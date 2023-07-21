Kaşınan bölgeye o besini sürün ve 5 dakika bekleyin! "Şıp" diye kaşıntıyı kesecek süper güç bakın neymiş Kaşınan bölgeye yoğurt sürmek, sorunu kısa süre içerisinde ortadan kaldıracak. Kan dolaşımını dengeleyen yoğurt, kaşıntının yayılmasına engel olacak.

Kşaıntıya sebeb olabilecek birçok unsur var. Bazıları böcek ve bitkilerden bazıları ise mantardan kaynaklanabilir.

Toksinler nedeniyle bağışıklık sisteminde oluşan sorunlar, kaşıntı hissini de artırabilir.

Günde neredeyse 97 kez kaşınırız ve bu durum bazen hayatı olumsuz etkileyebilir.

Kaşıntı ve acı hissinden kurtulmanın yolu ise yoğurttan geçiyor. Yoğurt sayesinde dayanılmaz kaşıntılardan kurtulabilirsiniz.

Kaşınan cildinizi rahatlatmak için bölgeye soğuk yoğurt sürmeniz önerilir. Yoğurt, cildi yormadan kaşıntıyı iyileştirecektir.

Soğuk olduğunda ise kan dolaşımını dengeleyerek kaşıntının yayılmasına engel olacaktır.

Yoğurdun besin değeri

100 gr ev yoğurdu yaklaşık 63 kalori (kcal) değerine sahiptir. 100 gr ev yoğurdunun içeriğinde 3,5 gr yağ, 3,5 gr protein ve 4,5 gr karbonhidrat bulunur. 1 yemek kaşığı ev yoğurdu yaklaşık olarak 13 kalori (kcal) değerindedir.

Yoğurdun cilde faydaları

Yoğurttaki protein, cildin kendisini yenilemesine yardımcı olur. Yoğurtta bulunan laktik asit ise cildinizin görünümünü canlandırarak ona pürüzsüzlük kazandırır.