Kas ağrılarının endişe verici hale geldiğini gösteren 6 durum

Ağır efordan uygun olmayan uyku pozisyonuna kadar farklı durumlardan kaynaklanabilen kas ağrıları bazı durumlarda ciddi sağlık sorunlarının işareti olabiliyor. İşte dikkat edilmesi gereken 6 durum.

Egzersiz ve koşuşturmayla dolu bir hafta sonunun, ağrılı bir pazartesi gününe yol açabileceğini biliyorsunuz. Her zamanki dayanıklılık seviyenizi aşan aktiviteler gerçekleştirdiğinizde vücut, ağrıya neden olan kas metabolizmasının bir yan ürünü olan laktik asit salgılar. Laktik asit genellikle bir saat içinde vücuttan atılır, ancak ağrıları bir veya iki gün sürebilir.

Özel bir efordan sonra kas ağrısı yaşamak ve ağrının yavaş yavaş dağılması normaldir. Ancak bu tür ağrıların en geç 2 hafta içinde kaybolması gerekir.

Kas ağrınız 2 haftadan fazla mı sürdü? Rahatsızlık veya ağrılardan ziyade keskin bir ağrı mı? Her zamanki günlük aktivitelerinizi gerçekleştirmenizi engelliyor mu? Tüm bu belirtiler endişelenmeniz için kırmızı çizgilerdir.

Kas ağrılarının endişe verici olduğunu gösteren 6 durum

Kas ağrısı buzdağının sadece görünen kısmı olabilir. Kas ağrısı, başka bir ağrılı hastalıkla aynı anda kendini gösterebilir. Kısacası, mevcut tüm semptomlarınız ve ağrılarınızın başlangıcı hakkında doktorunuzla konuşun; ateş, yorgunluk, baş ağrısı, gece terlemesi, uykusuzluk, kabızlık veya ishal durumlarını not edin.

İşte kas ağrılarınıza daha fazla dikkat etmeniz ve mutlaka bir uzmana görünmeniz gerekn 6 durum.

Fibromiyalji

Fibromiyalji, vücutta ağrı ve hassasiyetin yanı sıra yorgunluk ve uyku bozukluklarına neden olan romatizmal bir sendromdur. Ağrı başlamadan önce duygusal olarak stresli bir durum yaşanmış olabilir. Fibromiyaljinin ağrı özelliği özellikle vücudun yanlarında, belin hemen üstünde ve altında bulunur.

Artrit

Artrit eklemlerle ilişkilidir, ancak kasları da etkiler. Kasın temel işlevi kasılmak ve gevşemektir. Lokal ağrı varlığında, otomatik olarak önleyici olarak gevşer. Örneğin, artritli bir omuz, ağrılı kas spazmlarına neden olabilir.

Enfeksiyonlar

Kas ağrısı için birçok çare denediniz, ancak başarılı olamadınız mı? Buna ek olarak, ağrılı bölge kırmızı veya tahriş olmuş ve ateşiniz mi var? Bu tür belirtiler vücutta bir enfeksiyonun varlığına işaret eder.

Rabdomiyoliz

Rabdomiyoliz, kas dokusunu bozan ve akut böbrek hasarına yol açabilecek bir proteini kana salan bir hastalıktır. Kas sertliği ve ağrıya zayıflık, hassasiyet ve koyu renkli idrar eşlik ediyorsa, derhal doktorunuza başvurun ve acil yardım isteyin.

İltihaplı bir durum

65 yaşın üzerindeyseniz, doktorunuz kaslarınızda iltihaplı bir durumu teşhis edebilir. Bu duruma üst kollarda, boyunda, alt sırtta ve uyluklarda ağrı ve sertlik eşlik eder. Belirtiler bir gecede ortaya çıkabilir ve kendi başınıza giyinmenizi veya arabanıza binip çıkmanızı engelleyebilir. Nedeni bilinmemektedir ve tanısı karmaşıktır.

Grip

Gripte ani bir ateş ortaya çıkabilir ve ağrılı kaslarınız, titreme ve terlemeler, baş ağrıları, yorgunluk ve boğaz tahrişi yaşanılabilir. Sitokinler adı verilen iltihaplı proteinler, kas proteinlerini parçalayarak ağrıya neden olur. Grip komplikasyonları riski altındaysanız (65 yaşın üzerinde veya hamileyseniz), mutlaka doktorunuza görünün. Bir antiviral ilaç sizi rahatlatabilir ve hastalığın iyileşme süresini kısaltabilir.

Vücut ağrılarına karşı 6 doğal çözüm

Fiziksel aktivite sırasında kas kasılmaları laktik asit üretir. Laktik asit kaslarda biriktiğinde ağrılara neden olur. Bu ağrı, grip gibi bulaşıcı hastalıklar sırasında da ortaya çıkabilir. Her durumda, doğal çareler vücut ağrılarını gidermede etkili olabilir.

Sıcak bir banyo

Sıcak banyolar, kan dolaşımını hızlandırarak kaslarda biriken asitlerin dışarı atılmasını sağlar. Ayrıca sizi terleterek birçok asidin terle birlikte atılmasını sağlarlar. Mümkün olan en sıcak banyoyu yapın (ama abartmadan) ve yarım saat kadar banyoda kalın. Dışarı çıkın ve terleme durana kadar bir banyo havlusuyla uzanın. Bunu günde bir kez yapın.

Sıcak banyolar hipertansiyon, kalp veya dolaşım sorunları olan kişilere önerilmemektedir.

Sıcak kompresler

Ağrıyan bölgeyi ısıtmak kan akışını artırır. Fiziksel aktivite ile oluşan laktik asit daha sonra böbrekler tarafından atılmak üzere kan tarafından taşınır. İnce bir bezi sıcak suda ıslatın, ardından hafifçe sıkın. Ağrıyan bölgeye uygulayın ve ısısını çok çabuk kaybetmemesi için bir bezle örtün. İşlemi günde 3 ila 4 kez tekrarlayabilirsiniz.

Arnika yağı

Arnika şok, ağrı ve kas spazmı durumunda ideal bitkidir. Birçok yerden masaj yağı şeklinde alabilirsiniz. Tedavi edilecek alana yağ dökün ve birkaç dakika hafifçe masaj yapın. Masajı günde 2 ila 3 kez tekrarlayabilirsiniz.

Arnikayı hamile kadınlarda ve küçük çocuklarda kullanmayın.

Argan Yağı

Arnika yağına ek olarak, argan yağını da kullanabilirsiniz. E vitamini açısından oldukça zengin olan argan yağı, romatizmayı rahatlatmak ve kas ağrılarını yatıştırmak için harikadır. Argan yağını ağrılı bölgeye uygulayın ve yağın iyice nüfuz etmesi için hafifçe masaj yapın. Ağrı kaybolana kadar her gün tekrarlayın.

Magnezyum

Magnezyum, kaslar üzerinde onarıcı etkisi olan bir mineraldir. Bu nedenle, yoğun bir şekilde spor yapıyorsanız veya sıklıkla vücut ağrıları çekiyorsanız, magnezyum açısından zengin bir diyet (deniz ürünleri, muz, badem, tahıllar, kakao vb.) izlemeniz gerekir. Ayrıca magnezyum sülfat bakımından çok yüksek olan 1 avuç Epsom tuzunu banyonuza ekleyebilirsiniz.

Elma sirkesi

Potasyum ve magnezyum gibi mineraller açısından zengin olan elma sirkesi, ağrıları ve krampları yatıştırmak için harika bir yardımcıdır. Krampları olan kişilerde genellikle magnezyum veya potasyum eksikliği görülür. Alkalize edici ve iltihap önleyici etkileri ile elma sirkesi, 1 ila 2 bardak olarak banyo suyunda veya dahili olarak uygulanacak ıslatılmış bezlerle kullanılabilir. Ayrıca 1 ila 3 hafta boyunca kür şeklinde, sabahları aç karnına içilebilir.