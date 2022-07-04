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- Kalp krizi ve damar hastalıklardan koruyan besinler!
Kalp krizi ve damar hastalıklardan koruyan besinler!
- 04.07.2022 - 13:14
- Güncelleme : 04.07.2022 - 13:18
Avrupa'da yapılan bir araştırmaya göre kalp ve damar hastalıklarında artış yaşanmasının önemli nedenlerinden birisininde sağlıksız beslenme olduğu ortaya çıktı.
Peki kalp ve damar rahatsızlıklarından kurtulmak için nasıl beslenilmeli hangi besinler tüketilmelidir.İşte uzmanların önerileri;
Nohut
Nohut tüketerek kandaki kötü kolesterol oranını aşağı çekebilir ve kalp damar hastalıklarına yakalanma oranını düşürebilirsiniz.
Balık
Yağ asitleri ve Omega 3 bakımından zengin bir besin olan balık sinir hücrelerini güçlendirme özelliğine sahiptir.Bu sayede kalp atışlarınız daha sağlıklı hale gelecektir.Balık tüketerek kalp hastalıklarının önüne geçebilirsiniz.
Yeşil çay
Yeşil çay tüketerek kandaki pıhtılaşma ve damarlardaki tıkanıklıkların önüne geçebilirsiniz.
Ispanak
Potasyum ve demir bakımından son derece zengin bir yiyecek olan ıspanak kan seviyesinin kontrolünü sağlar.Kalp kasının güçlenmesine yol açarak enfeksiyon riskini düşürür.
Zeytinyağı
Kalp hastalıklarını önleyen besinlerden en önemlisi zeytinyağıdır.Hergün düzenli olarak zeytinyağı tüketerek kalp ve damar hastalıklarına karşı koyabilirsiniz.
Sarımsak
Sarımsak, iltihapları vücuttan en iyi şekilde temizleyen besindir.Düzenli sarımsak tüketerek hem kalbinizi hem bütün vücudunuzu hastalıklara karşı koruyabilirsiniz.
Fındık
Fındık sayısız faydasıyla kalp ve damar hastalıklarının önlenmesine yardımcı oluyor.Kandaki pıhtılaşmayı önleyen fındık aynı zamanda vücuttaki kötü kolesterolüde azaltıyor.