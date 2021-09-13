Kadir İnanır ameliyat olmuştu! Sarı nokta hastalığı nedir, belirtileri nelerdir?

Usta oyuncu Kadir İnanır, geçtiğimiz günlerde sarı nokta hastalığı nedeniyle gözünden ameliyat oldu. İnanır'ın hastalığı sonrası 'Sarı nokta hastalığı nedir, belirtileri nelerdir?' merak konusu oldu.

Uzun zamandır ekranlarda gözükmeyen Yeşilçam'ın usta oyuncusu Kadir İnanır'ın ameliyat olduğu öğrenildi.

Son dönemlerde sarı nokta hastalığı nedeniyle görme kaybı yaşadığı belirtilen 72 yaşındaki oyuncunun, geçirdiği operasyonun ardından evinde dinlenmeye çekildiği aktarıldı.

Kadir İnanır'ın sağlık durumunun iyi olduğu kaydedilirken milyonlar, sarı nokta hastalığı hakkında araştırmalarına başladı.

Peki sarı nokta hastalığı nedir, belirtileri nelerdir? Sarı nokta hastalığı tedavisi var mı? İşte detaylar...

SARI NOKTA HASTALIĞI NEDİR?

Makula dejenerasyonu ismiyle de bilinen sarı nokta (sarı benek) hastalığı, merkezi görmeden sorumlu bir retina hastalığıdır. Genellikle bu hastalık 55 yaşından sonra ya da kalıtsal olarak daha erken görülebilir.

Sarı nokta olarak da anılan makula, keskin görmeden sorumlu retina tabakasının ortasında bulunan küçük bir alandır ve 5 mm çapındadır. Bu alanda, ışığı algılayan fotoreseptör hücreleri yoğun olarak bulunmaktadır. Yine bu alan detayların da görülmesini sağlar.

Makula iyi çalışmadığı zaman bakılan alan bulanık ve karanlık gözlenir. Sarı nokta hastalığında, yanlardan görme bozulmaz ancak merkezdeki görme bozulur. Örneğin, kişi duvarda bir saatin varlığını görebilir fakat saatin kaçı gösterdiğini bilemez.

Hastalık kuru ve yaş olarak iki şekilde sınıflandırılır. Tanı konulan olguların %80’i kuru tip sarı nokta hastalığını oluştursa da, yaş tip sarı nokta hastalığı olguları bu hastalıkla ilişkili ciddi görme kayıplarının %80’inden sorumludur.

SARI NOKTA HASTALIĞI BELİRTİLERİ

Kuru sarı benek hastalığında belirtiler yavaş yavaş ve acısız ortaya çıkıp ilerlerken yaş sarı benek hastalığında görme kaybı çok hızlı ilerler. Belirtileri ise şu şekildedir:

Görsel bozulma (örneğin düz çizgilerin eğri gibi gözükmesi)

Bir gözde ya da iki gözde birden merkezi görme kaybı

Okuma ya da ince detaylı bir iş yaparken daha fazla ışığa ihtiyaç duyulması

Loş ortamlara daha zor adapte olma

Basılı kelimeleri okurken artan bulanıklık

Düşük renk yoğunluğu ya da parlaklığı

Yüzleri tanımada güçlük

Merkezi görmede değişiklik

İnce detayları ya da renkleri görmenizde eskisine kıyasla bozulma

SARI NOKTA HASTALIĞI SEBEPLERİ

Kuru sarı nokta hastalığının sebepleri tamamen bilinmemekle birlikte araştırmalar hastalığın genetik ve çevresel faktörlerin kombinasyonu ile ortaya çıktığını düşünmektedir

SARI NOKTA HASTALIĞININ RİSK FAKTÖRLERİ

Sarı nokta hastalığının esas risk etkenleri, kişinin yaşı ve kalıtımsal özellikleridir. Diğer risk etkenleri ise hipertansiyon, sigara, beslenme şekli, lipid kolesterol yüksekliği, güneş ışığına uzun süre maruz kalma ve şişmanlıktır. Hastalığın risk etkenleri kontrol edilebilir.

Hipertansiyon varsa kontrol altına alınabilir. Sigara içiliyorsa bırakılması gerekir. Güneş için filtreli güneş gözlüğü takılması gerekir. Beslenmede ise Akdeniz diyeti önerilir. Tereyağı, kırmızı et ve kolesterol içeren yiyeceklerden uzak durulması önerilir.

SARI NOKTA HASTALIĞI TEDAVİSİ

.Sarı nokta hastalığı tedavi edilmezse, görme kayıplarına yol açabilir. Sarı nokta hastalığının tedavisi için erken teşhis çok önemlidir.

Kuru tip sarı nokta hastalığında göz içi ilaç enjeksiyonları uygulanmaz. Kuru tipteki sarı nokta hastalığının ilerlemesini yavaşlatmak için bu bölgeyi besleyecek ve rejenerasyonunu sağlayacak diyet ve besin destekleri önerilir.