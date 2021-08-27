Ketojenik diyet hakkında bilinmesi gereken 10 şey

Son dönemlerin en popüler zayıflama diyetleri arasına giren ketojenik diyet hakkında bilinmesi gereken 10 gerçeği, Diyetisyen Serkan Sıtkı Şahin anlattı.

Ketojenik diyet, son yılların kilo verme diyetleri arasında en popülerler listesinde zirvede yer alıyor.

Google'da basit bir ketojenik diyet araması ile anında 16 milyon sonuç alınabiliyor. Peki, işe yarıyor mu? Sağlığa zararlı olabilir mi? Kilo verme yöntemi olarak tavsiye edilir mi?

Bu şüphelerden kurtulmak için tüm bunları Diyetisyen Serkan Sıtkı Şahin'e sorduk:

KETOJENİK DİYET NEDİR?

Son yıllarda en çok duyduğumuz kilo verme diyeti ketojenik diyet, yüksek yağ ve protein alımına ve sıfır karbonhidrat içeriğine dayanır. Amaç vücudun enerji kaynağı olarak şeker yerine yağı kullanmasıdır. Bu nedenle ekmek, makarna veya pilav gibi ana karbonhidratların yanında meyve ve sebzeler de kısıtlanır.

KETOJENİK DİYET TAM OLARAK NASIL ÇALIŞIR?

Kilo vermek için harcadığınızdan daha az kalori almanız gerekir. Bu, kilo verme diyetlerinin klasik mekanizmasıdır. Ancak ketojenik diyet söz konusu olduğunda mekanizma tamamen farklıdır:

Karbonhidratların kısıtlanması ile vücudun ana yakıt hücreleri kaybolur. Metabolizma zorlanır ve rotayı değiştirmek zorunda kalır. Enerji sağlamak için yağları kullanır. Bu yağ asitlerinin kullanımı keton bileşiklerini oluşturur. Hücrelerimizin karbonhidrat dışında alternatif bir enerji kaynağı olur.

KETON CİSİMCİKLERİ NEDEN DAHA FAZLA YAĞ YAKMANIZI SAĞLAR?

Yukarıda da bahsettiğim gibi, karbonhidratların katkısı büyük ölçüde azaldığında (sıfır değildir çünkü karbonhidratlar, küçük bir oranda bile birçok gıdada bulunur) karaciğer, keton cisimcikleri oluşturmak için yağ dokusundan yağ asitlerini kullanır.

Böylece vücudunuzun ketojenik diyetle kullandığı enerji, yağdan gelir. Bu masraflı ve zaman alıcı bir metabolik süreçtir. Ancak önemli olan, karbonhidratlardan alacağınız enerjinin aynısını elde edebilmek için çok miktarda yağa ihtiyacınız olmasıdır. Bu yüzden kilo vermeye yardımcı olur.

KETOZİS TEHLİKESİ NEDİR?

Kanda belirli bir ketojenik cisim yükü olduğunda, vücut ketozis dediğimiz şeye girer. Kendi içinde ketoz, karbonhidratların yokluğunda doğal bir adaptif metabolizma yoludur. Bu nedenle vücudunuzun hızlı enerjiye gerek duyfuğu veya karbonhidratların olmadığı acil durumlarda bildiği ve kullandığı bir yoldur.

Spesifik olarak, risk içermez, ancak herhangi bir kontrol olmaksızın uzun süre devam ederse tehlikeli olabilir.

KETOJENİK DİYETİN SAĞLIK RİSKLERİ NELERDİR?

Ketojenik diyetin temel olarak iki sağlık riski vardır diyebiliriz. Bunlar vitamin ve mineral eksiklikleri ve ketoasidozdur.

Ketojenik diyet çok dengesizdir. Meyve ve sebzelerin varlığı pratik olarak sıfırdır, bu da vitaminler ve mineraller gibi mikro besinlerin eksikliğine yol açar. Bu nedenle ketojenik diyet, uzun süre takip edilirse kesinlikle vitamin ve mineral eksiklikleri yaşanır.

Vücudun ketozis hali çok uzun süre korunduğunda kanın pH'ının düşmesi ketoasidoza yol açar. En kötü sonuçlarından biri de oksijen taşınmasını etkilemesidir, bu nedenle kişinin hayatı riske girebilir.

Diğer istenmeyen sonuçlar kabızlık (tahıl, meyve ve sebzelerden lif alınmadığı için), aseton tonlarında ağız kokusu veya huzursuzluk (artan keton cisimcikleri nedeniyle) olabilir.

NE ZAMAN TAMAMEN ZARARLIDIR?

Böbrek veya karaciğer hastalığınız varsa ketojenik diyet tamamen zararlıdır. Bunlar dışında yeme bozukluklarında da sorunlar yaratabilir. Ketojenik diyet, karbonhidratların kilo alımının suçlusu olarak görüldüğü dengesiz bir beslenme biçimini teşvik ettiği için ters psikolojik etkilere sahip olabilir. Ketojenik diyete çok daha sağlıklı alternatif beslenme programları vardır.

HANGİ DURUMLARDA KİLO VERMEK İÇİN KULLANILABİLİR?

Başlangıç ​​olarak, ketojenik diyet kilo vermek için dengeli bir model değildir. Aslında, dirençli epilepsi veya nadir metabolik hastalıklar olan glukoz taşıyıcı 1 eksikliği ve piruvat dehidrojenaz eksikliği gibi belirli hastalıkları tedavi etmek için özel olarak tasarlanmış bir diyettir. Bu durumlarda ketojenik diyet tedavinin bir parçasıdır ve tıbbi gözetim ve takviye gerektirir.

Ama yağ yakmada çok etkili olduğu doğrudur. Ketojenik diyetin yağ kaybını sağladığı çeşitli araştırmalarda gösterilmiştir. Bu nedenle çok özel durumlarda kilo vermek için izlenebilir:

Kişi diyet yaptığı halde kilo vermede sıkışıp kaldığında kısa süreli (iki hafta ile bir ay arası) ketojenik diyete başvurması etkili olabilir. Açıkçası, herkeste aynı şekilde işe yaramayabilir. Tabii ki, sağlık risklerinden kaçınmak için bir beslenme uzmanı tarafından izlenmelidir.

Yeme alışkanlıklarımızı değiştirmek ve sağlıksız karbonhidratlar açısından çok zengin hamur işleri, tatlılar ve ultra işlenmiş yiyecekleri geride bırakmak istediğimizde de ketojenik diyete başvurabilirsiniz. Bu durumlarda, biraz daha ılımlı bir ketojenik bir model faydalı olacaktır. Ama elbette her zaman sınırlı bir süre için ketojenik diyet izlenmelidir: Sadece daha iyi beslenme alışkanlıklarını benimsemeye yetecek kadar.

HANGİ YİYECEKLER ARTIRILMALI VE HANGİLERİ ORTADAN KALDIRILMALIDIR?

Ketojenik diyette, besinlerin oranı aşağıdaki gibidir:

Yüzde 10'dan Az Karbonhidrat

Bir günde yenen karbonhidratların gram cinsinden miktarı minimumda tutulur çünkü:

- Baklagillerin yanı sıra glüten içerip içermediğine bakılmaksızın tahıl ve türevleri tamamen beslenmeden çıkarılır.

- Çoğu meyve tüketilmez. Sadece avokado ve Hindistan cevizi (çok fazla yağ içeren ve neredeyse hiç karbonhidrat içermeyen), zeytin ve yaban mersini gibi kırmızı meyveler kabul edilir.

- Sebzeler de yokluklarıyla dikkat çekiyor. Sadece brokoli ve lahana gibi bazı turpgillere izin verilir.

- Patates gibi kök sebzeler yenmez.

Yüzde 60-70 Yağ

Ketojenik diyette yağlar diyetin merkezinde yer alır:

- Hayvansal kökenli gıdalar bakımından yüksek bir içerik vardır: Et, balık, yumurta, deniz ürünleri, tam yağlı süt ve peynir.

- Ayrıca yüksek yağlı sebzeler de tüketilir: Zeytinyağı, kuru yemişler, yağlı tohumlar, fıstık veya susam yağı gibi.

Yüzde 20-30 protein

Balık, et, yumurta, kabuklu deniz ürünleri veya süt gibi hayvansal kaynaklı gıdalar zaten iyi miktarda protein sağlar.

Unutulmamalıdır ki ketojenik diyette tatlılar ve alkol tamamen çıkarılır. Sadece saf çikolataya izin verilir.

AÇLIK HİSSİNİ AZALTIR

Düşük kalorili diyetlerin aksine, ketojenik diyet (daha fazla yağ yiyerek paradoksal olarak yağı ortadan kaldırdığınız) çok doyurucudur.

Günlerdir diyette olduğunuz için açlık hissi azalır. Kandaki keton cisimleri iştahı azaltma eğilimindedir.

YO-YO ETKİSİ OLUŞTURABİLİR

Unutmayın, mucize diyet diye bir şey yoktur. Popüler olarak görünen birçok şüpheli diyet seçeneğinden herhangi birini takip ederseniz, daha fazla kilo, daha az enerji ve daha kötü sağlık ile sonuçlanabilirsiniz.

Ayrıca verdiğiniz kiloları hızla geri almanıza neden olan yo-yo etkisi, profesyonel kontrol olmadan uygulanan diyetlerin acı sonudur. Sabırsızlığa değil, vücudunuzun nasıl çalıştığını anlamaya dayandığı sürece, elbette kilo verebilirsiniz ve birçok insan bunu başarır.