İsviçre’de koronavirüs tedbirleri tamamen kaldırılıyor

1 Nisan’dan itibaren, koronavirüs nedeniyle alınan bütün tedbirlerin kaldırılacağı açıklandı. Ülkede maske takma dahil karantina uygulamasının da sona ereceği belirtildi.

İsviçre’de, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yapılan yazılı açıklamada, koronavirüs nedeniyle alınan bütün tedbirlerin 1 Nisan'dan itibaren kaldırılacağı duyuruldu.

16 Şubat tarihinde, yasakların birçoğunun sonlanmasıyla başlayan normalleşme sürecinin cuma tamamlanacağı bildirildi.

MASKE VE KARANTİNA UYGULAMASINA SON VERİLECEK

Bu kapsamda toplu taşıma araçları ve sağlık merkezlerinde halen geçerli olan maske takma zorunluluğunun sona ereceği bildirildi.

Testi pozitif çıkanlara, 5 gün karantina zorunluluğunun da cuma son bulacağı kaydedildi.

YEREL İDARELER MASKE ZORUNLULUĞU GETİREBİLECEK

Bütün tedbirlerin ulusal çapta kaldırılırken, yerel idarelerin salgının durumuna göre bazı alanlarda maske zorunluluğunu federal hükümete danışmaksızın yeniden getirebileceği ifade edildi.

Bern, Cenevre ve Valais kanton idareleri, sağlık merkezlerinde maske zorunluluğuna şimdilik devam edeceklerini açıkladı.

‘SALGINLA MÜCADELE YOLUNDA GİTTİ’

Toplantı sonrası, "Krizin bittiğini söyleyemeyiz fakat krizin vahim evresi son buldu.” ifadelerini kullanan İçişleri Bakanı Alain Berset, martta vakalardaki artışa rağmen salgınla mücadelenin yolunda gittiğini ve hastanelerdeki durumun sabit olduğunu vurguladı.

VAKA ARTIŞLARI YÜZDE 37 DÜŞTÜ

İsviçre'de son 24 saatte 16 bin 462 kişinin testinin pozitif çıktı. Vaka artışları geçen haftaya göre yüzde 37 düştü.

AŞI SERTİFİKASI UYGULAMASI KALDIRILMIŞTI

Hükümet, 16 Şubat'ta aldığı karar ile tedbirlerin büyük bir kısmını kaldırmış, bu tarihten itibaren bar, restoran, kafe, tiyatro, konser, spor salonu ve diğer kapalı mekanlara girişlerde aşı sertifikası zorunluluğu kaldırılmıştı.

Maske takma zorunluluğunda da hafiflemeye gidilmiş, iş yerleri başta olmak üzere konser alanı, alışveriş merkezi ve okullarda maske takmanın artık gerekmeyeceği duyurulmuştu.