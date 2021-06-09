Kanser tedavisinde kilo kontrolü önemli

Kanser tedavisinde kilo kontrolünün önemine dikkat çeken Onkoloji Diyetisyeni Gamze Gültekin, konu hakkında bilgiler paylaştı.

Kanser hastaları gördükleri tedavinin yükü altında kilo kaybı yaşarken, bunun birlikte ne tüketip tüketemeyecekleri konusunda da tereddüt içinde olabiliyor. Kanserle savaşma özelliğine sahip bazı besinler maalesef tedavileri olumsuz yönde de etkileyebiliyor. Bu noktada, kanser hastalarının tedavi sürecinde mutlaka bir diyetisyen kontrolünde olması gerekiyor. Onkoloji diyetisyenliğinin kanser tedavisinin önemli bir parçası olduğunu söyleyen Onkoloji Diyetisyeni Gamze Gültekin, hastaların en doğru tedaviyi almayı sağladıklarını belirtti.

“KİLO KAYBINI ÖNLEMEK ÖNEMLİDİR”

Onkoloji diyetisyenlerinin, hastaların; kan değerlerine, aldıkları tedavi türüne, ek bir hastalık olup olmamasına, enerji ve protein ile mikro besin öğeleri gereksinimlerine, kısacası tüm ihtiyaçlarına uygun olarak tıbbi beslenme tedavisinin planlandığını ve uygulandığını ifade eden Gültekin, “Onkoloji diyetisyeni, tüm onkolojik tedavilere ve bu tedaviler süresince yapılması uygun tüm tıbbi beslenme tedavilerine hakim ve yetkindir. Tedavi yöntemlerinden biri uygulandığı sırada veya uygulandıktan hemen sonra, diyetisyenler beslenme ile ilgili öneriler geliştirirler. Bazı kanser türlerinde ağırlığı korumak, daha fazla alınmamasını sağlamak önemli olurken, bazılarında kilo kaybını engellemek, yeterli protein alımını sağlamak önemlidir.” ifadelerini kullandı.

Onkoloji diyetisyenlerinin ağız yolu ile besin alımı mümkün olmadığında, farklı yollar ile beslenme tedavisi planlama konusunda uzman olduğunu ifade eden Gültekin, “Aynı zamanda tedavi kaynaklı oluşabilecek yan etkiler (bulantı, kusma, ishal, kabızlık, kan değerlerinin düşmesi, kilo kaybı veya alımı, ağız-boğaz ağrısı) ile nasıl mücadele edilebileceğini, nasıl beslenilmesi gerektiğini anlatır ve uygulanmasını sağlarlar.” şeklinde ifade etti.