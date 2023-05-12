Kalp ve damar sağlığını koruyor! Sirkeli suyun faydaları nelerdir? İşte hazırlanışı.. Sirkeli suyun faydaları ve nelere iyi geldiği son zamanlarda sıkça araştırılıyor. Peki sirkeli su içmek nelere iyi geliyor? İşte sirkeli suyun faydaları..

Sirkeli suyun birçok faydası olduğunu bilmeyen yoktur. Genellikle zayıflamak isteyen kişilerin sıkça tükettiği sirkeli su, insan sağlığı açısından son derece faydalıdır.

Sirke asidik meyvelerin fermente edilmesi ile elde edilen ve asetik asit içeren bir sıvıdır.

Fermente bir içecek olan sirke yararlı bakteriler içermektedir. Kalp ve damar sağlığının korunmasına yardımcı olan sirkenin faydaları internette sık sık araştırılmaktadır.

Peki sirkeli su içmek ne işe yarar? İşte sirkeli suyun faydaları..

Sirkeli suyun faydaları

1- Sindirim sorununa iyi gelir.

2- Burun tıkanıklığına iyi gelir.

3- Mide kanserine engel olur.

4- Kan şekerinin seviyesini kontrol altına alır.

5- Zayıflamaya yardımcı olur.

6- Gut hastalığının tedavisine yardımcı olur.

7- Saç ve cilt sorunlarına iyi gelir.

8- Gece daha kaliteli uyku sağlar.

9- Enfeksiyonların giderilmesine destek olur.

10 - Ağız içerisinde oluşan mikropları yok eder ve diş eti hastalıklarına iyi gelir.

Hazırlanışı

1 tatlı kaşığı elma sirkesi 1 tatı kaşığı bal 1 bardak ılık suya karıştırılır. Sabahları kahvaltıdan önce ve geceleri yatmadan önce olmak üzere iki kere elma sirkeli su tüketilir.