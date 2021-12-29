Diş etleriniz şişmiş mi, geçmeyen öksürüğünüz mü var veya bacaklarınızdaki tüyler sebepsizce dökülüyor mu? Tüm bunlar ve daha fazlası bir kalp sorununuz olabileceğinin işareti olabilir.

Dünya Sağlık Örgütü istatistiklerine göre, dünyada her yıl yaklaşık 20 milyon insan kalp hastalıkları nedeniyle ölmektedir. Üstelik hastalık yaşları her yıl genç yaş gruplarına doğru ilerliyor.

Günümüzde kalp krizinin 30'lu yaşların başındaki erkekleri etkilemesi artık nadir görülen bir durum değil.

Kalp krizi belirtileri göğüs ağrısı, anormal kalp hızı, yüksek tansiyon, şiddetli nefes darlığı, baş dönmesi, terleme ve hatta bazen bilinç kaybıdır. Ancak kalp krizinden birkaç ay hatta yıllar önce ortaya çıkmaya başlayan bir dizi kalp hastalığı belirtisi de vardır.

KALP SORUNLARINI GÖSTEREN 10 GİZLİ İŞARET

İnsan vücudu tek bir bütündür, bu nedenle herhangi bir organın sorunları diğer organ ve sistemlerde kendini gösterir.

İşte kalp sorunlarını gösteren 10 gizli işaret:

1. Fiziksel aktivite sırasında çabuk yorulmak

Genelde günde 4-6 kilometre hiç zorlanmadan koşuyorsunuz ama aniden grip olduğunuzda olduğu gibi yorulduğunuz için artık yapamıyor musunuz? Bu, kalbinizin vücudunuza yeterince kan pompalamadığının açık bir işareti olabilir. Kaliteli bir dinlenme ve zindelik veren bir uykudan sonra hala aynı yorgunluğu hissediyorsanız hemen doktorunuza başvurun.

2. Sertleşme sorunu

Erektil disfonksiyon, kalpte bir sorun olduğuna dair yaygın sinyallerden biridir. Anksiyete, depresyon ve stres de cinsel yaşamınızda zorluklara neden olabilir, ancak kanın cinsel organa ulaşmasını engelleyen koroner arter tıkanıklığı olabileceği gerçeğini gözden kaçırmamalısınız. Vasküler erektil disfonksiyon, en yaygın cinsel disfonksiyon türüdür ve genellikle ateroskleroz veya endotelyal disfonksiyon hastalıklarından biri neden olur. Ateroskleroz, kalp krizi ve felce yol açan damarların sertleşmesine ve daralmasına neden olur. Endotel disfonksiyonu kan damarlarınızın gerektiği gibi gevşemesini engeller ve bu da vücuttaki kan akışını azaltır. Erektil disfonksiyon semptomları genellikle diğer kalp hastalığı semptomlarından iki yıl önce ortaya çıkar, bu nedenle erken müdahale ve kalp hastalığını gelişimin en başında durdurma şansı sunarlar.

3. Haftalarca geçmeyen öksürük

Uzun süreli öksürüğün sizi kötü bir soğuk algınlığına yakalandığınızı düşündürecek şekilde kandırmasına izin vermeyin. Her zamanki öksürük ilaçları yardımcı olmazsa, kalp probleminiz olduğuna dair bir işaret olabilir. Bazen akciğerlerdeki sıvı, konjestif kalp yetmezliğinden birikir, bu da astımı andıran hırıltı ve öksürüğe veya aslında kalp sorunu olduğu halde başka bir akciğer hastalığına neden olabilir. Sağlıksız bir kalp, hastanın nefes almasını son derece zorlaştıran çok ciddi bir durum olan kronik obstrüktif akciğer hastalığının suçlusu olabilir.

4. Uyku sırasında nefes almakta güçlük çekmek

Obstrüktif uyku apnesi, gecenin bir yarısı havasız kalıp uyanmanıza neden olur. Bu durum kalp krizi, atriyal fibrilasyon ve kardiyak aritmi gibi yüksek kalp hastalığı riski ile ilişkilidir. Uyku sırasında, apneli kişinin oksijen seviyeleri düşer ve vücudun kan damarlarının daralması ve kalbe ve beyne oksijen tedarikini artırması için sinyal vermesine neden olur. Bu, gece boyunca solunum problemlerine neden olur.

5. Bacaklardaki tüylerin kaybı

Tüysüz bacaklar, kan damarlarınızın daraldığının ve normal kan akışını engellediğinin bir işareti olabilir. Bu, bacaklarda dolaşımın bozulmasına neden olabilir ve bölgede normal tüy büyümesini engelleyebilir. Genel olarak, periferik arter hastalığı bacaklarda tüy dökülmesine veya tüy büyümesinin yavaşlamasına neden olur, bu nedenle bir uzmana başvurulması önerilir.

6. Ayaklarda ve bacaklarda şişlik

Ayakkabılarınızı giymenin zor olduğunu veya çoraplarınızın dar olduğunu fark ederseniz, bunlar kalp problemlerinizin işareti olabilir. Kalbiniz verimli çalışmadığında, kan damarlarınız geri dönen veya yeterince boşalmayan kanla dolar ve biriken sıvı çevre dokulara itilerek ayak veya karın gibi vücudun bazı kısımlarında şişmeye neden olur. Alışılmadık yerlerde şişlikler hissediyorsanız, cildinize bastırmayı deneyin. Deride bir göçük kalırsa, dokularınız fazla sıvı tutuyor demektir ve bir doktora görünmeniz gerekir.

7. Boyun ve çene ağrısı

Çoğu insan göğüs ağrısının kalp hastalığının ilk belirtisi olduğunu düşünür, ancak gerçekte hastalıklı bir kalbin ilk belirtileri vücudun diğer bölgelerinde ortaya çıkar. Genellikle kalp rahatsızlığının tanınmamasına veya tedavi edilmemesine yol açabilen 'atipik semptomlar'dır. Bu nedenle hastalıklı bir kalbin ilk belirtisinin her zaman göğüs ağrısı olmadığını bilmek çok önemlidir. Boyun veya çene ağrısı, kalpte oksijen açısından zengin kan bulunmadığında ortaya çıkan bir kalp sorunu olan anjina pektorisin bir işareti olabilir. Bu hastalık göğüste baskı veya sıkışma şeklinde kendini gösterebilir ve boyun, çene, sırt veya omuzlar gibi vücudun diğer bölgelerine yayılabilir.

8. Nefes darlığı çekmek

Merdiven çıkarken nefes darlığı hissediyorsanız, bu genellikle kalp problemlerinin bir işaretidir. Doktorlar, normalden bazı sapmalar olduğunda fark edebilmeniz için vücudunuzu ve sınırlarınızı iyi tanımanızı önerir. Doktorunuzdan sağlığınızın kapsamlı bir değerlendirmesini yapmasını isteyin. Kalp sağlığı söz konusu olduğunda gelecekte kalp yetmezliği riskinden nasıl kaçınılacağını öğrenmek en iyisidir.

9. Diş etlerinde şişme

Diş eti hastalığı olan kişiler genellikle iltihaplanmanın neden olduğu şişmiş diş etleri yaşar ve vücuttaki iltihaplanma kalp krizi riskinin artmasına neden olabilir. Periodontitist yaşayan insanlarda aslında ciddi bir iltihap durumu vardır ve bu iltihap vücudun herhangi bir yerinde iltihaplı süreçleri tetikleyebilir.

10. Kalbin hızlı veya düzensiz atması

Hızlı veya düzensiz atan bir kalp, kardiyovasküler sisteminizin ritm dışında olduğunun bir işareti olabilir. Aritmi, zamanında ve geçerli bir şekilde tedavi edilmediği takdirde daha sonra kalp hastalıklarına neden olabilecek düzensiz kalp atışı durumudur. Kalbiniz çok zayıfsa, kalp ritmi bozuklukları görülebilir. Hızlı veya düzensiz kalp atışları, kalp kapakçıklarınızın kötü durumda olduğunun bir işareti olabilir. Kalbiniz düzensiz atıyorsa doktorunuza görünün, sorunun ne olduğunu belirlemek için gerekli testleri yapacak ve muhtemelen gerekli tedaviyi yazacaktır.

SAĞLIKLI BİR KALP İÇİN 10 İPUCU

Kalbinize bakmaya başlamak için belirli bir yaşı beklemenize gerek yoktur. Kardiyovasküler hastalıkların önlenmesi, kalp sağlığını büyük ölçüde etkileyen iyi kararlar almayı gerektirir. Araştırmalar, son 15 yılda kardiyovasküler hastalıkların tedavisinde önemli ilerlemeler kaydedildiğini ve yaşam tarzı değişikliklerinin yanı sıra uygun tedavinin hastalığın seyrini yavaşlatmaya ve yaşam kalitesini iyileştirmeye yardımcı olabileceğini gösteriyor.

Fiziksel aktivite eksikliği, kötü beslenme ve diğer sağlıksız alışkanlıklar yıllar içinde kalbinizde ve kan damarlarınızda kendini gösterir. Bununla birlikte, tüm yaş gruplarındaki herkes, sağlığın korunmasına katkıda bulunan birkaç basit adımdan yararlanabilir. Sağlıklı bir yaşam, sağlıklı bir kalbe giden en iyi yoldur.

Kardiyovasküler hastalıkların önlemek için aşağıdaki ipuçlarını uygulayabilirsiniz:

Tansiyonunuzu düzenli olarak kontrol edin

Yüksek tansiyon veya hipertansiyon, tansiyon değerlerinin 140/90 mmHg'nin üzerinde olduğu ve kan damarlarında ve kalp, böbrek ve benzeri organlarda hasara neden olabilen kronik bir hastalıktır.

Kolesterolünüzü düzenli olarak kontrol edin

Yüksek kan kolesterol seviyeleri, koroner kalp hastalığı, kalp krizi ve felç için en önemli 4 risk faktöründen biridir. Kan damarlarının içinde oluşan yağ birikintileri kan damarlarının hasar görmesine, kalbe veya beyne giden kan akışının bloke olmasına, kan pıhtılarının oluşmasına ve bunun sonucunda kalp krizi veya felce neden olabilir.

Kan şekerinizi kontrol edin

Uzun süre devam eden yüksek kan şekeri seviyeleri, tüm organizma üzerinde zararlı bir etkiye sahiptir. Kan damarlarından başlayarak birçok organ ve dokuya zarar vererek ateroskleroz sürecini hızlandırır ve kardiyovasküler hastalık riskini önemli ölçüde artırır. Kan şekeri düzeylerinin düzenli olarak izlenmesi ve düzenlenmesi komplikasyon riskini azaltabilir.

Öngörülen tedaviyi atlamayın

Kardiyovasküler hastalıklardan herhangi birine sahipseniz ve reçete edilen tedaviyi alıyorsanız, bunu düzenli olarak, her gün, önerilen şekilde saatlik olarak almanız çok önemlidir. İster yüksek tansiyon, yüksek kolesterol, anjina pektoris, diyabet ilaçları, ister küçük dozlarda kan sulandırıcılar gibi kan pıhtılarını önleyen ilaçlar olsun, tedaviyi düzenli olarak almalısınız. Düzenli tedavi, komplikasyonları ve hastalığın kötüleşmesini önler.

Sigarayı bırakın

Sigarayı bıraktıktan sadece iki yıl sonra koroner kalp hastalığı riski önemli ölçüde azalır.

Fiziksel olarak aktif olun

Düzenli ve orta düzeyde fiziksel aktivite kalp sağlığı için harikadır. Başlamak ve fiziksel aktivitenin faydalarını hissetmek için asla geç değildir. Gün içinde mümkün olduğunca az oturmaya çalışın ve oturarak çalışıyorsanız molalarda kısa yürüyüşler yapın.

Sağlıklı bir kiloda olun

Sağlıklı bir kiloyu korumak, kalp hastalığı ve diğer sağlık sorunları riskini azaltır. Vücut kitle indeksinizi düzenli olarak kontrol edin.

Çeşitli yiyecekler yiyin

Taze sebze ve meyvelerden zengin, çeşitli ve dengeki beslenmek hem vücut ağırlığının düzenlenmesine hem de tansiyonun ve kolesterolün düzenlenmesine yardımcı olur.

Tuz alımını azaltın

Artan tuz alımı ile vücuttaki sodyum seviyesi de artar ve artan sodyum seviyesi, tansiyonun artması anlamına gelir.

Daha sağlıklı bir yaşam tarzı benimseyin

Sağlıklı alışkanlıklar edinerek kardiyovasküler hastalıkların önlenmesine aktif olarak yardımcı olabilirsiniz. Risk faktörlerinin azaltılması çoğu kardiyovasküler hastalığın önlenmesini sağlar. Basitçe söylemek gerekirse; kötü yaşam alışkanlıklarını değiştirerek istenmeyen kardiyovasküler olay riskini azaltabilirsiniz.