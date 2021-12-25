İstanbul'daki koronavirüs vakalarında 5'inci dalga uyarısı

Birkaç hafta içerisinde İstanbul'un da Avrupa gibi yüksek vakalarla karşı karşıya kalabileceğini söyleyen Kemal Memişoğlu, kapanma durumunun söz konusu olmadığını belirtti.

Koronavirüse karşı alınan tedbirlerin vaka sayısındaki düşüşlerle birlikte esnetilmesinin ardından yeni bir dalga gündeme geldi.

Aşı çalışmalarıyla azalan vaka sayılarında son birkaç günde yükselme olduğu aktarıldı.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, kentteki Omicron vakalarında yükseliş olduğunu belirterek, birkaç hafta içinde beşinci dalganın yaşanmasını beklediğini söyledi.

Memişoğlu, Omicron vakalarında Delta varyantı gibi hastanelerde yatışa yansıyan bir yükseliş olmadığının da altını çizerek önümüzdeki birkaç haftanın önemine vurgu yaptı.

"HASTANELERDE YATIŞA YANSIYAN BİR YÜKSELİŞ YOK"

İstanbul'da Omicron vakalarının 2-3 günlük bir yükselişe geçtiğini belirten Memişoğlu, "Ben yükseleceğini de düşünüyorum. Birkaç hafta içinde Avrupa gibi olabiliriz. Burada da yaşanacak bu. 5'inci dalga olma ihtimali yüksek. Birkaç günlük bir artış var ama önümüzdeki süreçte göreceğiz. Delta varyantındaki gibi hastanelerde yatışa yansıyan bir yükseliş yok" dedi.

KAPANMA BEKLENMİYOR

Sabah'a konuşan Memişoğlu, gelecek süreçte kapanma olmayacağını düşündüğünü söyledi ve aşının önemine dikkat çekti:

"Bence kapanma olmayacak. İngiltere ve Almanya'da da önlemler alındı ama o kadar sıkı tedbirler uygulanmadı. Kapanmada insanları eve kapatıyorsunuz ama komşuya gidiyor ve bir şey değişmiyor. Aşı çok önemli. Maske ve mesafe kuralı önemli."





"MAYISTAN SONRA RAHATLARIZ"

"Nisan-Mayıs gibi rahatlayacağımızı düşünüyorum ama önümüzdeki birkaç haftamız önemli olacak" diyen Memişoğlu şöyle devam etti:

"Yükselme trendi olursa birkaç hafta içinde şubatta biraz zorlanabiliriz. Ama bu birkaç hafta trend yükselecek mi başka yöne mi evrilecek onu göreceğiz. Omicron varyantı ile yükseliş Avrupa'da başladı. Muhtemelen Amerika'da da bir yükseliş başlayacak. Onlar şubat ayında büyük pik bekliyorlar. Yeniden böyle bir pik yaşanması ölüm oranları böyle kalırsa "endemi" olarak kabul edilebilir. Mayıstan sonra rahatlarız diye düşünüyorum."