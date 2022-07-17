Kanser riskinizi azaltmak istiyorsanız bu sebzeleri daha fazla yiyin

Kanser riskinizi azaltmak istiyorsanız bu sebzeleri daha fazla yiyin

Kanser vakalarının neredeyse yarısının önlenebilir olduğu tahmin ediliyor ve beslenme alışkanlıkları kanserin ortaya çıkmasında belirleyici bir rol oynuyor. İşte kanser riskini azaltan sebzeler...

Yaşam tarzı alışkanlıklarının kanser vakalarının yüzde 50'sini önleyebileceği tahmin ediliyor. Kanserle ilgili farklı risk faktörleri arasında aşırı kilo, obezite, fiziksel hareketsizlik ve bitki bazlı gıdaların düşük tüketimi ile zayıf bir diyet bulunuyor.

Bugüne kadar yapılan çalışmalar, beslenme ve kanser arasındaki ilişkiyi açıkça gösteriyor. Son çalışmalar, bitki bazlı gıdaları daha fazla tüketen deneklerde tüm nedenlere bağlı kanser riskinde yüzde 15'lik bir azalmanın olduğunu gösteriyor. 100 binden fazla katılımcıyla yapılan çalışmalar, bitki bazlı bir diyetin kanser riskini büyük oranda azaltabileceğini ortya koyuyor.

7 farklı araştırmanın analiz edildiği ve 362 bin 114 deneğin değerlendirildiği bir çalışmada Dünya Kanser Araştırma Vakfı (WCRF), sadece sebze tüketimi ile kanser riskinde yaklaşık yüzde 10'luk bir azalma tespit etti.

Fitokimyasallar kansere karşı savaşıyor

Bitkisel kaynaklı gıdalarda sağlık üzerinde potansiyel yararlı etkileri olan çok sayıda fotokimyasal bileşik vardır. Kurkumin (zerdeçalda bulunan bir flavonoid), resveratrol (kırmızı üzüm ve yaban mersinlerinde bulunan polifenol) ve sülforafan (brokoli, karnabahar veya Brüksel lahanası) gibi bu fitokimyasallardan bazılarının güçlü bir antioksidan etki ve kansere karşı etki gösterdiği bilinmektedir.

Bu bileşikler, hücresel antioksidan savunma sistemlerini etkinleştirme, DNA hasarını azaltma, iltihaplı mekanizmaları yönetme ve hücre hasarını tersine çevirme yeteneğine sahiptir.

Diyet lifi de bu anlamda oldukça iyi bir maddedir, çünkü bağırsak geçişini düzenleyerek ve dışkı hacmini artırarak, safra asitlerinin üretimini azaltmanın yanı sıra kanser hücreleri ve bağırsak mukozası arasındaki etkileşimi en aza indirir.

Kansere karşı koruyan sebzeler

Belirli sebze türlerinin tıbbi özelliklerini doğrulayan binlerce bilimsel çalışma vardır. Bazı bitkilerin sadece kanseri önleme değil aynı zamanda kanser büyümesini de engelleme gücüne sahip 100 binden fazla bitkisel besin içerdiği bilinmektedir.

Kansere karşı savaşan en iyi 10 sebze:

- Sarımsak

- Pırasa

- Soğan

- Brokoli

- Domtes

- Karnabahar

- Lahana

- Lırmızı lahana

- Ispanak

- Pancar

Allium cinsi sebzeler

Kanser önleyici aktivite söz konusu olduğunda, ilk sırada Allium cinsi sebzeler yer alır. Bunlar arasında sarımsak, pırasa, soğan ve taze soğan gibi sebzeler bulunur. Bu cinsin tüm sebzeleri son derece sağlıklı kabul edilir ve mükemmel kanser önleyici etkileri vardır.

Ancak sarımsağın kansere karşı 1 numaralı yardımcı olduğu bilinmektedir. Araştırmalara göre, kanserin kökeni ve gelişimindeki çeşitli süreçler üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olan, alil-sülfür adı verilen benzersiz bir bileşen içerir. Yapılan çalışmalar sarımsağın meme kanseri, beyin tümörü, akciğer kanseri, pankreas kanseri, prostat kanseri ve mide kanseri türlerinin büyümesini durdurduğunu göstermektedir.

Sarımsağın hemen arkasından pırasa gelmektedir. Allium cinsinin bu sebzesi, böbrek kanseri hücrelerine karşı en güçlü etkiye sahiptir.

Sarımsak ve pırasaya ek olarak, Allium cinsinden diğer sebzelerin de farklı kanser türlerinin büyümesini durdurduğu bilinmektedir. Son araştırmalar, sık sık çeşitli Allium sebzeleri tüketen kişilerde kolorektal kanser riskinin yüzde yüzde 80'lere varan oranda azaldığını göstermiştir.

Turpgiller

Turpgil sebzeler arasında brokoli, brüksel lahanası, lahana, karnabahar ve lahanayı gibi sebzeler bulunur. Bu sebzeler glukozinolatlar, mirosinaz ve sülforafan gibi kanser önleyici maddeler içerir.

Bu sebzeler doğrandığında veya çiğnendiğinde bitki hücreleri parçalanır ve mirosinaz enzimi glukozinolata bağlanır. Bu olay sırasında kimyasal bir reaksiyon meydana gelir ve böylece güçlü antikanser maddeler izotiyosiyanatlar oluşur.

Bu maddeler, vücudun kanserli maddelerden arındırılmasından ve temizlenmesinden sorumludur, kanser hücrelerini yok eder ve büyümesini engeller.

Bahsedilen kimyasal reaksiyonun ortaya çıkmasını sağlamak için turpgillerden sebzeleri doğramak ve iyice çiğnemek gerekmektdir. Ayrıca bu sebzelerin uzun süre pişirilmesi önerilmez çünkü içindeki besin maddeleri uzun süre pişirme ile yok olur.

Ispanak ve pancar

Kanser önleyici özellikler açısından ıspanak ve pancar, Allium ve turpgil sebzelerin çok gerisinde değildir. Bol miktarda antioksidanlar ve besinlerin yanı sıra ıspanak ayrıca kansere karşı korunmaya yardımcı olan beta karoten ve lutein içerir.

Kendinizi kanserden korumak istiyorsanız, günlük olarak pancar tüketin. Donuk kırmızı-mor rengi içindeki betalain maddesinden gelir. Bu güçlü antioksidan, kanseri kelimenin tam anlamıyla aç bırakır ve daha fazla büyümesini engeller. Pancar, kansere karşı iyi bir koruma sağlamanın yanı sıra genel sağlığı da iyileştirir.

Baklagiller

Baklagiller büyük miktarda folat içerir. Diyetlerinde yeterli folat bulunmayan kişilerde kansere yakalanma riski artar. Bu bileşikten en zengin olan baklagiller fasulye, bezelye, mercimek ve nohuttur.

Araştırmalar, artan baklagil alımının mide, kolon, prostat ve akciğer kanseri gibi çeşitli kanser türlerinin riskini azalttığını gösteriyor. Fasulye ve mercimek, kanserin neden olduğu DNA hasarını yavaşlatan veya önleyen birçok fitokimyasal içerir.

Zencefil ve zerdeçal

Zencefil ve zerdeçal, hemen hemen her yemeğin lezzetini arttırır ve sağlığa birçok faydaları vardır. Zencefil, güçlü iltihap önleyici özelliklere sahiptir ve kanser gelişimini yavaşlatır.

Zerdeçal da zencefil ailesine aittir ve kanser hücrelerini hızla öldüren kurkumin maddesine sahiptir. Yapılan araştırmalar, günde bir çay kaşığı zerdeçalın kansere karşı önleyici bir önlem olarak faydalı olabileceğini doğruluyor. Zerdeçalın kolon, karaciğer, mide, meme, yumurtalık, lösemi ve farklı tümörlerin büyümesini engellediği bilimsel olarak kanıtlanmıştır.

Domates

Araştırmalar, likopenin karotenoidler grubundan en güçlü antioksidan olduğunu ve en çok domateslerde bulunduğunu doğrulamaktadır. Domateslerden elde edilen likopenin, haftada en az iki kez yenildiğinde prostat kanseri hastalarına yardımcı olduğu da kanıtlanmıştır. Araştırmalar, haftada 10 porsiyondan fazla domates ürünü yiyen erkeklerin prostat kanseri riskini yüzde 45, 4-7 porsiyon tüketenlerin ise yüzde 20 azalttığını göstermektedir.

En yüksek likopen düzeyine sahip kadınlarla en düşük düzeyine sahip kadınlar arasında yapılan bir karşılaştırmada, yüksek likopen düzeyine sahip kadınların rahim ağzı kanserine yakalanma riskinin 5 kat daha az olduğu ortaya çıktı.

Likopen, kanser hücresi çoğalmasını önleyen özel bir maddedir ve bunun önlenmesi kanser büyümesini durdurmanın anahtarıdır. Likopen ayrıca normal bir hücrenin kanser hücresine dönüşmesini önleyebilir.