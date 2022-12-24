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    Japonya’da, Alzheimer’ı saptayabilen kan testi kitine onay verildi

    Kan içerisindeki amyloid beta protein miktarını ölçebildiği belirtilen ve böylelikle Alzheimer hastalığının belirtilerini teşhis edebilen kan testi kiti için kullanım onayı verildi.
    • 24.12.2022 - 08:56
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    Japonya’da, Alzheimer’ı saptayabilen kan testi kitine onay verildi

    Japonya’da, Kobe kenti merkezli Sysmex firması üretimi olan ve Alzheimer hastalığının belirtilerini saptayabilen kan testi kitine Sağlık Çalışma ve Refah Bakanlığı (MHLW) tarafından onay verildi.

    Söz konusu test kitinin, hastadan alınan az miktarda kan içerisindeki "amyloid beta" protein miktarını ölçebildiği belirtildi.

    Kit, erken tanı ve tedavi imkanı sunacak.

    Kitin piyasaya sürülmesi için hazırlık yapılıyor

    AA’nın haberine göre; beyindeki sinir hücrelerinde tıkanıklığa yol açan anormal bir protein olarak bilinen "amyloid beta" Alzheimer hastalığının semptomu olarak biliniyor.

    Sysmex firması açıklamasında "Ürünün, hem piyasaya ivedilikle sürülmesi için hem de Japon ulusal sağlık sigortasının kapsamına alınması için hazırlık yapıyoruz." denildi.


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