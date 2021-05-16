Kilo vermek için yaktığınızdan daha az kalori tüketmeniz gerekir ancak bu, göründüğü kadar kolay olmayabilir. İşte sağlıklı bir kiloyu korumak için kaçınmanız gereken bazı yaygın hatalar.

Kilo vermeye mi çalışıyorsunuz? Zayıflamak, tüm zamanların en çok tartışılan konularından biridir. Doğru diyet ve düzenli egzersiz ile sağlıklı bir kiloyu koruyabilir veya kilo verebilirsiniz. Bunların dışında birkaç faktör kilo verme sürecinizi etkileyebilir.

Bilmeden, diyetinizin ve egzersizinizin sonuçlarını etkileyebilecek bazı hatalar yapıyor olabilirsiniz. Uyku döngünüz, öğün zamanlamaları, atıştırma seçenekleriniz, porsiyon boyutunuz ve diğer birçok faktör zayıfama sürecini etkiler.

İşte kilo vermeye çalışırken yapılan 7 yaygın hata.

UYKU YOKSUNLUĞU

Etkili kilo kaybı için vücut doğru bir şekilde çalışmalıdır. Uyku, yaşamın önemli bir yönüdür. Genel sağlığınız için sağlıklı bir uyku programı önemlidir. Her gün 7-8 saat uyuduğunuzdan emin olun. Daha iyi ve daha kaliteli bir uyku için egzersiz yapabilirsiniz.

GEÇ SAATTE YEMEK YEMEK

Gece geç öğünler sadece vücut ağırlığınızı değil, sindiriminizi de etkiler. Günün son öğününüzü yatmadan birkaç saat önce tüketmeye çalışın. Daha sonra acıkırsanız, sağlıklı bir atıştırmalık alın. Lif açısından zengin yiyecekler sizi daha uzun süre tok tutabilir.

AZ YEMEK

Açlık asla işe yaramaz. Yeterince kalori tüketmemek, daha sonra sağlıksız kalori istemenize neden olabilir. Yetersiz yemek metabolizmanın zayıflamasına neden olabilir ve kilo vermeye çalışırken kilo almanıza ve sağlığınızı kaybetmenize neden olabilir.

AŞIRI YEMEK

Birçok kişi hafta boyunca egzersize ve yeme düzenine dikkat eder ancak genellikle hafta sonları ağır öğünler yerler. Sonuçta, hafta boyunca yakılan tüm bu kaloriler, hafta sonunda yeniden alınır. Kilo vermenizi engelleyen bir kısır döngü haline gelir.

ÖĞÜNLER ARASI ZAMANLAMA

Öğünler arasında çok fazla veya çok az boşluk olması gerekenden daha fazla kalori tüketmenize neden olabilir. Her öğün arasında uygun bir boşluk olmalı ve daha iyi doyum için dikkatlice yemelisiniz.

DOĞRU EGZERSİZ YAPMAMAK

Birçok kişi kilo vermek için sadece kardiyo egzersizlerine bağlı kalır. Ancak kaslarınıza da odaklanmak önemlidir. Bu kasları sıkılaştırmak için programınıza kuvvet egzersizi de eklemelisiniz.

HORMONAL DENGESİZLİĞİ GÖZ ARDI ETMEK

Hormonlar zihinsel ve fiziksel sağlığınızı çeşitli şekillerde etkiler. Hipotiroidizm, hipertiroidizm, diyabet ve PKOS gibi durumlar hormonal dengesizliğe yol açabilir. Kilo verme diyetinizin ve egzersizinizin daha iyi sonuçları için hormonal sorunları düzeltmek çok önemlidir.