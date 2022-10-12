Beyninde ceviz büyüklüğünde tümör tespit edilen Ayşe Gül, geçirdiği başarılı ameliyat ile sağlığına kavuştu. Doç. Dr. Altun, tümörün milyonda 1 olduğunu söyledi.

Kahramanmaraş'ta yaşayan 56 yaşındaki Ayşe Gül isimli kadın, yaklaşık 1 yıl önce gözlerinin görme yetisi yavaş yavaş azalmaya başlaması üzerine doktora gitti.

Göz doktoru, sorunun göz sinirlerinde erimeye bağlı olduğunu ve tedavisinin olmadığını söyledi.

Hem Kahramanmaraş'ta hem de çevre illerdeki hastanelerin doktorlarına başvuran Gül'e farklı farklı teşhis konuldu. 1 yılın sonunda gözlerindeki görme oranı iyice düşen Gül, son olarak gittiği doktorun “Nedeni beyinden olabilir.” demesi üzerine Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İdiris Altun’a başvurdu.

DHA’nın haberine göre; Altun tarafından yapılan muayene ve tetkiklerde Gül'ün beyninde, ceviz büyüklüğünde tümör olduğu ve gözündeki sorunun tümörden kaynaklandığı tespit edildi.

Yüzde 80 ölüm riski ile ameliyata girdi

Altun, Ayşe Gül'e acilen ameliyat olması gerektiğini ancak tümörün ana şah damarlarının olduğu bölgede olmasından dolayı ölüm riskinin yüzde 80, yaşaması halinde ise felç kalma ihtimalinin de çok yüksek olduğunu söyledi.

Tüm riskleri kabul eden Gül, Altun tarafından ameliyata alındı.

Tümör, burnundan çıkarıldı

Ameliyatı beyni açmak yerine endoskopik yöntemle gerçekleştiren Altun, tümörü Gül'ün burnundan çıkardı.

Kahramanmaraş'ta, beyninde milyonda bir görülen tümör çıkan kadın sağlığına kavuştu VİDEO



“Hastamız tüm riskleri kabul etti”

Altun, beyindeki tümörün hayati risk oluşturacak büyüklükte olduğu için acilen ameliyata aldıklarını söyledi. Çok riskli olmasına rağmen hem sorunsuz bir şekilde sonuçlandığını hem de neşter kullanmadan kapalı yöntemle yapıldığını belirten Altun, şöyle devam etti:

"Hastamız görme şikayetiyle ilgili birçok yere gitmiş ancak hastalıkla ilgili bir teşhis konulamamış. En son çekilen filminde ana şah damarlarını tamamen saran, görme sinirini tamamen kapatan, solunumla hayat merkezinin önünde geniş bir kitle olması üzerine hasta tarafıma geldi. Hastayı değerlendirdikten sonra endoskopik yöntemle kamera eşliğinde burundan girerek ceviz büyüklüğünde, 3,5 santim genişliğindeki kitleyi almaya karar verdik. Hastamız tüm riskleri kabul etti.





“Bu ebada ulaşması milyonda bir oranda gözükür”

Tabii burada önemli olan ana damarlar üzerinde geçmesi, ana damarlarını sarması, görme sinirinin üzerinde olması ve solunum merkezine doğru ilerlemesi bir risk faktörüydü. Biz bununla ilgili gerekli tedbirlerimizi aldıktan sonra ameliyata girdik. Ameliyat da başarılı bir şekilde gerçekleşti, herhangi bir görme sinirinde, ana damarlara veya solunum hayat merkezine dokunmadan tümörü tamamen burundan temizledik. Hastamız gayet iyi rahat. Beynin orta yerinde taban bölgesinde dediğimiz, 3,5 santim ebadında, ceviz büyüklüğündeki tümörümüz solunum hayat merkezinin önünü kaplaması ve oraya doğru ilerlemesi, sağ ana damarlara doğru ilerleyip tamamen içerine alması ve hipofiz bezini alttan yukarı doğru sarması, bu ebada ulaşması milyonda bir oranda gözükür. Biz bu tümörü, burundan girilerek endoskopik yöntemle tamamen ana damarlara herhangi bir zarar vermeden çıkarttık.





“Büyümeye devam eden bir tümör”

Bu tümör, büyümeye devam eden bir tümör. Büyümeye devam ettiği zaman, hayati solunum merkezini kapladığı için solunum durmasına sebep olabilir. Kalp merkezine yakın bir tümör olduğu için de kalple ilgili sıkıntılara neden olabilir. Ayrıca ana şah damarlarının hepsini sardığı için hastada kalıcı felçliğe neden olabilir. Ayrıca hipofiz bezine de bastığı için hormonal bozukluklara, büyüme hormonu gibi hormonları etkileyerek ciddi manada hayati riskleri oluşturabilirdi.”

Her doktor farklı bir şey söyledi

Ayşe Gül, ameliyatın ardından sağlığına kavuşurken, 3 gün sonra da taburcu edildi. Birçok doktora gittiğini ancak hiç kimsenin kendisine doğru bir teşhis koyamadığını belirten Gül, kendisini ameliyat eden Altun'a teşekkür etti. Ameliyatın neştersiz yapılmasından dolayı da çok mutlu olduğunu belirten Gül, şunları dedi:

"Gözüm az görmeye başlayınca göz doktorlarına gittim. Birisi, 'gözünün sinirleri eriyor, geriye dönüş yok' dedi. Başka birine gittim o da 'Göz vitaminsiz kalmış' dedi. Baktım gözüm gidiyor başka bu defa Adana'ya gittim ve oradaki doktor da 'Gözünde katarakt başlangıcı var' dedi. O da bir şey anlamayınca Hatay İskenderun'a gittim, orada MR istediler. Nöroloji, beyin cerrahına sevk etti, o da İdiris Bey’e sevk etti. Allah razı olsun ameliyatımı yaptı iyi olduk. Ameliyat riskliydi ve doktor ameliyat öncesi felç olabilirsin, ölüm tehlikesi var, kör kalabilirsin' diyerek riskleri anlattı. 'Riski alıyorum' dedim, çok şükür bir şey de olmadı."