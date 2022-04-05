Kanserde erken teşhis, hem hayatı hem ülke ekonomisini kurtarıyor

Düzce Sağlık Müdürü Dr. Yılmaz, kanserde erken teşhisin önemini “Erken teşhis kişi hayatını da ülke ekonomisini de kurtarıyor" sözleri ile vurguladı.

Ulusal Kanser Haftası dolayısıyla açıklamalarda bulunan Düzce Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, kanserde erken teşhisin önemine değindi.

Kanserin önemli bir sağlık problemi olduğunu söyleyen Yılmaz, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

“Kanser, yüksek tedavi maliyetleri sebebiyle ülkelerin ekonomisinde ve iş gücünde çok ağır kayıplara sebep olmaktadır. Oysa hastalık erken teşhis edildiğinde tedavinin mümkün olduğu ve yaşam kalitesinin artırılabildiği kanser türleri olduğu düşünülürse korunmanın önemi daha da artmaktadır.

“HER 8 ERKEKTEN BİRİNİN KANSER SEBEBİYLE HAYATINI KAYBEDECEĞİ ÖNGÖRÜLMEKTEDİR”

Dünya genelinde her 5 erkekten birinde ve her 6 kadından birinde hayatları boyunca kanser gelişmesi beklenirken, her 8 erkekten birinin, her 11 kadından birinin ise kanser sebebiyle hayatını kaybedeceği öngörülmektedir.





“HASTALIĞA BAĞLI EKONOMİK, SOSYOLOJİK VE PSİKOLOJİK YÜKÜN ARTMASI BEKLENMEKTEDİR”

Erken teşhis kişi hayatını da ülke ekonomisini de kurtarıyor. Yine gelecek yıllarda dünya nüfusunun artması, yaşlanması ve kansere yol açabilecek risk faktörlerine daha çok ve uzun süre maruz kalması ile birlikte gerek tanı konacak kanser olgu sayısının gerekse bahsi geçen hastalığa bağlı ekonomik, sosyolojik ve psikolojik yükün artması beklenmektedir.





“YÜZDE 90 ÇEVRESEL, YÜZDE 10 ORANINDA GENETİK FAKTÖRLERE BAĞLI OLARAK GELİŞMEKTE”

Yüzde 90 çevresel, yüzde 10 oranında ise genetik faktörlere bağlı olarak gelişmekte olan kanserlerin, çevresel faktörler arasında yer alan; tütün kullanımı, alkol tüketimi, fazla kilolu ve/veya obez olma ve enfeksiyonlara maruziyetin engellenmesi yolu ile günümüzde yüzde 30- yüzde 50 oranında önlenebileceği bilinmektedir. Özellikle ortaya çıkışının önlenebildiği, taramalarla ölümün engellenebildiği ve erken teşhis edildiğinde tedavinin yaşam kalitesine çok şey katabildiği kanser türleri göz önüne alınırsa, korunmanın önemi daha da artmaktadır."