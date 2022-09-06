Kedilerde şeker hastalığının 13 kritik belirtisi

Kediniz varsa bazı hastalıklar konusunda dikkatli olmanız gerekiyor. Bu hastalıklardan birisi ise şeker hastalığı... Kedinizin şeker hastası olup olmadığını bazı belirtiler sayesinde anlayabilirsiniz.

Evde hayvan beslemek oldukça önemli. Pozitif enerjin veren ve evin havasını değiştiren hayvanlar, sevginin gücünü de artırmaya yardımcı oluyor.

Özellikle evde kedi besleyenler, bu pozitif enerjiyi tam anlamıyla hissedebilme şansına sahip oluyor. Kedilerin gelişimini takip edenler, onları bir süre sonra çocuğu yerine koymaya başlıyor.

Hele evde çocukları ile yaşayanlar varsa, iki bebek yetiştirdiklerini ifade edebiliyorlar. Bu kadar önem verdiğimiz kedimizin hastalanması ise oldukça üzücü bir durum.

Kedilerde bazı hastalıkları takip edilmesi gerekiyor. Sonunda üzülmemek için belirtileri dikkate almak önemli.

Özellikle bazı kediler şeker hastalığına yakalanabiliyor. İnsanlarda olduğu kedilerde de şeker hastalığı gözlenmektedir.

Şeker hastalığı bir diğer adıyla diyabet 3 tipte gözlenmektedir. Bu hastalığın belirtileri sayesinde de kedinize yardımcı olabilirsiniz.

Peki, Şeker hastalığının belirtileri nelerdir?Hangi belirtiler şeker hastalığı göstergesi olabilir?

Kediler şeker hastalığının tipleri

TİP 1: İnsüline bağlıdır ve insülinin yetersiz salgılanması sonucu ortaya çıkar.

TİP 2: Obez hayvanlarda ortaya çıkar. İnsüline bağlı direnç gelişmesinden kaynaklıdır.

TİP 3: Gizli şekerdir. Belirtileri yok denecek kadar azdır. Çevresel faktörlerden kaynaklanır.

Kedilerde şeker hastalığının belirtileri

İDRARA ÇIKMADA ARTIŞ YAŞANMASI

AŞIRI SUSAMA

AŞIRI İŞTAH

KİLO KAYBI

KUSMA

İSHAL

KARACİĞER HASTALIĞI

BAKTERİYEL ENFEKSİYONLAR

UYUŞUKLUK

HALSİZLİK

FİZİKSEL AKTİVİTELERİN AZALMASI

SAĞLIKSIZ TÜYLENME