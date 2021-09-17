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Kastamonu'da mantar toplama ve satma yasağı
Kentin Hanönü ilçesinde son günlerde sık meydana gelen mantar zehirlenmelerine karşın, kültür mantarı haricinde mantar toplamak ve satışını yapmak yasaklandı.
- İHA
- 17.09.2021 - 15:17
Kastamonu’nun, Hanönü ilçesinde yaşanan mantar zehirlenme vakalarında artış görülmesinin ardından inceleme başlatıldı.
KÜLTÜR MANTARI HARİCİNDEKİLERE YASAK
Son günlerde 4-5 kişinin mantar zehirlenmesi ile Toplum Sağlığı Merkezinde tedavi görmesi üzerine Hanönü Kaymakamlığı Hıffsıhha Kurulu kararınca ilçe genelinde kültür mantarı hariç olmak üzere mantar toplanması ve mantar satışının yasaklandığı bildirildi.
Karar belediye hoparlöründen vatandaşlara duyurulurken, alınan kararın ardından vatandaşların mantar tüketiminde daha duyarlı olmaları istendi.