Kaşınma ve döküntü Covid-19 belirtisi mi? Koronavirüsün cilt belirtileri

Koronavirüs belirtileri en çok merak edilen konular arasında yerini korurken, yeni bulgular da araştırılmaya devam ediyor. Peki ciltte döküntü, kızarıklık ve kaşıntı koronavirüs belirtisi midir?

Koronavirüs belirtileri günden güne değişmekle birlikte, virüs sonrasında da kalıcı bulgular görülebiliyor.

Son olarak havaların ısınmasıyla birlikte ciltte kızarıklık, kaşıntı ve alerjik reaksiyonlarda artış yaşanmaya başladı. Akabinde vatandaşlar, kaşınma ve döküntü covid-19 belirtisi midir araştırması hız kazandı.

Uzmanlar, "Koronavirüs bazı hastalarda çıkmadan önce kaşıntı ve döküntü şikayeti oluyor" uyarısında bulundu. Peki her kaşıntı koronavirüs belirtisi midir? İşte detaylar..

CİLTTE KAŞINTI VE DÖKÜNTÜ KORONA BELİRTİSİ Mİ?

Eskişehir Şehir Hastanesi 'Covid Sonrası İzlem Merkezi'nde 5 ayda 2 bin 100'e yakın koronavirüs atlatan hasta kontrolden geçirildi.

Kontrollerde kişilerin hastalığı atlattıktan sonra da solunum yetmezliğinin yanı sıra eklem ağrısı, halsizlik, yorgunluk, uyku bozuklukları, dalgınlık ve unutkanlık gibi nörolojik rahatsızlıklarının devam ettiği tespit edildi.

İkinci kontrollerde rastlanan yeni bulgu ise göz ve ciltte döküntüler ile kaşıntı rahatsızlığı...

"HER KAŞINTI KORONAVİRÜS DEĞİL"

Hastane Başhekimi Dr. Yaşar Bildirici, Covid Sonrası İzlem Merkezi’nde son 5 aylık gözlemler sonucu hala 10 hastadan 1'inde ciddi solunum sıkıntısı, nefes darlığı ve egzersiz intoleransına (kas yorgunluğu) rastlandığını anlattı.

Bildirici, “Hastaların yaklaşık yarısında halen kas-eklem ağrıları ve halsizlik şikayetleri devam ediyor. Bu hastaların bir grubunda atipik göz ve cilt bozuklukları veya bunlarla ilgili yakınmalara rastlıyoruz. Bu şikayetlerin Covid ile bir ilişkisi var mı? Bu konuda çok emin değiliz ama dikkati çeken sayıda göz ve cilt yakınmaları var. Bu konu ile ilgili de arkadaşlarımız çalışmalarına ve araştırmalarına devam ediyorlar” diye konuştu.

KAŞINTIYA NEDEN OLABİLECEK SEBEPLER

Kaşıntının nedenleri dış etmenler olabildiği gibi, vücutta gelişen belirli hastalıklar da olabilir. Bu anlamda aşağıdaki rahatsızlıklar ve etkenler kaşıntıya yol açabilir:

Kuru cilt: Cilt kuruluğu, dokunun görevlerini yerine getirmesine engel olarak kaşıntı şikâyeti ile sonuçlanır.

Kontakt dermatit: Cildin yabancı bir kimyasala uzun süre maruz kalması sonucunda, vücudun kimyasala karşı gösterdiği reaksiyon ile ciltte meydana gelen iltihaplanma kaşıntıya yol açar.

Alerji: Çeşitli etmenlere gösterilen alerjik reaksiyon, ciltte döküntü ve kızarıklıkla beraber kaşıntıya neden olur.

Kimyasallar: Bazı kimyasal maddeler, cilt ile temas ettiğinde tahrişe neden olarak kaşınma gerekliliği hissini ortaya çıkarır.

Böbrek yetmezliği: Böbrek yoluyla vücuttan atılan zararlı maddeler; böbrek yetmezliği nedeniyle vücut dokularında birikmeye başlar. Ciltte biriken maddeler iltihap reaksiyonu başlatarak vücut genelinde kaşıntıya sebep olur.

Enfeksiyonlar: Cildin virüs, bakteri, mantar ve parazit enfeksiyonlarına maruz kalması sonucu lokal veya genel kaşıntı ortaya çıkabilir.

Böcek ısırıkları: Sivrisinek, arı, kene gibi böceklerin ısırıkları yoluyla vücuda giren çeşitli kimyasal maddeler kaşıntı sebebidir.

Cilt hastalıkları: Sedef, liken skleroz, pitriazis rosea gibi çeşitli cilt hastalıkları, kaşıntı ile beraber gelişme eğilimindedir.

Safra kesesi hastalıkları: Safra kesesi veya safra yollarının tıkanıklıklarında başta bilirubin olmak üzere çeşitli maddelerin vücutta birikimi kaşıntı meydana getirir.

Karaciğer hastalıkları: Siroz gibi karaciğer yetmezliği ile sonuçlanan durumlarda, karaciğerin vücuttan atılmasını sağladığı zararlı maddeler vücutta birikerek yaygın kaşıntı şikayetine neden olur.

Romatolojik rahatsızlıklar: Dermatomiyozit, sistemik skleroz gibi çeşitli romatolojik hastalıklar, kaşıntı ve ciltte görülen diğer rahatsızlıklara yol açar.

Sinir sistemi bozuklukları: Sinir hücrelerinin harabiyetine yol açan bazı sinir sistemi rahatsızlıkları kaşıntı sebeplerindendir.

İlaç yan etkileri: Bazı antibiyotikler veya ağrı kesici ilaçlar, çeşitli yan etkileri sonucunda kaşıntının gelişiminden sorumludur.

Gebelikle ilişkili durumlar: Gebelik sürecinde ortaya çıkan ve hormon sistemi ile cilt, safra yolları, karaciğer gibi çeşitli organları etkileyen bazı sağlık sorunları, kaşıntıyı da beraberinde getirebilir.