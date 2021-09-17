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    Kastamonu'da mantar toplama ve satma yasağı

    Kentin Hanönü ilçesinde son günlerde sık meydana gelen mantar zehirlenmelerine karşın, kültür mantarı haricinde mantar toplamak ve satışını yapmak yasaklandı.
    • İHA
    • 17.09.2021 - 15:17
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    Kastamonu'da mantar toplama ve satma yasağı

    Kastamonu’nun, Hanönü ilçesinde yaşanan mantar zehirlenme vakalarında artış görülmesinin ardından inceleme başlatıldı.

    KÜLTÜR MANTARI HARİCİNDEKİLERE YASAK

    Son günlerde 4-5 kişinin mantar zehirlenmesi ile Toplum Sağlığı Merkezinde tedavi görmesi üzerine Hanönü Kaymakamlığı Hıffsıhha Kurulu kararınca ilçe genelinde kültür mantarı hariç olmak üzere mantar toplanması ve mantar satışının yasaklandığı bildirildi.

    Karar belediye hoparlöründen vatandaşlara duyurulurken, alınan kararın ardından vatandaşların mantar tüketiminde daha duyarlı olmaları istendi.

    Kastamonu da mantar toplama ve satma yasağı #1

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