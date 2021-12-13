Kakaonun sağlık üzerindeki 5 olumlu etkisi

Kakaonun daha önce bilmediğimiz ve sağlığımızı beklenmedik şekillerde değiştirebilecek sağlıklı faydalarını öğrenmeye ne dersiniz?

Herkes zaman zaman çikolata yemekten ve sıcak bir kakao içeceği yapmaktan hoşlanır, ancak çok azı kakaonun vücut için sağladığı önemli sağlık yararlarını fark eder. Kakao, çekirdeklerinin ezilip yağının uzaklaştırılmasıyla elde edilen bir tozdur. İlk olarak Mayalar tarafından kullanılmış ve daha sonra o zamanlarda ilaç olarak kullanıldığı Avrupa'ya tanıtılmıştır.

Eskiyi yeniye çevirmenin ve bugün de kakaoyu ilaç olarak kullanmanın zamanı geldi. İşte, kakaonun vücudumuz üzerindeki bilinmeyen sağlıklı etkileri;

1. ADET KRAMPLARINI HAFİFLETİR

Adet sancılarını doğal olarak hafifletmek söz konusu olduğunda, biraz bitter çikolata yemek mükemmel bir çözümdür. Bitter çikolata, magnezyum taşıyan bu rahatlatıcı kakaoyu içerir. Sağlıklı kalmak için vücudunuzun magnezyuma ihtiyacı vardır. Kalça, uyluk ve göbek gibi bölgelerde ağrı yaşıyorsanız, çikolatadaki magnezyum rahminizin kaslarını sakinleştirmek için hızlı bir çözümdür.

2. OBEZİTE RİSKİNİ AZALTIR

Kakaonun kilo aldırdığını düşündüyseniz şaşıracaksınız. Ağır miktarda bitter çikolata tüketmediğiniz sürece, sağlıklı dozlar aslında kilonuzu kontrol etmenize yardımcı olur. Kakao, bitkilerden gelen ve çok sağlıklı bir madde olan bitki besinlerini içerir. Kakao ayrıca yağ ve şeker bakımından düşüktür ve enerji seviyenizi yükseltmek ve aynı zamanda kendinizi tok hissetmenizi sağlamak için harikadır. Bu nedenle, sürekli aç hissetmeden sağlıklı bir kilo verme çözümü istiyorsanız, kakao tozu bunun için doğal bir çözümdür.

3. ALERJİK REAKSİYONLARA İYİ GELİR

Astım korkutucu ve yaşamı tehdit edici olabilir, ancak endişelenmeyin; astımla ilgili şüphelerinizi önlemek için her zaman yapabileceğiniz bir şeyler olacaktır. Kakao, her ikisi de astım önleyici olarak kabul edilen teobromin ve teofilin adı verilen 2 özel bileşik içerir. Birincisi, teobromin, akciğerlerinizdeki hava yollarını rahatlatmaya yardımcı olur ve alerji riskini azalttığı için akciğer kanserine karşı korur; teofilin ise solunum yollarınızın gevşemesine yardımcı olur ve anti-inflamatuar özelliklere sahiptir.

4. BAĞIŞIKLIĞI ARTIRIR

Kakao, bağışıklığınızı yenilemek için harikadır çünkü kan akışını hızlandıran, bağırsaklarınızı daha sağlıklı yapan ve sizi sakinleştiren antioksidan özelliklere sahiptir ve sonuç olarak daha az stresli hissettirir. Ayrıca kakao bazlı flavonoller de vardır ve bunlar daha iyi bağışıklık fonksiyonunun ana nedenidir. Kan basıncını düşürmeye, kan pıhtılarını önlemeye ve iltihabı azaltmaya yardımcı olur.

5. DİŞ VE CİLT İÇİN FAYDALIDIR

Kakao, diş etlerinizi boşluklardan ve diş çürümelerinden korumak için harikadır. Diş minenizi işgal eden aside (dişleri kaplayan beyaz madde) karşı savaşmaya yardımcı olan polifenoller içerir.

Kakao sadece dişlerinizin sağlıklı kalmasına yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda cildiniz için de harikadır. Muhtemelen çikolatanın sivilceye neden olduğuna inanmışsınızdır, ancak bu kanıtlanmamış bir efsanedir. Aslında, cildinize gerçekten fayda sağlayabilir. Güneşten korunmaya ve cildinizin genel nemlenmesine adanmıştır.