Kahramanmaraşlı kadın, 300 binde bir görülen hastalığa yakalandı

300 binde bir görülen kalp yetmezliği ve ani ölüme neden olabilen ’Alcapa’ hastalığına yakalanan kadın, yapılan operasyonla sağlığına kavuştu.

Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesinde ikamet eden 52 yaşındaki Hüsne Sığırcı'nın, 3 yıl önce kalbinde şikayetleri başladı.

Gittiği sağlık merkezlerinde tedavisine yanıt bulamayan Sığırcı, son olarak özel bir hastaneye başvurdu.

300 binde bir görülen hastalık

Burada yapılan tetkikler sonucu, Sığırcı’nın 300 binde bir görülen hastalığa yakalandığı ve kalbinin kirli kan ile beslendiğini belirlendi.

İHA’nın haberine göre doktorların müdahalesi ile alındığı ameliyattan başarılı bir şekilde çıkan kadın sağlığına kavuştu.

“Artık kalbi temiz kan ile besleniyor”

Kadının ameliyatını üstlenen Kalp ve Damar Cerrahisi Doç. Dr. Erdinç Eroğlu, “Alcapa” hastalığının nadir görüldüğünü belirterek, “Hastamız 52 yaşında ve 3 yıldır kalp şikayetleri mevcut imiş bize geldiğinde tetkikleri yaptık. Hızlıca ameliyata karar verdik. Aslında çok riskli bir ameliyat ama biz de burada deneyimli ekiplerimiz ile beraber bu ameliyatı gerçekleştirdik. Akciğerinden çıkan damarı tekrar eski yerine naklettik. Güzel bir ameliyat oldu ve hastamız 2 gün sonra servise alındı. Artık kalbi temiz kan ile besleniyor. Hastalarda eğer bu ameliyat olmaz ise kalp yetmezliğe neden oluyor ve genelde erken yaşlarda kaybediliyor. Ama Hüsne Hanım bu konuda biraz şanslı ve bu yaşa kadar damarlar ile gelmiş.” dedi.

“Hocamız çaremizi buldu”

Hüsne Sığırcı ise, “3 yıldır kap rahatsızlığım vardı, birkaç yere gittim sonuç bulunamadı. Sağ olsun hocamız çaremizi buldu ve sağlığımıza kavuştuk. Şu anda çok iyiyim ve doktor ve ekibine çok teşekkür ederiz.” diye konuştu.