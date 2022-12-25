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    Kemik erimesine mucizevi çözüm: Her sabah aç karnına bu kürü içerseniz…

    İleri yaşlarda ortaya çıkan en büyük sorunlardan biri olan kemik erimesine bu karışım sayesinde engel olabilirsiniz. İşte mucizevi kür...
    • 25.12.2022 - 17:59
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    Kemik erimesine mucizevi çözüm: Her sabah aç karnına bu kürü içerseniz…

    Günümüzde yediklerimizin besin değerleri, günlük almamız gereken miktarı karşılayamıyor olabilir. Bu durumda yeteri kadar protein, vitamin ve kalsiyum alımına dikkat edilmeli.

    İlerleyen yaşlarda ortaya çıkan kemik erimesine en çok da beslenme etken oluyor. Bu yüzden sağlıklı beslenmek ileri yaşlar için de oldukça önemli.

    Kemik erimeleri için erken teşhis durumunda tedaviye başlanırsa engel olunabilir. Ancak buna gerek kalmadan bazı bitkisel yöntemlerle kemik erimesini engelleyebilirsiniz.

    Özellikle sabah aç karnına bu karışımı içerseniz, kemik erimesinden eser kalmayacak. İşte o mucizevi karışım...

    Kemik erimesini yok eden karışım

    Her sabah aç karnına bir sıcak sütün içerisine 3 tatlı kaşığı iğde tozu ve bal ilave ederek için. Kemik erimesini engellemek için muhteşem bir yöntem.

    Kemik erimesine mucizevi çözüm: Her sabah aç karnına bu kürü içerseniz… #1


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