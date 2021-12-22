Kaliteli bir gece uykusunu sürdürmek için 15 ipucu

Genel sağlık üzerinde en az beslenme ve egzersiz kadar etkiye sahip olan uyku süresi ve kalitesini düzenlemek son derece önemlidir. İşte kaliteli bir gece uykusu rutini oluşturmak için ipuçları.

Bir gece uykusunun kalitesi ve süresi insan vücudunun genel sağlığını etkiler, bu nedenle doğru beslenme ve egzersiz kadar önemlidir.

Yetersiz ve kalitesiz uyku sonucunda beyin aktivitesi bozulur, çalışma kapasitesi azalır ve hormonal dengesizlik ortaya çıkar. Vücuttaki bu tür rahatsızlıklar, kiloda ani bir yükselmeye neden olabilir ve sadece yetişkinlerde değil, çocuklarda da ciddi hastalıklara yakalanma riskini artırabilir. Yeterince uyumak rahatça uyanmanıza yardımcı olabilir ve yiyecek alımınızı azaltabilir, egzersizlerinizin kalitesini iyileştirebilir ve genel sağlığınızı yükseltebilir.

Son yıllarda insanlar daha az uyumaya başladı ve uyku kalitesi de bozuldu. Modern yaşamda insanlar en çok zayıf uykudan şikayet ediyor.

Gece dinlenmenizi normalleştirmek ve uygun uyku düzeni geliştirmek için aşağıdaki kanıtlanmış ipuçlarını izleyebilirsiniz.

IŞIK PARLAKLIĞINI ARTIRIN

Vücudumuz, zamanı ölçen ve sirkadiyen ritim oluşturan biyolojik saatine göre çalışır. Beynin, hormonların ve tüm vücudun işleyişini doğrudan etkiler, ne zaman uyanık kalınması ve ne zaman uykuya hazır olunması gerektiğine dair sinyaller verir.

Gündüz doğal güneş ışığına veya parlak ışığa sahip olarak sağlıklı bir sirkadiyen ritim korunabilir, böylece gündüz enerjisi iyileştirilir, dolayısıyla uyku kalitesi ve süresi iyileştirilebilir.

Uykusuzluk çeken insanlar, uykularını düzenlemek ve normal bir gece uykusu sağlamak için daha uzun süre parlak ışıkta kalabilirler ve kalmalıdırlar. Ayrıca bu yaklaşım uykuya dalma süresini yüzde 83 oranında azaltabilir.

İleri yaştan insanların katıldığı bir araştırmada, gündüz iki saat kadar kısa bir süre boyunca parlak ışığa maruz kalmanın gece uykusunu iki saat uzatabildiğini ve kalitesini yüzde 80 oranında artırabildiğini gösterilmiştir.

Işık yöntemi gece rutinini iyileştirmek isteyen herkese yardımcı olabilir. Gün içinde güneş ışığına maruz kalamıyorsanız, özel lambalar satın alabilirsiniz. Güneş ışığı veya yapay ışık kullanımı uyku kalitesini artırır ve uyku süresini uzatabilir, bu da gece rutini bozulan veya uykusuzluk çeken kişiler için önemlidir.

MAVİ IŞIĞIN ETKİSİNİ EN AZA İNDİRİN

Gece aydınlatmasının etkisi, gündüz güneşte kalmanın aksine sağlığa ters yönde yansır. Bu, sirkadiyen ritmin özgüllüğünden kaynaklanmaktadır, çünkü beynimiz o gün hala neler olup bittiğini düşünecektir. Gece ışığa maruz kalındığında hormonal seviye düşer, özellikle gevşeme ve derin uykudan sorumlu hormon olan melatonin üretimi inaktif olur.

Mavi ışık, telefon, bilgisayar ve mobil cihazlarda bol miktarda bulunur, büyük miktarlarda yayılır ve en kötüsü uykuya dalma süresini etkiler.

Akşamları mavi ışığın etkisini en aza indirmek için şu kurallara uymalısınız:

- Mavi ışığı engelleyen gözlükler kullanın,

- Bir bilgisayar veya dizüstü bilgisayar ekranında mavi rengi engellemek için bir uygulama indirin,

- Akıllı telefonunuzda veya tabletinizde mavi renk engelleme uygulamasını kullanın,

- Yatmadan iki saat önce televizyon izlemeyin ve parlak renklerin etkisinden kendinizi koruyun.

Mavi renk beyne o günün devam ettiği sinyalini gönderir. Ancak yukarıdaki önerileri kullanarak kendinizi onun etkisinden koruyabilir ve uykuya daha iyi hazırlanabilirsiniz.

AKŞAMLARI KAFEİNLİ İÇECEKLER İÇMEYİN

Kafeinin birçok faydası vardır, tek doz ile dikkat anında artar ve enerji üretimi tetiklenir. Ancak öğleden sonra veya gece geç saatlerde kafeinli içecekler içilirse sinir sisteminin uyarılması başlar, bu nedenle doğal rahatlama gerçekleşmez ve iyi uykuya dalmazsınız.

Araştırmalar, gece uykusundan 6 saat önce kafein almanın, insanların iyi ve hızlı bir şekilde uykuya dalmasını zorlaştırdığını ve böylece gece uykularının kalitesini bozduğunu gösteriyor.

Kafein tüketildikten sonra 8 saate kadar vücuda etki etmeye devam eder, bu nedenle saat 16.00'dan sonra kahve ve kafein içeren içeceklerden kaçınmak daha iyidir. Bu, kafeine karşı çok hassas olan ve uyumakta güçlük çeken insanlar için geçerlidir.

Kafeinin vücudun performansını etkilediğini ve uyku kalitesini bozduğunu unutmayın, bu nedenle öğleden sonraları kafein içeren içecekleri çok içmemelisiniz.

DÜZENSİZ UYKULARI EN AZA İNDİRİN

Gün içinde 30-60 dakika kadar uyumak faydalıdır, ancak gün içinde uzun uyumayı tercih ediyorsanız veya bu tür düzensiz bir dinlenme şekliniz varsa, bu gece uykunuzu önemli ölçüde kötü etkiler.

Çoğu zaman gündüz uykusu biyolojik saatin ritmini keser, bu nedenle geceleri uykuya dalmak ve rahatlamak zor hale gelir. Araştırmalar, gün içinde yapılan şekerlemeden sonra kişilerin uyanık oldukları saatlerin geri kalanında uyuşuk, uykulu ve halsiz hissettiklerini gösteriyor.

Gün boyunca 30 dakikalık şekerlemenin beyin aktivitesi üzerinde faydalı bir etkisi olduğunu gösteren bir başka çalışma, daha uzun dinlenmenin ise vücut sağlığı ve gece dinlenmesinin kalitesi üzerinde olumsuz bir etkisi olduğunu buldu.

Ancak gündüzleri uyumaya alışmış kişilerin gece uykusunun kötü olmadığını kanıtlayan araştırmalar da yapılmıştır.

Gün boyunca düzenli olarak şekerlemeler yapıyor ve gece uykusuyla ilgili sorunlardan şikayet etmiyorsanız, biyoritminizde herhangi bir sapma yok demektir. Gündüz uykusunun etkinliği büyük ölçüde kişinin kendisine ve vücudunun özelliklerine bağlıdır. Geceleri iyi uyuyamıyorsanız, gündüz şekerlemelerini bırakmak veya en aza indirmek en iyisidir.

AYNI SAATLERDE YATIN VE KALKIN

Sirkadiyen ritmin net bir döngüsü vardır ve genellikle gün doğumu ve gün batımı zamanına göre eşitlenir. Her gün aynı saatte kalkmak ve gece dinlenme planınızı takip etmek, yaşamınız boyunca uyanıklığınızı ve uyku kalitenizi artırabilir.

Düzensiz uyku düzenine sahip olan ve hafta sonları her zaman geç yatan katılımcılarla yapılan bir araştırma, bu tür kişilerin yetersiz uykudan şikayet ettiğini bulmuştur. Diğer deneyler, düzensiz uykunun sirkadiyen ritmi değiştirdiğini ve gevşeme ve uykuya hazırlıktan sorumlu olan melatonin üretimini azalttığını gösteriyor.

Uyku ile mücadele etmeniz gerekiyorsa, aynı saatlerde uyuma ve uyanma rutini oluşturmak en iyisidir. Birkaç hafta sonra çalar saati bile kullanamayacaksınız.

Özellikle hafta sonları aynı uyku/uyanıklık döngüsüne girmek çok önemlidir. Her durumda programa bağlı kalmak ve onu kırmamaya çalışmak gerekir.

ALKOLLÜ İÇECEKLER TÜKETMEYİN

Doğal uykuyu ve hormonal seviyeleri bozmak için bir bardak alkollü içecek yeterlidir. Alkol, uyku apnesi semptomlarını tetikleyebilir, şiddetlendirebilir ve sağlıklı uykuyu bozmada bir faktör olarak hareket edebilir. Aynı zamanda alkol almak, sirkadiyen ritmi korumak için önemli olan geceleri melatonin hormonunun üretimini bozar.

Alkollü içeceklerin alınması nedeniyle, sirkadiyen ritim ve diğer birçok vücut reaksiyonunda yer alan büyüme hormonu HGH'nin doğal gece yükselişinin azaldığı bilinmektedir.

RAHATLATICI BİR ATMOSFER YARATIN

Çoğu insan, uyku ortamının uyumaya ve bir rahatlama havası yaratmaya elverişli olması gerektiği konusunda hemfikirdir. Özellikle rahat bir sıcaklığa, gürültünün olmamasına, dış aydınlatmanın etkinliğine ve mobilyaların düzenlenmesine dikkat etmek önemlidir.

Çok sayıda araştırma çerçevesinde, geçen araçların yaydığı dış sokak gürültüsünün kötü ve huzursuz uykunun nedeni olduğu bulunmuştur. Kadınlarla yapılan bir araştırmada, gürültü ve ışık en aza indirildiğinde katılımcıların yarısının daha iyi uyumaya başladığı tespit edilmiştir.

Yatak odasında rahat bir ortam yaratmak için sokak gürültüsünü en aza indirmeli, alarmlardan ve yapay ışık kaynaklarından kurtulmalısınız. Yatak odası temiz, sakin ve sessiz olmalı ki rahat ve sağlıklı bir uyku bir an önce gelsin.

UYKU ALANINDAKİ SICAKLIĞI AYARLAYIN

Vücudunuzun sıcaklığı, yatak odasında hangi sıcaklığın sabitlendiğine ve dolayısıyla uykunuzun rahatlığına bağlı olacaktır. Yaz aylarında, dışarısı sıcak olduğunda, aşırı sıcaktan dolayı terleyebileceğiniz veya rahatsız olabileceğiniz için yeterince uyumak zordur.

Uyku kalitesinin, dış gürültünün etkilerinden ziyade yatak odasındaki iklim koşullarına daha kesin olarak bağlı olduğunu gösteren bir çalışmalar vardır. Ayrıca deneysel veriler, yüksek vücut sıcaklığında ve yatak odası sıcaklığında, uyku kalitesi göstergesinin önemli ölçüde azaldığını ve vücudun uyanıklık durumunun çoğaldığını açıkça ortaya koymaktadır.

Her insanın kişisel alışkanlıklarını ve bireysel özelliklerini dikkate almak önemli olsa da, çoğu insan için yaklaşık 20 derecelik bir sıcaklığın en rahat olduğuna inanılmaktadır.

GECELERİ FAZLA YEMEYİN

Akşam geç saatlerde yemek yemek, gece uykunuzun kalitesini ve ayrıca doğal melatonin ve büyüme hormonu üretimini olumsuz etkileyebilir. Ancak yatmadan önce yediğiniz yemeğin türü ve miktarı da önemlidir.

Bir çalışma, yatmadan 4 saat önce yüksek karbonhidratlı bir yemek yemenin hızlı uykuya dalmanıza yardımcı olabileceğini bulmuştur. Ancak katılımcılara düşük karbonhidrat diyeti vermeyi amaçlayan bir deneyde de uykuya dalma sürecinin hızlı olduğu bulundu. Bu nedenle, vücudu bir gece uykusuna hazırlamak için karbonhidratlı yiyecekler her zaman önemli değildir. Bu faktör, özellikle diyetinizde her zaman az miktarda karbonhidrat varsa önemlidir.

Yatmadan önce aşırı yemenin uykuya dalma sürecini kötüleştirdiğini ve hormonal sistemi dengesizleştirdiğini unutmamak gerekir. Çok açsanız, kendinize küçük bir atıştırmalık ayarlamak daha iyidir.

YATMADAN ÖNCE RAHATLAYIN VE DÜŞÜNCELERİNİZİ TEMİZLEYİN

Birçok insan, gün boyunca işlerini halletmeye ve akşamları dinlenme ve rahatlama aşamasına hazırlanmalarına olanak tanıyan bir rutine göre yaşar. Araştırmaların gösterdiği gibi, gevşeme teknikleri gece uykusunun kalitesi üzerinde faydalı bir etkiye sahiptir ve hatta uykusuzluğun tedavisine de yardımcı olur. Örneğin, uykusuzluk hastalarında rahatlatıcı bir masajın gece dinlenme kalitesini iyileştirdiği bulunmuştur.

Rahatlatıcı uygulamalar arasında müzik dinlemek, en sevdiğiniz kitabı okumak, sıcak banyolar veya spa uygulamaları ve nefes egzersizleri yer alır.

En iyisini veya birkaçının bir kombinasyonunu bulmak için farklı yöntemler deneyebilirsiniz.

YATMADAN ÖNCE RAHATLATICI BİR DUŞ ALIN

Bu, vücudunuzu uykuya hazırlamanın harika bir yoludur. Araştırmalara göre, yatmadan önce duş almak gece uykusunun kalitesi üzerinde faydalı bir etkiye sahiptir, özellikle ileri yaştakiler olmak üzere insanların uykuya dalmasına yardımcı olur. Araştırmalar, yatmadan bir buçuk saat önce sıcak bir banyo yapmanın hızlı uykuya dalmanızı sağladığını ve derin uykuyu iyileştirdiğini göstermiştir.

Bir alternatif, sıcak su ayak banyosudur. Her durumda, duşa veya banyoya gitmek sizi sakin ve rahat bir ruh haline sokar, bu nedenle daha hızlı uykuya dalmanıza yardımcı olur.

UYKU BOZUKLUĞUNU ÖNLEYİN

Geceleri rahatsız uykunun nedenleri arasında çeşitli hastalıklar da vardır. Birçok insan, düzensiz ve aralıklı nefes alma ile karakterize olan uyku apnesi yaşamaktadır. Böyle bir bozuklukta, uyku sırasında nefes tamamen durabilir. Erkeklerin yaklaşık yüzde 24'ünün ve kadınların yüzde 9'unun uyku apnesi yaşadığı tahmin edilmektedir.

Ayrıca teşhis edilen sağlık sorunları listesinde uyku sırasındaki hareket bozuklukları ve sirkadiyen ritim sorunları da vardır. Bu, vardiyalı çalışan insanlar için geçerlidir. Her zaman uyku ile mücadele etmek zorunda kalan vardiyalı çalışanlar, uykusuzluk bir soruna dönüştüğünde mutlaka profesyonel yardım almalıdır.

RAHAT BİR UYKU YERİ SAĞLAYIN

İnsanlar genellikle kendilerini tatildeyken otellerde, evlerinden çok daha iyi uyuduklarını düşünürler. Ancak sadece rahatlatıcı bir ortam değil, aynı zamanda uyku öğelerinin kalitesi de önemlidir; yatağın kendisi, nevresimler ve özellikle yastık.

Yeni yatakların faydalarını inceleyen bir çalışmada, 28 gün iyi bir yüzeyde uykunun ardından sırt ağrısının yüzde 57, omuz ağrısının yüzde 60 oranında azaldığı ve gece istirahati kalitesinin yüzde 60 oranında arttığı gösterilmiştir.

Yeni yatak takımı sayesinde lomber omurgadaki ağrıları azaltmak ve uyku konforunu artırmak mümkündür. Ancak her kişi için yatak ve nevresim seçimi özneldir, çünkü bazıları yalnızca sert yüzeylerde uyumayı sever ve bazıları için ipek çarşaflı yumuşak bir yatak üzerine uzanmak daha iyidir. Uzmanlar, yatak takımlarınızı en az 5-8 yılda bir yenilemenizi tavsiye ediyor.

YATMADAN ÖNCE EGZERSİZ YAPMAYIN

Egzersiz genel sağlık için gerekli ve hatta uyku kalitesi üzerinde iyi bir etkiye sahip olsa da, akşam geç saatlerde yapılması önerilmez. Spor, uykusuzluğa ve uyku düzeninin normalleşmesi için çok önemlidir. Çalışmalar, egzersiz yapan ileri yaştaki yetişkinlerin uykuya dalma sürelerinin yarı yarıya azaldığını, aynı zamanda uyku süresinin 41 dakika arttığını gösteriyor.

Şiddetli uykusuzluk çekiyorsanız, spor bu sorunu ilaçtan çok daha iyi çözmenize yardımcı olabilir. Egzersiz uyku süresini yüzde 55 artırırken, gece uyanıklığını yüzde 30 ve kaygıyı yüzde 15 azaltıyor.

Sporun uyku üzerindeki etkisinin bu olumlu yönlerine rağmen, akşam geç saatlerde egzersiz yapmak doğal rutininizi bozabilir ve hızlı bir şekilde rahatlamanızı zorlaştırabilir. Bu, egzersizin uyarıcı etkisinden kaynaklanmaktadır, bunun sonucunda hormonlar aktif olarak üretilir, uyanıklık artar.

YATMADAN ÖNCE ÇOK SIVI TÜKETMEYİN

Geceleri çok idrara çıkmak noktüri olarak adlandırılır. Uyku kalitesini ve gündüz enerji seviyelerini etkiler. Uyumadan önce çok fazla su ve diğer sıvıları içerseniz, hepsi bireysel hassasiyete bağlı olsa da benzer semptomlar yaşayabilirsiniz.

Uygun miktarda sıvı alımı vücudunuzu sağlıklı tutmak için önemlidir, ancak yatmadan önce su alımınızı minimumda tutmak en iyisidir. Yatmadan birkaç saat önce hiçbir şey içmemek daha iyidir. Gece uyanma riskinden kaçınmak için yatmadan hemen önce idrar yapmak da yararlıdır.