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- Kedilerde şeker hastalığının 13 kritik belirtisi
Kedilerde şeker hastalığının 13 kritik belirtisi
- 06.09.2022 - 14:37
- Güncelleme : 06.09.2022 - 14:38
Evde hayvan beslemek oldukça önemli. Pozitif enerjin veren ve evin havasını değiştiren hayvanlar, sevginin gücünü de artırmaya yardımcı oluyor.
Özellikle evde kedi besleyenler, bu pozitif enerjiyi tam anlamıyla hissedebilme şansına sahip oluyor. Kedilerin gelişimini takip edenler, onları bir süre sonra çocuğu yerine koymaya başlıyor.
Hele evde çocukları ile yaşayanlar varsa, iki bebek yetiştirdiklerini ifade edebiliyorlar. Bu kadar önem verdiğimiz kedimizin hastalanması ise oldukça üzücü bir durum.
Kedilerde bazı hastalıkları takip edilmesi gerekiyor. Sonunda üzülmemek için belirtileri dikkate almak önemli.
Özellikle bazı kediler şeker hastalığına yakalanabiliyor. İnsanlarda olduğu kedilerde de şeker hastalığı gözlenmektedir.
Şeker hastalığı bir diğer adıyla diyabet 3 tipte gözlenmektedir. Bu hastalığın belirtileri sayesinde de kedinize yardımcı olabilirsiniz.
Peki, Şeker hastalığının belirtileri nelerdir?Hangi belirtiler şeker hastalığı göstergesi olabilir?
Kediler şeker hastalığının tipleri
TİP 1: İnsüline bağlıdır ve insülinin yetersiz salgılanması sonucu ortaya çıkar.
TİP 2: Obez hayvanlarda ortaya çıkar. İnsüline bağlı direnç gelişmesinden kaynaklıdır.
TİP 3: Gizli şekerdir. Belirtileri yok denecek kadar azdır. Çevresel faktörlerden kaynaklanır.
Kedilerde şeker hastalığının belirtileri
- İDRARA ÇIKMADA ARTIŞ YAŞANMASI
- AŞIRI SUSAMA
- AŞIRI İŞTAH
- KİLO KAYBI
- KUSMA
- İSHAL
- KARACİĞER HASTALIĞI
- BAKTERİYEL ENFEKSİYONLAR
- UYUŞUKLUK
- HALSİZLİK
- FİZİKSEL AKTİVİTELERİN AZALMASI
- SAĞLIKSIZ TÜYLENME
- ARKA AYAKLARININ ÜZERİNDE DURAMAMA