Kavun kabuklarını sakın atmayın! Eğer kavunu limonla karıştırırsanız...

Hem cilde hem de sağlığa faydası olan limon, kavunla bir araya geldiğinde muhteşem bir kür oluşturuyor. Bu ikili, fazla kilolardan kurtararak kanserli hücrelerin de yayılmasını engelliyor.

Limon hem evimizde hem de cildimizde bolca kullandığımız besinlerden birisidir.Sirke ile karıştırıldığında evdeki kötü enerjiyi ortadan kaldırır.

Evin içerisinde yer alan nazar ve negatif enerjinin temizlenmesine büyük katkılar sağlar. Sirkenin gücü ile birleşen limon, 7 gün boyunca evdeki enerjinin olumluya dönmesini sağlıyor.

Ayrıca gece uyku sorun yaşayanlar için, yine limon ve tuz karışımı devreye giriyor. Limonu tuzlayıp başucunuza koyduğunuz zaman, rahat bir uyku çekme şansınız artıyor.

Limonun çözdüğü diğer sorunlardan birisi ise ciltte yer alan sivilceler.. Cilt üzerinde yer alan sivilceler, limon suyu ile tarihe karışıyor.

Her sabah içilen limon suyu cilde ve ödeme iyi geliyor. Kilo problemlerinizle de bu sayede kısa süre içerisinde vedalaşabilirsiniz.

Hep limonun faydalarından bahsettik ancak kavun en az limon kadar yararlı ve değerli bir besin. Kavun, C vitamini açısından oldukça zengin.

Bağışıklık sistemini de güçlendiren kavun, aynı zamanda sedef ve egzama gibi cilt rahatsızlıklarına yakalanma riskini azaltır.

Peki, kavun kabukları ve limon bir araya gelir ne olur, hangi hastalıklara derman olabilir?

Kavun - limon kürü

Limon ile kavun kabuklarını blendırdan geçirin ve tüketmeye başlayın. Bu karışım tüketildiğinde, güçlü bir antioksidan etkisi gösterir.

Özellikle yaz aylarında artan kalp krizi ve yüksek tansiyon gibi rahatsızlıklar için birebir fayda sağlayan bu karışım, düzenli olarak tüketilmelidir.

Güçlü bir iltihap söktürücü etkiye sahip olduğundan idrar yolu ile biriken toksinleri atar. Ayrıca mutasyona uğramaya meyilli hücreleri yenileyerek kanser hastalıkları önler.

Bu karışım vücudun sıvı ve asit oranını dengeleyerek, böbreklerin fonksiyonlarını olumlu etkiler.

Kış sonrası çoğu insanın kabusu haline gelen fazla kilolardan kurtulmak için yine bu karışımı sabah kahvaltıdan önce veya kahvaltı sırasında tüketebilirsiniz.

Limonun besin değeri

Limonun 100 gramında 43 kalori bulunmaktadır. Limonun 100 gramı 8.73 gram karbonhidrat, 0.44 gram protein, 0.36 gram yağ, 1.41 gram lif içermektedir.