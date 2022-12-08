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    Kanserle savaşıyor! Turşu suyunun mucizevi faydaları saymakla bitmiyor!

    Turşu suyunun faydaları saymakla bitmiyor. İşte turşu suyu hakkında merak edilenler..
    • 08.12.2022 - 16:58
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    Kanserle savaşıyor! Turşu suyunun mucizevi faydaları saymakla bitmiyor!

    Türk mutfağında önemli bir yere sahip olan turşu, hem kendi hem suyu bakımından oldukça faydalıdır. Turşu ile birçok hastalığıa karşı gelebilirsiniz.

    Turşu çeşitli sebzelerin sirke ile birleşmesi sonucu ortaya çıkmaktadır. En faydalı besinler arasında yer alan turşunun birçok faydası bulunuyor.

    Kanserle savaşıyor! Turşu suyunun mucizevi faydaları saymakla bitmiyor! #1

    Turşu suyunun faydaları

    Turşu ve turşu suyu bağışıklığın güçlenmesinde önemli rol oynamaktadır. Bunları tüketerek hastalıklara karşı koyabilirsiniz.

    Turşu suyu balla tüketildiği zaman adeta bir şifa deposu haline geliyor. Bu karışım hem balgam sorununa hem de mide sorunlarına fayda sağlıyor.

    Turşu suyu düzenli aralıklarla  tüketildiği taktirde kasların güçlenmesine yardımcı olmaktadır.

    Kanserle savaşıyor! Turşu suyunun mucizevi faydaları saymakla bitmiyor! #2

    Turşu suyu vücutta meydana gelen sıvı kaybını önleyerek böbrek üstü bezlerin daha sağlıklı çalışmasını sağlar.

    Turşu suyu içinde bulunan sirke sebebiyle kan şekerinde oluşan ani yükselmeleri ve düşmeleri önlemektedir.

    Fermente edilen turşu bağırsaklarda bulunan iyi bakterilerin büyümesine ve sağlıklı kalmasına yardımcı oluyor.


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