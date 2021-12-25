İzmir Diş İmplantı ve İmplant Fiyatları

İzmir implant fiyatları 2022 araştırması yapmadan önce diş implantının ne olduğunun iyice anlaşılması gerekmektedir.

Diş implantı eksik diş veya dişlerin tamamlanması amacıyla uygulanan bir tedavi yöntemidir. Eksilen dişin kökünün bulunduğu boşluğun titanyum elementinden üretilen bir vida ile doldurulması ve protez diş ile tamamlanması uygulamasıdır. Diş implantı ile doğal diş arasında görünüm ve doğallık hissi olarak hiç bir fark yoktur. Geleneksel takma diş veya köprü uygulamasında da çok daha fazla avantajlara sahip olan diş implantı uygulaması, eskisi gibi yemek yemenize ve saklanmadan gülmenize olanak sağlar. Diş implantı kullanıcıya özel üretilir, ağız ve çene yapasına göre tasarlanır. Bu sayede kayma ve çıkma gibi problemler olmadan akıcı bir şekilde konuşmanıza da yardımcı olur. Diş implantı eksik diş veya dişlerin yerine kullanılabilecek en sağlıklı yöntemdir. Müşteri memnuniyeti açısından ise en olumlu yöntem olup yüzde 98’lik bir başarı oranına da sahiptir. Diş implantları ağız hijyeni kurallarına dikkat edildiği takdirde ömür boyu kullanılabilirdir. Uzun vadeli bir şekilde düşününce ise en ekonomik uygulama diş implantı uygulamasıdır. İmplant fiyatları araştırması yapıyorsanız kliniğimizde sizlere en avantajlı fırsatları sunmakla kalmıyor, uzman diş hakimlerimiz ile de diş implantı uygulamalarını titizlik ve profesyonellikle yapıyoruz.

Diş İmplantları Herkese Uygun mudur?

Düzenli olarak diş çekimi veya oral tedavisi görebilecek kadar sağlıklı her birey diş implantı uygulamasına katılabilir. Diş implantı tedavisine katılmak isteyen bireylerin yeterli kemik ve sağlıklı diş etlerine sahip olmaları gerekmektedir. Diş implantı uygulamasına katılan bireyler, implant uygulaması sonrası ağız hijyeni kurallarına dikkat etmesi gerekmekte ve düzenli olarak diş hekimlerine kontrole gitmeyi taahhüt etmesi gerekmektedir. Diş implantı tedavisinin sizin için uygun olup olmadığını öğrenmek için muhakkak diş hekiminize danışınız.

Diş İmplantı Hangi Durumlarda Uygulanır?

Diş implantı uygulaması, çene kemiğinde yeterli alan bulunmaması ve implant tedavisine katılacak kişinin genel sağlığının el vermediği durumların dışında hemen hemen her türlü diş kaybının tedavisinde kullanılabilir. Ağız hijyeni kurallarına dikkat edilmemesi, diş çürümesi ve kaza gibi durumlarda oluşan diş kayıplarının tedavisinde geleneksel yöntemlerin dışında yepyeni, daha güvenilir ve daha kalıcı bir yöntem olan diş implantı yöntemi de kullanılabilir. Diş implantı uygulaması, implant uygulamasına katılacak kişinin dişinin çekilmesinin ardından hemen aynı seansta, kişinin isteği doğrultusunda bir sonraki seansta veya dişin çekildiği bölgenin iyileşmesinin ardından uygulanabilir. Diş çekilen bölgenin iyileşmesi 1 veya 2 ay sürebileceği için implant uygulanması 1 yada 2 ay sonrasında gerçekleşmektedir. Tıpkı diş implantı fiyatlarında olduğu gibi klinik olarak implant uygulaması konusunda da yanınızdayız. Hemen bize danışın süreci planlayalım. Diş implantı uygulaması çok dikkat gerektiren bir uygulamadır. Profesyonelce yapılmaması durumunda kötü sonuçlanabilir. Böyle durumlarla karşılaşmamak için kliniğimize danışın.