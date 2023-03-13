Kadın Doğum Uzmanı Bahar Yüksel, çikolata kisti olarak bilinen endometriozisi anlattı Çikolata kisti hastalığına değinen Yüksel, semptomlardan ve tedavi yöntemlerinden bahsetti.

Endometriozisi, sıklıkla ağrılı ilerleyen bir hastalık olarak biliniyor.

Halk arasında çikolata kisti olarak anılan bu hastalıkla ilgili önemli noktaları Kadın Doğum Uzmanı Doç. Dr. Bahar Yüksel'e sorduk.

Çikolata kisti hastalığı

Ensonhaber yayınına katılan Yüksel, belirgin bir karın ağrısı ile kendisini gösteren hastalık için "Buz dağının görünen kısmı." ifadesini kullandı.

Başka organların da bundan etkilenebileceğini söyleyen Yüksel, hastalığın belirtilerini ve tedavi yöntemlerini anlattı.

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"Ulaşabildiği her organa yapışabiliyor"

Karın ağrısının en sık görülen belirti olduğuna işaret eden Yüksel, şöyle devam etti:

Bütün sistemleri etkileyebiliyor. Aslında bir doku hastalığı. Rahim içerisinde bir doku var. Bu doku her ay adet kanıyla beraber dışarıya atılıyor.



Ama bazı insanlarda bazı genetik yatkınlıklardan dolayı bu doku bir şekilde karın içerisine geçmeye başlıyor. Ulaşabildiği her organa yapışabiliyor.

Çikolata kistinin tedavi yöntemleri

Doç. Dr. Bahar Yüksel, tedavi yöntemlerinden de bahsetti: