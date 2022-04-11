İstanbul’da kendi yöntemiyle ameliyat ettiği hasta öldü, doktorun hapsi istendi

Diyabet hastasının ameliyatından sonra ölmesinden sorumlu olduğu iddia edilen Prof. Dr. Çelik hakkındaki iddianame hazırlandı. Çelik’in, hastaya kendi yöntemini uyguladığı öğrenildi.

İstanbul’da, 50 yaşındaki Selahattin Serin, diyabet ameliyatı sonrasında yaşamını yitirdi.

Serin’in ölümüne neden olduğu iddia edilen Prof. Dr. Alper Çelik hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

İstanbul Cerrahi Hastanesi'nde yaşanan olayda, Prof. Dr. Alper Çelik hakkında hazırlanan iddianamede, Çelik’in ifadesine yer verildi.

Kendi geliştirdiği yöntemle ameliyat ettiğini söyledi

İHA’nın haberine göre; Çelik iddianamede, kendisinin obezite ve metabolik cerrahi uzman hekimi olduğunu, ‘metabolik cerrahi operasyonu’ adlı diyabet ameliyatı uygulamasını kendisinin getirdiğini, bu yöntemle de birçok kişiyi ameliyat ettiğini söyledi.

Çelik bu yöntemde, hastanın ince bağırsağının son kısmının ince bağırsağın baş kısmına taşınmakta olduğunu belirtti.

Hazırlanan iddianamede, maktul Selahattin Serin’in Tip 2 Diyabet ve obezite hastası olduğu, tedavi maksadıyla Doktor Alper Çelik'e müracaat ettiği ve diyabet ameliyatı (metabolik cerrahi) yaptırmaya karar verdiği belirtildi.

5 gün hastanede yattı

İddianamede, 19 Aralık 2017’de İstanbul Cerrahi Hastanesi'nde ameliyatın gerçekleştirildiği, ameliyattan sonra hastanın 5 gün kadar hastanede yattıktan sonra taburcu edildiği ancak hasta yakınlarının beyanlarına göre hastada bu süre zarfında ağrının dinmemesi, dışkıya çıkamama gibi sorunların yaşandığı aktarıldı. Hasta Serin’in taburcu olduktan sonra uçakla İzmir'e gittiğinin ancak burada da ağrılarının sürdüğünün anlatıldığı iddianamede, Selahattin Serin’in 27 Aralık 2017 tarihinde fenalaşarak hastaneye kaldırıldığı ancak kurtarılamadığı kaydedildi.

Şüpheli doktorun tıbbi uygulama hatası yaptığı belirtildi

İddianamede yer alan İzmir Adli Tıp Morg İhtisas Dairesi tarafından düzenlenen otopsi raporunda, ölüm nedeninin, hastanın geçirdiği operasyon sonrası hastada karın zarı iltihabı sonucu olduğu belirtildi.

Laboratuvar tetkiki ve radyolojik inceleme yapılamadan taburcu edildi Adli Tıp Kurumu 8. Adli Tıp İhtisas Kurulu'nca düzenlenen raporda da, ameliyat öncesi gerekli tetkiklerinin yapıldığı ancak maktulün hiçbir laboratuvar tetkiki ve radyolojik inceleme yapılamadan taburcu edilmesinin tıbben eksiklik olduğu kaydedildi.

2 yıldan 6 yıla kadar hapis

Ayrıca, 2 gün sonra aşırı kusma nedeniyle telefonla kendisine danışılmasına rağmen sadece ilaç önermesi ve durumun aciliyetini anlatmayıp bir sağlık kuruluşuna yönlendirmemesi sebebiyle şüpheli Doktor Alper Çelik’in tıbbi uygulama hatası yaptığı da aktarıldı.

Hazırlanan iddianamede, şüpheli Doktor Alper Çelik hakkında ‘taksirle ölüme neden olma’ suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.