolayı saç ekimi işleminden sonra da bazı noktalar göz önüne alınmalıdır.

Saç ekimi işleminden sonra saçlarda ay ay değişimler görülür. Saçın uzama hızı implantasyon bölgesine göre değişir. Ön tarafa ekilen saçlar, taç bölgesine ekilen saçlara göre daha hızlı uzar. İşlemi takip eden 2 ila 3 hafta içinde hastaların bir miktar saç uzaması görmesi muhtemeldir ancak bu dönem, “şok kaybı” veya “dökülme” döneminin başladığı zamandır. Bu süre zarfında saç kökleri görünür gövdelerini kaybeder ve ekilen saçlar dökülmeye başlar. Şok dökülme, operasyon sırasında yaşanan strese doğal bir tepki olarak saçın “telogeneffluvium” aşamasına girmesiyle oluşur. Ancak ekilen saçların kökleri kafa derisinin altında sağlıklı bir şekilde durur. Bu aşama, saçın doğal büyüme döngüsünün bir parçasıdır. 4. ve 5. aya gelindiğinde ekilen saçlar ilk uzama evresindedir ve çoğunlukla ince saçlar çıkmaya başlar. 6.-7. aylarda açık bölge saçla dolmaya başlar. Nihai sonucun sadece %60'ı 6. ila 9. aylarda elde edilecektir. Bu endişelenecek bir şey değildir, çünkü herkes günde 10 ila 100 saç kökü kaybeder. 9. ila 12. aylar arasında saç yoğunluğunda önemli bir artış olur. Bu dönemde yeni saçlar çıkmaya ve mevcut saçlar kalınlaşmaya devam eder. 12. aya gelindiğinde nihai sonucun yaklaşık %80'i elde edilecektir. Ekilen saçlar uzamış olacak ve geriye kalan tek aşama saçın geri kalanının kalınlaşması olacaktır. 12. ila 24. aylarda bu aşama da tamamlanır ve saç ekimi işleminizin nihai sonucu elde edilir.

Saç Ekimine Dair En Çok Sorulan Sorular

Saç ekimi güvenilir midir?

Saç ekimi tamamen güvenli ve doğaldır. Bu işlemde saçınıza zarar verebilecek özel kimyasallar veya ilaçlar kullanılmamaktadır. Tüm saç uzatma yöntemleri arasında saç ekimi ameliyatı en doğal olanıdır.

Saç ekimi için en uygun yaş kaçtır?

En ideal yaş aralığı 18 ile 65 yaş arasıdır. Bu yaşlar arasında yapılan saç ekimleri daha başarılı sonuçlar verecektir. Gerekirse uzman doktor onayı ile bu yaş aralığının dışındaki kişilere de saç ekimi yapılabilir..

Saç ekimi doğal görünür mü?

Saç ekimi doktorunuzun beceri ve deneyimi yeterliyse ve, en son teknolojilerden bazıları kullanılıyorsa saçlarınız oldukça doğal görünebilir.

Saç ekimi sonrası kanama normal bir durum mudur?

Tedaviden sonraki günlerde veya iki haftaya kadar kanama normal olup hasar gören kökler donör bölgeden alınır ve mikro kesilerle saçlı deriye yeniden implante edilir.