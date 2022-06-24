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    Kavun çekirdeği faydalı mı, kavun çekirdeği yenir mi?

    Yazın vazgeçilmez meyvesi kavunun kendisi kadar çekirdeğide çok faydalı.Kavun çekirdeği yenebilir mi?Kavun çekirdeğinin faydaları ve zararları nelerdir?
    • Haber Merkezi
    • 24.06.2022 - 12:28
    • Güncelleme : 24.06.2022 - 12:31
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    Kavun çekirdeği faydalı mı, kavun çekirdeği yenir mi?

    Kavun sağlıklı besinlerin başında gelmektedir.Yaz meyvesi olan kavunun hem kendisi hem çekirdeği oldukça faydalı bir besindir.Yazın sıklıkla tüketilen kavunun çekirdeklerini kurutarak yıl boyunca yiyebilirsiniz.

    Kavun çekirdeği faydalı mı, kavun çekirdeği yenir mi? #1

    Kavun çekirdeği içerisinde yüksek oranda potasyum bulunmaktadır.Yıllardır tüketilen kavun çekirdeği adeta bir şifa deposudur.İçinde bulunan C vitamini sayesinde hücreleri yenilemekte oldukça başarılıdır.

    Kavun çekirdeği faydalı mı, kavun çekirdeği yenir mi? #2

    Kavun çekirdeği nasıl tüketilir?

    Kavun çekirdeği farklı şekillerde tüketilebilen bir yiyecektir.Kavunun içerisinden aldığınız çekirdekleri yıkadıktan sonra kurutabilirsiniz.Kurutulan çekirdekleri ezip toz haline getirerek doğal ilaç yapabilirsiniz.Dilerseniz tavada kızartarak çekirdek gibi tüketebilirsiniz.Dafa farklı bir şekilde kullanmak için ise su ile kaynatarak bu suyu cilt bakımında kullanabilirsiniz.

    Kavun çekirdeği faydalı mı, kavun çekirdeği yenir mi? #3

    Kavun çekirdeğinin zararı var mıdır?

    Birçok faydasını saydığımız kavun çekirdeğinin azda olsa zararı vardır.Bunların başında sindirim sorunları gelmektedir.Kavun çekirdeği eğer çiğnenmeden tüketilirse kabızlığa yol açar.Basur rahatsızlığı bulunanların kavun çekirdeğini tüketmemesi önerilir..


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