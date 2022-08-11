Petrol
98.43
1.06%
Euro
18.5712
0.85%
Dolar
17.9586
0.50%
Altın
1.035
0.53%
Borsa
2862
1.16%
Bitcoin
439.174
2.08%
BTXN Coin
7.45
-1.84%
Bitexen
26ºC
İstanbul
Bulutlu 26 C

    Kadınlarda sol kasık ağrısı neden olur? Hamilelik belirtisi midir?

    Kadınlarda sıkça meydana gelen sol kasık ağrısı hamilelik belirtisi mi? Hamilelikte kasık ağrısı nedenleri nelerdir?
    • 11.08.2022 - 17:05
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kadınlarda sol kasık ağrısı neden olur? Hamilelik belirtisi midir?

    Kadınlarda sol kasıkta meydana gelen ağrıların genellikle hamilelik habercisi olduğu akılllara gelmektedir.Fakat bunun farklı sebepleri olabileceği unutulmamalıdır.

    Bu tip bir ağrı ile karşı karşıya kalan kadınlar ilk olarak internette konuyla ilgili araştırmalar yapıyor.Peki kadınlarda sol kasık ağrısı sadece hamilelikte mi yaşanır? İşte hamilelikte kasık ağrısı hakkında bilinmesi gereken bazı hususlar..

    Kadınlarda sol kasık ağrısı neden olur? Hamilelik belirtisi midir? #1

    Sol kasık ağrısı hamilelik belirtisi mi?

    Kadınlarda genellikle sol kasıkta meydana gelen ağrılar hamilelik belirtisi olarak nitelendirilmektedir.Tabiki her meydana gelen ağrının sebebi hamilelikten dolayı değildir.

    Genellikle hamileliğin 4. ve 5. haftalarında meydana gelen kasık ağrıları embriyonun rahim içine yerleştiğinin en büyük belirtisidir.Adet gecikmesi ile sol kasıkta bir ağrı başlangıcı varsa hemen bir uzmana başvurmanız gerekmektedir.

    Kadınlarda sol kasık ağrısının tedavisi var mı?

    Kadınlarda sol kasık ağrısının tedavisi var mı sorusu sıkça soruluyor.Eğer meydana gelen bu ağrı bağ dokusu veya kas ağrısı gibi sebeplerden meydana gelmişse evde uygulanacak ufak teknikler ile bu ağrılardan kurtulabilirsiniz.

    Fakat bu ağrılar farklı sebeplerden ve daha uzun süreliyse bir uzman tarafından kontrol edilmesi gerekmektedir.


    İlginizi Çekebilir

    MSB: Irak’ın kuzeyinde 5 terörist öldürüldü
    Gündem

    MSB: Irak’ın kuzeyinde 5 terörist öldürüldü

    Günde 10 dk ayırarak günlük 300 Dolar kazanıyor!
    Btcrobo

    Günde 10 dk ayırarak günlük 300 Dolar kazanıyor!

    Eski aşkı Arka Sokaklar'ın yıldızı çıktı
    Medya

    Eski aşkı Arka Sokaklar'ın yıldızı çıktı

    Görüş Bildir