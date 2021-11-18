Dünya çapında tüm ölümlerin yüzde 32'sinden sorumlu olan kalp hastalıkları, büyük ölçüde kalp kriziyle sonuçlanıyor ve kalp krizi vücudun farklı bölgelerinde erken belirtilerle kendini gösterebiliyor.

Kalp krizi tüm dünyada önemli bir sağlık sorunu haline geldi. Önde gelen ölüm nedenlerinden biri olan kalp krizi, Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre 2019'da tahminen 17,9 milyon ölüme neden oldu. Kalp sorunlarının dünya çapında tüm ölümlerin yüzde 32'sini temsil ettiği biliniyor.

Koronavirüs salgınının başlamasıyla durum daha da kötüleşti ve genç kalp hastalarının sayısında önemli bir artış oldu. Kötü yaşam tarzı seçimleri, sağlıksız beslenme ve hatta aşırı egzersiz gibi faktörlerin sayısı da kalp krizi vakalarının artmasına katkıda bulundu.

Tam olarak bir kalp krizinin ne zaman meydana geleceği bilinmemekle birlikte, vücudunuzun bazı bölümleri yaklaşan bir kalp krizini gösterebilir.

İşte kalp krizi sinyali verebilecek 6 vücut bölgesi:

GÖĞÜS

Yaklaşan bir kalp krizi, rahatsızlık ve ağrı hissine neden olabilir. Göğüs rahatsızlığı kesinlikle en yaygın belirtilerden biridir.

Kişi göğsünün ortasında rahatsız edici basınç, sıkışma, dolgunluk veya ağrı yaşayabilir. Ağrı ve baskı birkaç dakikadan fazla sürebilir. Eğer öyleyse, derhal acil yardım alın.

SIRT

Göğüs ağrısı kalp krizinin habercisi olsa da özellikle kadınlarda sırt bölgesinde ortaya çıkabilecek uyarı işaretleri gözden kaçmamalıdır. Kadınların kalp krizi öncesi ve sırasında ortaya çıkan sırt ağrısından şikayet etme olasılığının, erkeklerden daha yüksek olduğu biliniyor.

ÇENE

Çenenizde yayılan ağrı, sadece bir kas bozukluğu veya diş ağrısından daha fazlasını ifade edebilir. Özellikle kadınlarda, yüzün sol tarafındaki çene ağrısı kalp krizinin yaygın bir belirtisi olabilir.

Göğüs rahatsızlığı, nefes darlığı, terleme, hırıltılı solunum ve mide bulantısı ile birlikte bir çene ağrısı yaşıyorsanız, derhal tıbbi yardım alın.

BOYUN

Kalp krizi, kalp kasına kan akışını engelleyen bir kan pıhtısı nedeniyle oluşur. Rahatsızlık göğsünüzden başlayabilirken, ağrı zamanla boynunuza da yayılabilir.

Boyun tutulması yorgunluk, kas gerilmesi ve zorlanma veya diğer tedavi edilebilir hastalıkların bir işareti olabilirken, kalp krizi nedeniyle de ortaya çıkabilir.

OMUZ

Acı verici, rahatsız edici bir ağrı başlangıç ​​noktası olarak göğsünüzden boynunuza, çenenize ve omuzlarınıza ulaştığında, bu kalp krizi belirtisi olabilir.

Bununla birlikte, omzunuzda ezici bir ağrı hissederseniz, özellikle göğsünüzden sol çeneye, kola veya boynunuza doğru yayılıyorsa, tıbbi yardım çağırın.

SOL KOL

Kalp kasına giden kan akışının tıkanması nedeniyle kalp krizi meydana geldiği düşünülürse, sol kolunuzda ağrıya neden olabilir.

Sol koldaki hafif ağrılar yaşlanma belirtisi olabilirken, ani, olağandışı ağrılar kalp krizinin erken bir belirtisi olabilir ve dikkat edilmesi gerekir.