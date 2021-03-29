Kanserin 18 yaygın belirtisi

Dünya çapında en yaygın ölüm nedenlerinden biri olan kanserler, erken evrelerden daha geç evrelere kadar kendisini bazı işaretlerle gösterebiliyor. İşte dikkat edilmesi gereken 18 kanser belirtisi.

Kanser, hem ülkemizde hem de dünyada önde gelen ölüm nedenleri arasındadır. Geçtiğimiz yıl Türkiye'de 233 bin 834 yeni kanser teşhisi konmuş ve 126 bin 335 kişi kanser nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Geçtiğimiz yıl Türkiye'de en fazla rastlanan kanser türleri ise; akciğer kanseri, meme kanseri, kolorektal kanser, prostat kanseri ve tiroid kanseri olarak öne çıkıyor.

Buna karşın erken evrede teşhis edilen kanserlerin önemli bir yüzdesi tedavi edilebiliyor. Bazı kanserler tamamen semptomsuz gelişebilse de semptomları görmezden gelirseniz, bu semptomların kanseri temsil edebileceğini düşünmediğiniz için hastalık özellikle yıkıcı olabilir.

Kanserin genellikle spesifik semptomları yoktur, bu nedenle insanların risk faktörlerini sınırlamaları ve uygun kanser taramasından geçmeleri önemlidir. Çoğu kanser taraması belirli yaş gruplarına özgüdür ve birinci basamak doktorunuz yaşınıza bağlı olarak hangi taramanın yapılacağını bilir.

Kanser için sigara içenler, aşırı alkol kullanlar, yüksek güneşe maruz kalanlar ve genetik olarak yatkın olanlar gibi risk faktörleri olan kişiler, potansiyel kanser semptomlarından haberdar olmalı ve herhangi bir gelişme olursa bir doktor tarafından değerlendirilmelidir.

Kanserle savaşmanın en iyi yolu risk faktörlerini ortadan kaldırarak veya azaltmaya çalışarak önleme ve erken teşhistir. Kanser tedavisi her yıl gelişmektedir ve erken teşhis ile birlikte birçok kanser tedavi edilebilir hale gelmiştir. Sonuç olarak, bireylerin hangi semptomların kansere işaret edebileceğini bilmeleri gerekir. İnsanlar erken teşhise ve muhtemelen tedaviye yol açabilecek bir uyarı semptomunu görmezden gelmemelidir.

KANSERİN 18 YAYGIN BELİRTİSİ

Kanser çoğu insanda hastalığı özel olarak gösteren hiçbir belirti vermez. Ne yazık ki, kanserin genelde tüm şikayetleri veya belirtileri zararsız bir durumla açıklanabilir.

İşte kanserle ortaya çıkabilecek bazı yaygın belirtiler:

Bağırsak alışkanlıklarında değişiklik

Bağırsak alışkanlıklarındaki çoğu değişiklik diyetiniz ve sıvı alımınız ile ilgilidir. Doktorlar bazen kalem inceliğinde dışkıyı kolon kanseri belirtisi olarak görür. Bazen kanser sürekli ishale neden olur. Kanserli bazı insanlar bağırsak hareketine ihtiyaçları varmış gibi hissederler ve bağırsak hareketi olduktan sonra da bu bu his geçmez. Bu anormal bağırsak şikayetlerinden herhangi biri birkaç günden fazla sürerse, değerlendirilmesi gerekir. Diyet değişiklikleriyle kolayca açıklanamayan bağırsak alışkanlıklarındaki herhangi bir önemli değişiklik kanserle ilişkili olabilir ve değerlendirilmesi gerekir.

Hazımsızlık veya yutma güçlüğü

Kronik mide ekşimesi olan çoğu insanın genellikle ciddi sorunları yoktur. Reçetesiz satılan ilaçları kullanmalarına rağmen kronik veya kalıcı semptomlardan muzdarip kişilerin bir endoskopi yaptırmaları gerekebilir. Yemek borusu kanserine yol açabilen Barrett özofagusu adı verilen bir durum ilaçla tedavi edilebilir ve ardından bir doktor tarafından izlenebilir. Yutma güçlüğü, özellikle yaşlı kişilerde yaygın bir sorundur ve birçok nedeni vardır. Beslenme her zaman önemli olduğu için yutma problemlerinin araştırılması gerekir. Katıları yutma güçlüğü yemek borusu kanserinde görülebilir.

Dışkıda kan

Dışkıda kan durumu her zaman araştırılmalıdır. Hemoroitler sıklıkla rektal kanamaya neden olur, ancak hemoroitler çok yaygın olduğu için kanserle birlikte var olabilirler. Bu nedenle hemoroidiniz varken bile bağırsak hareketlerinizde kan olduğunda tüm bağırsak yolunuzu bir doktora muayene ettirmelisiniz. Genellikle kolonoskopi önerilir. 50 yaşına geldiğinizde, semptomlar olmasa bile rutin kolonoskopi yapılması önerilir. Bazen kanamanın kaynağı tekrarlayan ülserler gibi tamamen açık bir şey olduğunda, bu çalışmalara ihtiyaç olmayabilir.

Kalıcı öksürük veya kanlı tükürük

Bu semptomlar genellikle bronşit veya sinüzit gibi basit enfeksiyonları temsil eder. Akciğer kanseri veya baş ve boyun kanseri semptomları olabilirler. Bir aydan uzun süren öksürüğü olan veya öksürürken tükürüğünde kan olan herkes bir doktora görünmelidir.

Göğüste kitle veya göğüs akıntısı

Göğüste görülen kitleler çoğunlukla kanserli olmayan tümörlerdir. Ancak tüm göğüs kitlelerinin, meme kanseri olasılığı için iyice araştırılması gerekir. Negatif bir mamografi sonucu genellikle bir göğüs kitlesini değerlendirmek için yeterli değildir. MR veya bir meme ultrasonu gerekebilir. Teşhis genellikle iğne aspirasyonu veya biyopsi (küçük bir doku örneği) gerektirir. Memeden akıntı yaygındır, ancak bazı akıntı türleri kanser belirtileri olabilir. Akıntı kanlıysa veya sadece bir meme ucundan geliyorsa, daha ileri değerlendirme önerilir. Kadınlara aylık olarak kendi kendine meme muayenesi yapmaları tavsiye edilir.

Testislerdeki kitleler

Testis kanseri olan erkeklerin yüzde 90'ında, testis üzerinde ağrısız veya rahatsız edici bir yumru vardır. Bazı erkeklerin testisleri büyümüştür. Enfeksiyonlar ve şişmiş damarlar gibi diğer durumlar da testislerinizde değişikliklere neden olabilir, ancak herhangi bir yumru değerlendirilmelidir. Erkeklere aylık olarak kendi kendine testis muayenesi yapmaları tavsiye edilir.

Açıklanamayan anemi (düşük kan sayımı)

Anemi, insanların kanlarında beklenenden daha az kırmızı kan hücresi bulunduğu bir durumdur. Anemi her zaman araştırılmalıdır. Pek çok çeşit anemi vardır, ancak kan kaybı neredeyse her zaman demir eksikliği anemisine neden olur. Devam eden kan kaybının bariz bir kaynağı olmadığı sürece, bu aneminin açıklanması gerekir. Birçok kanser anemiye neden olabilir, ancak bağırsak kanserleri en yaygın olarak demir eksikliği anemisine neden olur. Değerlendirme, üst ve alt bağırsak yollarınızın endoskopi veya röntgen çalışmalarıyla yapılır.

İdrarda kan

İdrarda hematüri veya kan, idrar enfeksiyonu, böbrek taşları veya diğer nedenlerden kaynaklanabilir. Kan çıplak gözle görülebilir veya idrar muayenesinde (mikroskobik hematüri) bulunabilir. Bazı insanlar için mesane veya böbrek kanserinin bir belirtisidir. İdrarda herhangi bir kan olayı araştırılmalıdır.

Ses kısıklığı

Solunum yolu enfeksiyonundan kaynaklanmayan veya üç ila dört haftadan uzun süren ses kısıklığı değerlendirilmelidir. Ses kısıklığı, basit alerji veya ses teli poliplerinden kaynaklanabilir, ancak aynı zamanda boğaz kanserinin ilk belirtisi de olabilir.

Kalıcı yumrular veya şişmiş bezler

Yumrular genellikle iyi huylu bir kist gibi zararsız durumları temsil eder. Bir doktor, gitmeyen yeni bir yumruyu incelemelidir. Yumrular, kanseri veya kansere bağlı şişmiş bir lenf bezini temsil edebilir. Lenf düğümleri enfeksiyon ve diğer nedenlerden dolayı şişer ve yeniden küçülmesi haftalar alabilir. Üç ila dört hafta boyunca şişmiş kalan bir yumru veya bez değerlendirilmelidir.

İdrara çıkma değişikliği

İdrar semptomları arasında sık idrara çıkma, az miktarda idrar ve yavaş idrar akışı veya mesane fonksiyonunda genel bir değişiklik olabilir. Bu semptomlara genellikle kadınlarda üriner enfeksiyonlar ve erkeklerde prostat bezinin büyümesi neden olabilir. Çoğu erkek, yaşlandıkça zararsız prostat büyümesinden muzdarip olacak ve sıklıkla bu üriner semptomlara sahip olacaktır. Bu semptomlar ayrıca prostat kanserine işaret edebilir. İdrar semptomları yaşayan erkeklerin, muhtemelen daha fazla araştırmaya ihtiyacı vardır. Kanserden şüpheleniliyorsa, prostat biyopsisine ihtiyaç duyulabilir. Mesane kanseri ve pelvik tümörler de mesane ve idrar sıklığının değişmesine neden olabilir.

Siğil veya benlerde bariz değişiklikler

Düzensiz kenarları veya kanaması olan çok renkli benler kanserli olabilir. Daha büyük benler daha endişe vericidir ve özellikle büyüyor gibi görünüyorsa değerlendirilmesi gerekir.

Olağandışı vajinal kanama veya akıntı

Olağandışı vajinal kanama veya kanlı akıntı, rahim kanserinin erken bir belirtisi olabilir. Kadınlar, cinsel ilişkiden sonra kanamaları veya dönemler arasında kanamaları olduğunda değerlendirilmelidir. Geri gelen, beklenenden iki veya daha fazla gün süren veya normalden daha ağır olan kanamalar da muayeneye edilmelidir. Hormon tedavisinde beklenmedikçe menopoz sonrası kanama da endişe vericidir ve değerlendirilmesi gerekir. Genellikle değerlendirme, bir doktorun test için rahim içinden küçük bir doku örneği aldığı bir endometriyal biyopsi ile gerçekleşecektir.

Beklenmedik kilo kaybı, gece terlemeleri veya ateş

Bu spesifik olmayan semptomlar, birkaç farklı kanser türünde mevcut olabilir. Pankreas kanseri kilo kaybı ile ortaya çıkabilir ve belirli bir ağrı olmadan ortaya çıkabilir. Tüberküloz gibi çeşitli enfeksiyonlar da benzer semptomlara yol açabilir.

Anal veya genital bölgede devam eden kaşıntı

Genital veya anal bölgelerdeki cilt, kanser öncesi veya kanser sırasında, kalıcı kaşıntıya neden olabilir. Bazı kanserler cilt renginin değişmesine neden olur. Mantar enfeksiyonları veya sedef hastalığı gibi çeşitli enfeksiyonlar veya cilt rahatsızlıkları da bu semptomlara neden olabilir. Reçetesiz satılan topikal ilaçlarla kaşıntı durmazsa, doktorunuz bölgeyi incelemelidir.

İyileşmeyen yaralar

Yaralar genellikle çabuk iyileşir. Bir alan iyileşmezse, kanser olabilirsiniz ve bir doktora görünmelisiniz. Ağzınızdaki iyileşmeyen yaralar veya diş etleriniz, diliniz veya bademciklerinizde kalıcı beyaz veya kırmızı lekeler mutlaka değerlendirilmelidir. Diyabetik ayak yaraları gibi bazı iyileşmeyen yaralar yetersiz dolaşımdan kaynaklanıyor olabilir.

Baş ağrısı

Baş ağrılarının birçok nedeni vardır, ancak kanser yaygın değildir. Her zamankinden farklı hissettiren şiddetli ve amansız bir baş ağrısı kanser belirtisi olabilir, ancak anevrizmalar da aynı şekilde ortaya çıkabilir. Uzun süre geçmeyen baş ağrısı yaşıyor ve ilaçlarla önüne geçemiyorsanız , derhal bir doktora görünün.

Sırt ağrısı, pelvik ağrı, şişkinlik veya hazımsızlık

Bunlar genellikle gıda alımı veya kas spazmları ile ilgili günlük yaşamın yaygın semptomlarıdır, ancak yumurtalık kanserinde de görülebilirler. Yumurtalık kanserinin tedavisi özellikle zordur, çünkü sıklıkla hastalığın seyrinde geç teşhis edilir.

Tavsiyeler dahil bu içerik yalnızca genel bilgiler sağlar. Hiçbir şekilde nitelikli tıbbi görüşün yerini alamaz. Daha fazla bilgi için her zaman bir uzmana danışın.