Japon doktorlar şiddetle tavsiye ediyor: Günde 1 bardak aç karnına içmek yetiyor! Hem pişmiş hem de çiğ olarak tüketilen sarımsak, faydalarıyla göz dolduruyor. Güçlü bir antibiyotik olan sarımsak, Japon doktorlar tarafından şiddetle önerilen bir besin. Özellikle sarımsak çayı, binbir derde deva oluyor.

Doğanın bize sunduğu mucizeler arasında yer alan sarımsak, Alliacae familyasına aittir ve boyu 25-200 santimetre arasında da değişir.

Çiğ olarak ya da yemeklerle birlikte tüketilen sarımsak, eski çağlardan beri birçok derdin şifasında da öne çıkıyor.

Günlük üç diş sarımsak yemek;

B6 vitamini ihtiyacının %6’sını,

C vitamini ihtiyacının %5’ini,

Kalsiyum ihtiyacının %2’sini

Demir ihtiyacının %1’ini karşılıyor.

Ayrıca sarımsağın içerisinde; manganez, selenyum, bakır, çinko, fosfor, magnezyum, potasyum, tiamin, riboflavin, omega 3 ve omega 6 yağ asitleri mevcut.

Bağışıklığı güçlendiren ve bağışıklık sistemini de koruyan sarımsak, zehirlenmelere karşı da faydalıdır.

Ayrıca sarımsağın zihni güçlendirdiği ve unutkanlığa da iyi geldiği bilinir. Peki, sarımsak çayının faydaları nelerdir?

En az sarımsak kadar faydalı olan sarımsak çayını detaylı ele almamız gerekirse;

Japon bilim insanlarının da önerdiği sarımsak çayı, içeriğindeki zengin vitamin ve mineraller, antioksidan özelliği ve her derde şifa özelliği ile karşımıza çıkıyor.

Antibakteriyel özelliğe sahip olan sarımsak çayı midedeki zararlı bakterilerin yok edilmesini sağlayarak mide rahatsızlıklarına engel oluyor. Mideyi rahatlatıyor.

Kış aylarında görülen soğuk algınlığının ve enfeksiyona bağlı hastalıkları da kolayca tedavi ediyor.

MALZEMELER:

Sarımsak

Zencefil

Limon suyu

HAZIRLANIŞI:

3 diş sarımsak, 3 parça zencefil ve 1 tatlı kaşığı limon suyu kullanılarak bu çayı kolayca hazırlayabilirsiniz.

Sarımsak çayı hazırlığı için öncelikli olarak zencefilleri robot ya da havan yardımıyla toz haline getirin. Yani iyice un ufak edin.

Toz haline getirilen zencefillerin üzerine 1,5 su bardağı su ilave ettikten sonra 2-3 dakika kaynatın.

3 diş sarımsağı da havanda ezin ve zencefilli kaynamış suya ekleyin. Daha sonra ocağın altını kapatın.

Sarımsak da eklendikten sonra pişirme kabının üstü temiz bir bez örtün ve 10 dakika dinlenmeye bırakın.

Dinlendirilen sarımsaklı zencefil karışımı ocaktan alın ve bardağın içine süzün.

Bardaktaki sarımsak çayını üzerine limon suyu eklenerek tüketin