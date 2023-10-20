İzmir'de eski kayınbabası karaciğer yetmezliği yaşadı! Donör çıkmayınca karaciğerini verdi... Son dönem karaciğer yetmezliği yaşayan adama, eski damadının karaciğeriyle yeni hayatına “Merhaba” dedi. Karaciğerini eski kayınpederine seve seve verdiğini söyleyen damat, “Önemli olan bir insana hayat verebilmek" dedi.

İHA

İzmir Menemen’de yaşayan 63 yaşındaki Hüseyin Özçınar, karında şişlik şikayetiyle hastaneye başvurdu.

Bunun ardından hayatının şokunu yaşayan adamda son dönem karaciğer yetmezliği olduğu belirlenerek takibe alındı.

Karaciğer nakli olması gerektiği söylenen hastaya destek ise eski damattan geldi.

Aileden uygun donör çıkmayınca karaciğerini vermeye gönüllü olan 34 yaşındaki eski damat Uğur Doğrusöz, yapılan tetkiklerin ardından operasyona alındı.

"Seve seve karaciğerimi veririm"

Eski damadının karaciğeriyle sağlığına kavuşan Özçınar, “Eski damadım nakil için gönüllü oldu ve ‘seve seve karaciğerimi veririm’ dedi. Şimdi Allah’a şükür çok iyiyim. Allah ondan razı olsun.” diye konuştu.

"Önemli olan bir insana hayat verebilmek"

Eski eşiyle 4 yıl önce boşandıklarını, 10 yaşında bir kız çocuklarının olduğunu belirten Uğur Doğrusöz de, şu ifadelere yer verdi:

Ayrılmamıza rağmen eşim ve ailesiyle iletişimimiz kopmadı. Eski kayınbabamın karaciğer yetmezliği yaşadığını da eski eşimden öğrendim. Bir gün aradı, ağlıyordu. Bana durumu anlattı.



Ben de ona eğer uyumluysa karaciğerimi verebileceğimi söyledim. Aileden uyumlu verici çıkmayınca hastaneye geldim. Kontrollerim yapıldı, nakil için uyumlu olduğum söylendi.



Ben de gönüllü olarak karaciğerimi vermek istedim. Çevremde elbette bu kararımı sorgulayanlar oldu, ancak ben insanların ne dediğini önemsemem. Önemli olan bir insana hayat verebilmek.



Bir insana bir hayat verirsen, evrendeki tüm insanlara hayat vermiş kadar sevap alırsın. Babama bir can verdiğim için mutluyum. Bunu karşılıksız yaptım. Aramızda zaten bir bağ vardı ama şimdi bir bağımız daha oldu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)