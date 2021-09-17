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Kastamonu'da mantar toplama ve satma yasağı

Kastamonu'da mantar toplama ve satma yasağı

Kentin Hanönü ilçesinde son günlerde sık meydana gelen mantar zehirlenmelerine karşın, kültür mantarı haricinde mantar toplamak ve satışını yapmak yasaklandı.