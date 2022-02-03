Kemik kanseri hakkında farkındalığı artıracak 5 bilgi

Nadir olarak gözlemlenen ve daha çok diğer kanserlerin metastazı olarak karşımıza çıkan kemik kanseri hakkında farkındalık yaratacak önemli bilgiler…

Her yıl 4 Şubat, kanser, teşhisi, önlenmesi ve tedavisi hakkında farkındalık yaratmak için Dünya Kanser Günü olarak kutlanıyor. Akciğer kanseri, meme kanseri ve mide kanserleri konusunda farkındalık artmaya devam ederken, kemik kanseri hakkında az şey biliniyor.

Yetişkin bir insanın iskelet sistemi 206 kemikten oluşur. İç organlarımızın koruyucusu olarak görev yaparlar, hareket etmemizi sağlarlar ve kaslarımıza gerekli desteği sağlarlar. Ancak bazı nadir durumlarda, kemiklerdeki sağlıklı hücreler kontrolden çıkarak tümör olarak adlandırılan bir kitle oluşturarak büyümeye başlayabilir. Kemik kanserine veya kemik neoplazmasına yol açan şey budur. İşte, kemik kanseri hakkında birkaç önemli ancak daha az bilinen gerçekler;

1. NERELERDE DAHA SIK GÖRÜLÜR

Nadir bir kanser türü olan kemik sarkomu olarak da bilinir ve vücuttaki herhangi bir kemikte büyümeye başlasa da, çoğunlukla kol ve bacaklardaki uzun kemiklerde etki görülür. Bir kemik tümörü iyi huylu veya kanserli olabilir. Kanserli bir tümör büyüyecek ve agresif bir şekilde vücudun diğer bölgelerine yayılacaktır. Bununla birlikte, iyi huylu bir tümör büyür ancak vücudun diğer bölgelerine yayılmaz.

2. EN YAYGIN BELİRTİLERİ

Kemik kanserinin olası semptomları arasında, etkilenen bölgede ağrı, ağrının meydana geldiği bölgede şişlik, zayıflamış kemikler nedeniyle oluşan kırıklar, şiddetli kilo kaybı, nefes almada zorluk vb. bulunur. Ancak, bu semptomların çoğu osteoporoz veya artrit gibi durumlarla ilişkili olma eğilimindedir. Bu nedenle, hastalığa nasıl yaklaşılacağı konusunda doktorla görüşmek ve görüşmek en iyisidir.

3. TETİKLEYİCİ ETKENLER

Kemik kanserinin arkasındaki birincil nedenin bu güne kadar hala bilinmediği düşünülmektedir. Bununla birlikte, bir kişinin bu hastalığa yakalanma riskini arttırdığı bilinen bazı faktörler vardır. Bu faktörler, Li-Fraumeni sendromu veya Rothmund-Thompson sendromu gibi genetik bozukluklar ve Radyasyon tedavisi veya Kemik iliği nakli gibi önceki tedavilerle deneyimdir.

4. TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Kemik kanserini iyileştirmek için çok sayıda tedavi yöntemi mevcuttur, ancak bunlar kanserin türü, boyutu, evresi, yaşı ve tümörün yeri gibi çeşitli faktörlere bağlı olma eğilimindedir. Çoğu tedavi, hedefe yönelik tedavi, kemoterapi radyasyon tedavisi, ortopedik onkoloji ve en yaygın olarak kanser giderme ameliyatlarını içerir.

5. BİLİNEN ÇEŞİTLERİ

Kemik kanserleri ayrıca meydana geldikleri yere ve hücre tipine göre, bazıları diğerlerinden daha nadir olmak üzere birkaç türe ayrılabilir:

- Osteojenik sarkom; kollar, bacaklar veya pelvis kemik hücrelerinde başlama eğilimindedir ve tipik olarak 10-30 yaş arasındaki insanları etkiler.

- Kondrosarkom; kıkırdak hücrelerinde oluşur ve 20 yaş ve altındaki kişilerde oldukça nadir görülür.

- Ewing sarkomu; sıklıkla çocuk ve ergenlerde görülür.

- Fibrosarkom; genellikle iskelet dokularında gelişir ve büyür ve yaşlı kişilerde görülür.

- Kordoma; kafatasının tabanında ve omurga kemiklerinde gelişir ve genellikle yaşlı erişkinlerde bulunur.