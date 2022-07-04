Kalp krizi ve damar hastalıklardan koruyan besinler!

Yapılan araştırmaya göre bazı besinler kalp ve damar hastalıklarının önüne geçiyor.Peki bu besinler neler?İşte cevabı..

Avrupa'da yapılan bir araştırmaya göre kalp ve damar hastalıklarında artış yaşanmasının önemli nedenlerinden birisininde sağlıksız beslenme olduğu ortaya çıktı.

Peki kalp ve damar rahatsızlıklarından kurtulmak için nasıl beslenilmeli hangi besinler tüketilmelidir.İşte uzmanların önerileri;

Nohut

Nohut tüketerek kandaki kötü kolesterol oranını aşağı çekebilir ve kalp damar hastalıklarına yakalanma oranını düşürebilirsiniz.

Balık

Yağ asitleri ve Omega 3 bakımından zengin bir besin olan balık sinir hücrelerini güçlendirme özelliğine sahiptir.Bu sayede kalp atışlarınız daha sağlıklı hale gelecektir.Balık tüketerek kalp hastalıklarının önüne geçebilirsiniz.

Yeşil çay

Yeşil çay tüketerek kandaki pıhtılaşma ve damarlardaki tıkanıklıkların önüne geçebilirsiniz.

Ispanak

Potasyum ve demir bakımından son derece zengin bir yiyecek olan ıspanak kan seviyesinin kontrolünü sağlar.Kalp kasının güçlenmesine yol açarak enfeksiyon riskini düşürür.

Zeytinyağı

Kalp hastalıklarını önleyen besinlerden en önemlisi zeytinyağıdır.Hergün düzenli olarak zeytinyağı tüketerek kalp ve damar hastalıklarına karşı koyabilirsiniz.

Sarımsak

Sarımsak, iltihapları vücuttan en iyi şekilde temizleyen besindir.Düzenli sarımsak tüketerek hem kalbinizi hem bütün vücudunuzu hastalıklara karşı koruyabilirsiniz.

Fındık

Fındık sayısız faydasıyla kalp ve damar hastalıklarının önlenmesine yardımcı oluyor.Kandaki pıhtılaşmayı önleyen fındık aynı zamanda vücuttaki kötü kolesterolüde azaltıyor.