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    Kalp krizi ve damar hastalıklardan koruyan besinler!

    Yapılan araştırmaya göre bazı besinler kalp ve damar hastalıklarının önüne geçiyor.Peki bu besinler neler?İşte cevabı..
    • 04.07.2022 - 13:14
    • Güncelleme : 04.07.2022 - 13:18
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    Kalp krizi ve damar hastalıklardan koruyan besinler!

    Avrupa'da yapılan bir araştırmaya göre kalp ve damar hastalıklarında artış yaşanmasının önemli nedenlerinden birisininde sağlıksız beslenme olduğu ortaya çıktı.

    Peki kalp ve damar rahatsızlıklarından kurtulmak için nasıl beslenilmeli hangi besinler tüketilmelidir.İşte uzmanların önerileri;

    Nohut

    Nohut tüketerek kandaki kötü kolesterol oranını aşağı çekebilir ve kalp damar hastalıklarına yakalanma oranını düşürebilirsiniz.

    Kalp krizi ve damar hastalıklardan koruyan besinler! #1

    Balık

    Yağ asitleri ve Omega 3 bakımından zengin bir besin olan balık sinir hücrelerini güçlendirme özelliğine sahiptir.Bu sayede kalp atışlarınız daha sağlıklı hale gelecektir.Balık tüketerek kalp hastalıklarının önüne geçebilirsiniz.

    Kalp krizi ve damar hastalıklardan koruyan besinler! #2

    Yeşil çay

    Yeşil çay tüketerek kandaki pıhtılaşma ve damarlardaki tıkanıklıkların önüne geçebilirsiniz.

    Kalp krizi ve damar hastalıklardan koruyan besinler! #3

    Ispanak

    Potasyum ve demir bakımından son derece zengin bir yiyecek olan ıspanak kan seviyesinin kontrolünü sağlar.Kalp kasının güçlenmesine yol açarak enfeksiyon riskini düşürür.

    Kalp krizi ve damar hastalıklardan koruyan besinler! #4

    Zeytinyağı

    Kalp hastalıklarını önleyen besinlerden en önemlisi zeytinyağıdır.Hergün düzenli olarak zeytinyağı tüketerek kalp ve damar hastalıklarına karşı koyabilirsiniz.

    Kalp krizi ve damar hastalıklardan koruyan besinler! #5

    Sarımsak

    Sarımsak, iltihapları vücuttan en iyi şekilde temizleyen besindir.Düzenli sarımsak tüketerek hem kalbinizi hem bütün vücudunuzu hastalıklara karşı koruyabilirsiniz.

    Kalp krizi ve damar hastalıklardan koruyan besinler! #6

    Fındık

    Fındık sayısız faydasıyla kalp ve damar hastalıklarının önlenmesine yardımcı oluyor.Kandaki pıhtılaşmayı önleyen fındık aynı zamanda vücuttaki kötü kolesterolüde azaltıyor.

    Kalp krizi ve damar hastalıklardan koruyan besinler! #7


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