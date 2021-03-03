Kadınlarda 30 yaşından sonra vücutta meydana gelen değişimler

30 yaşından sonra vücudumuz farklı değişimlerden geçmeye başlar ve bunların bazıları bizim için şaşırtıcı olabilir. Örneğin, daha deneyimli olmamıza rağmen beynimiz aslında küçülüyor.

Yaş aldıkça vücudunuzda fiziksel ve ruhsal değişimleri farketmeniz normaldir.

Özellikle 30 yaşından sonra oluşam değişimler, yaşlanma sürecinizin bir parçasıdır.

Kolajen üretiminin yavaşlaması ve beyin hücrelerinin daha hızlı ölmesi birlikte saçlarınız, tırnaklarınız, deriniz, kas ve iskelet sisteminizde hatta günlük alışkanlıklarınızda bile farklılıklar meydana gelebilir.

İşte muhtemelen 30 yaşından sonra vücudunuzda görebileceğiniz değişimlerden bazıları..

BEYİN KÜÇÜLMESİ

Yaş aldıkça tecrübeniz artmasına rağmen beyniniz aslında küçülür.

30 yaşından sonra günde yaklaşık 50.000 nöron kaybetmeye başlar. Bu nedenle hafıza ve yorgunluk ile ilgili şikayetlerde artış gözlemlenir.





DAHA AZ TERLEME

Kadınlar, erkeklere oranla yaş ilerledikçe daha az terlemeye başlar.

Bunun nedeni menopozla da ilişkilendirilebilir ancak aynı zamanda ter bezlerinin çoğunlukla koltuk altı bölgesinde yaşla birlikte küçüldüğü ortaya çıktı .

Sonuç olarak, ter bezleri belirli bir dönemden daha az hassastırlar ve ter üretimini azaltırlar.

ÜŞÜME HİSSİNİN AZALMASI

Yaşınız ilerledikçe vücudunuzun bağışıklık sistemi de sağlıklı şartlar altında daha kuvvetli hale gelecektir. Bu nedenle olgun insanların, çocuklara ve gençlere göre daha az üşüdüğü ortaya çıkar.

TAT ALMA DUYUSUNUN ZAYIFLAMASI

Koku ve tat alma duyusu kaybı, hayat kalitesi üzerinde önemli oranda olumsuz etkide bulunur.

30'lu yaşlara geldiğinizde tat alma duyunuzda meydana gelen azalma nedeniyle yemeklere olan ilginizi de kaybedebilirsiniz.

Özellikle uzun yıllardır sigara ve alkol tüketen insanların, tat alma duyularında ciddi oranda azalmalar gözlemlenmektedir. Bu nedenle insanlar genellikle şeker ve tuz oranı yüksek yiyecekleri daha fazla tüketir.

KAS KÜTLESİ KAYIPLARI

Yaşlanmanın en belirgin etkilerinden biri kas kütlesi kaybıdır. Sonuç olarak, zayıflıyoruz. 30 yaşından sonra her on yılda yaklaşık % 3-8 azalır.

Spor ve sağlık yaşam konusunda gerekenleri yerine getirmiyorsanız, 30 yaşlarındna itibaren sırt ağrısı, diz ağrısı, kemik erimesi gibi sorunlarda karşılaşabilirsiniz.

TIRNAKLARINIZ DAHA YAVAŞ UZAR

İnsanlarda tırnaklar günde ortalama olarak 0,1 milimetre uzar. 30 yaşından sonra bu oran günde 0.095 mm'ye düşmeye başlar. Yani tırnaklar gençken daha hızlı uzar.

Genellikle vitamin ve mineral özellikle biotin eksikliğinden kaynaklanan bu durum, daha güçsüz tırnak yapısına sahip olmanıza neden olabilir.