Kahvaltıyı atlamayın! Uzmanlara göre kahvaltıda yemeniz gereken 10 besin...

Sağlıklı beslenmenin en önemli parçalarından biri olan kahvaltı, özellikle kilo vermek için olmazsa olmaz olarak görülüyor. İşte daha sağlıklı bir kahvaltı için mutlaka tüketmeniz gereken 10 besin.

Düzenli olarak sağlıklı beslenmek genel sağlık için çok önemlidir. Yeme alışkanlıklarınızı gözden geçirmek ve sağlıklı bir diyet benimsemek hastalıklara karşı alınması gereken ilk önlemdir. Dengeli ve çeşitli bir diyet yapın ve öğün sıklığını mutlaka sağlayın.

Modern yaşamın getirdiği hızlı yaşam tarzları nedeniyle sağlıklı beslenme gerektiği kadar önemsenmiyor ve özellikle öğün atlama durumları yaşanabiliyor. Özellikle kahvaltı, bu konuda çok önemlidir.

Kahvaltı, günün en önemli öğünüdür. Vücuda gün içinde gerekli olan enerjiyi verir. Kahvaltı sağlıklı bir diyet için önemli bir adımdır. Gün içinde ihtiyacınız olan enerjinin büyük bir kısmını kahvaltı verir.

Mutlaka kahvaltı yapın

Kahvaltıyı atlamak kesinlikle sağlık için zararlıdır. Aynı zamanda, onu küçük isteklerle değiştirmek ve atıştırmalıklarla geçiştirmek de yanlıştır. Bu nedenle en iyisi günlük yaşamınızı kahvaltı yapacak şekilde programlamaktır.

Bu sayede hem hastalıklarla savaşabilir hem de kilo verebilirsiniz. Ancak, kahvaltıda yediğiniz tüm yiyecekler sağlıklı değildir. Kahvaltıda özellikle besin ve enerji açısından zengin daha fazla yiyecek türü tercih edilmelidir.

Yeterli ve dengeli bir diyet, genel sağlığın anahtardır. Sağlık ve kilo verme hedeflerinize ulaşmak istiyorsanız her sabah kahvaltı yapmayı unutmayın.

Kahvaltı yapmadığınızda, vücut besin rezervlerini kullanmak zorunda kalır. Ek olarak hipoglisemi krizi, konsantrasyon sorunu, yorgunluk hissi ve baygınlık gibi bazı olumsuz etkiler yaşanabilir.

Kahvaltı yapmayı unutmamak için kahvaltı masasını bir gece önceden hazırlayabilirsiniz. Ayrıca rutinden kaçının ve kahvaltı menüsünü düzenli olarak değiştirin, sakin ve stressiz yemek yemek için biraz daha erken kalkın, iştahınızı açmak için güne bir bardak soğuk su içerek başlayın.

Kahvaltının bir diğer faydası da metabolizmayı harekete geçirmesidir. Günün bu ilk öğünü vücuda kalori yakma sinyali verir, böylece yağ depolanmasını ve aşırı kilo alımını önler.





Kahvaltınıza dahil etmeniz gereken besinler

Sağlıklı beslenmek için yeterli ve dengeli bir diyet izlemeniz gerekir. Başka bir deyişle, yemeğinizin miktarını ve kalitesini iyi ayarlayın. Günde en az üç kez ana öğün yapın ve besin dengesini ayarlayın. Ayrıca aşağıdaki yiyecekleri kahvaltınıza mutlaka ekleyin.

Öncelikle kahvaltı listenizin başına yumurtayı ekleyin. Yumruta çok kaliteli ve iyi miktarda protein içerir. Ayrıca yumurta nerdeyse tüm besinleri içerir. Yeryüzündeki en sağlıklı gıdalardan biri olarak kabul edilen yumurtaları kahvaltınızdan eksik etmeyin.

Kahvaltı listesinde uzmanlar yoğurdu da tavsiye ediyor. Özellikle, aceleniz varsa ve hızlıca kahvaltı yapmak istiyorsanız yoğurt favori besinlerinizden biri olabilir. Ayrıca kalorisi düşük ve protein içeriği yüksektir.

Sırada kahve var. Uzmanlar, özellikle kahvaltıda bu içeceği içmenizi öneriyor. Kahve, bir yandan uyanıklığı artırırken diğer yandan ruh halini, fiziksel ve zihinsel performansı da olumlu olarak etkiliyor.

Ayrıca yulaf ezmesi gibi lif içeriği yüksek bir besini de kahvaltınızdan eksik etmemeniz gerek,r. Bu organik ve besleyici gıdalar uzun süre tok kalmanızı ve gereksiz atıştırmalıklara yönelmemenizi sağlar.

Doğru beslenmeyi sağlamak için kahvaltınıza vitamin, protein ve lif açısından zengin diğer yiyecek çeşitlerini de ekleyin. Ayrıca kuruyemişler, yeşil çay ve çilek gibi meyveleri de kahvaltınıza ekleyebilirsiniz.

A ve D vitamini açısından zengin olan süt ürünleri, bu vitaminleri az sayıda besinde içerdiğinden ihmal edilmemelidir. Yüksek kaliteli protein içeriği ve çok iyi emilen kalsiyumdaki zenginliği nedeniyle kahvaltıda süzme peynir ve süt gibi besinler tüketilmelidir.

Nişasta, lif ve mineraller açısından zengin olan tam tahıllar vücut için çok önemlidir, ayrıca yavaş emilirler ve bu nedenle vücuda kalıcı enerji sağlarlar. Kahvltıda mutlaka olmalıdırlar.