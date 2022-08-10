Kilo vermeye ve kanserle savaşmaya yardımcı oluyor! Turpların bilinmeyen 10 faydası

Kilo vermeye ve kanserle savaşmaya yardımcı oluyor! Turpların bilinmeyen 10 faydası

Cinsel fonksiyonu artırdığı bilinen ve kansere karşı etkili olan turpların sağlığa birçok farklı faydası bulunuyor. İşte turpların tüm faydaları ve turpla yapılabilecek 3 sağlıklı tarif.

100 gramında sadece 14 kalori içeren turplar, çok düşük kalorili bir sebzedir ve çeşitli ve dengeli bir diyetin parçası olarak mutlaka tüketilmelidir. İyi bir protein kaynağı olmasına rağmen çok az yağ ve az karbonhidrat içerir.

Turplar ayrıca sindirim sağlığı için çok önemli olan iyi miktarda diyet lifi içerir. Lifler ayrıca turpun tokluk gücünü artırır. Mikrobesin açısından bakıldığında, turp çok sayıda vitamin, mineral ve antioksidan içerir. Bu nedenle düzenli tüketimi şiddetle önerilir.

100 gram turpu besin değeri şu şekildedir:

Kalori: 14,5 kcal

Karbonhidrat: 1,53 gr

Protein: 0,9 gr

Yağ: 0,1 gr

Diyet lifi: 1,4 gr

Turpun faydaları

Turp bir besin deposudur. Bol miktarda C vitamini, B vitamini, ayrıca potasyum, magnezyum, demir, fosfor ve birçok faydalı maddeler içerir. Turp, bağırsak florasını ve bağırsak hareketliliğini iyileştiren su ve diyet lifinden oluşur.

Turpun faydalı özellikleri:

- Bağışıklığı güçlendirir,

- Kanser hücrelerinin büyümesini durdurur,

- Metabolizmayı hızlandırır,

- Kötü kolesterolü düşürür,

- Kanı sulandırır, kan pıhtılarının oluşumunu engeller,

- Varis gelişimini engeller,

- Kan damarlarını iyileştirir,

- Hormonal dengesizliği önler,

- Erkeklerde cinsel fonksiyonu geliştirir,

- Çeşitli kanserleri önleyebilir.

Turpta bulunan maddelerin kadın vücudu üzerinde erkeğe göre daha faydalı etkiye sahip olduğu bilinmektedir. Örneğin, B vitamini, aylık adet döngüsünün ve hormonal seviyelerin düzenlenmesinde rol oynar. İçeriğindeki E vitamini kadın üreme organlarının düzgün çalışmasına yardımcı olurken, A vitamini saç ve tırnakların güzelliği için gereklidir.

Turp, ağrı ve kas gerginliğini azaltan salisilatlar içerdiğinden aktif olarak spor yapanlar için de faydalıdır. Ayrıca düzenli olarak turp tüketiminin erkeklerin cinsel fonksiyonlarını iyileştirdiği bilinmektedir.

Kansere karşı etkili

Çeşitli araştırmalar, turpgiller familyasından sebzelerin (turp, şalgam, lahana, karnabahar, brokoli vb.) düzenli tüketiminin akciğer, yumurtalık ve böbrek kanseri gibi belirli kanserleri önleyebileceğini göstermiştir.

Beyaz turpta bulunan izotiyosiyanatlar, kanserin önlenmesinde rol oynar. Turpta bulunan çeşitli antioksidanlar, özellikle antosiyaninler ve kaempferol tümör oluşumunu ve kanser hücrelerinin büyümesini azaltarak kansere karşı koruma sağlar.

Araştırmalar ayrıca siyah turptaki antioksidanların bağırsak hücreleri üzerinde bir etkiye sahip olduğunu ve kolon kanserini önlemeye yardımcı olabileceğini göstermiştir.

Kalp sağlığını iyileştiriyor

Günlük turp tüketimi, kanda daha düşük homosistein konsantrasyonunu sağlar ve bu, kalp ve damar hastalıkları riskini azaltır.

Yapılan araştırmalar, beyaz turptan elde edilen izotiyosiyanatların, bazı kalp ve damar hastalıklarıyla ilişkili olan vasküler hücrelerin büyümesini azalttığını göstermiştir.

Ayrıca turpta bulunan belirli antioksidanların kolesterolü, trigliseritleri ve kan şekerini düşürebileceği bilinmektedir.

Zayıflamaya yardımcı oluyor

Düşük kalorisi ve zengin besin içeriği ile turplar gerçek bir zayıflama ürünü olarak kabul edilir.

Turplar kilo vermenize nasıl yardımcı olur:

- Sindirim sisteminin işleyişini iyileştiren ve metabolizmayı hızlandıran lif içerir.

- Atıkları ve toksinleri uzaklaştırır. Gıda atıklarından sindirim sisteminin kurtulması sayesinde 2 kg'a kadar kilo verebilirsiniz.

- Hormonal seviyeleri dengeler ve ruh halini iyileştirir.

- İdrar söktürücü etkisi vardır, vücudun fazla sıvıyı atmasına yardımcı olur.

- Şişkinliği önler.

Turp ile yapılabilecek sağlıklı tarifler

Turp, tek başına, salatalarda, sandviçlerde ve hatta yemeklerde kullanılabilir. İşte bazı lezzetli tarifler.

Turp ve salatalık salatası tarifi

Malzemeler:

- Yarım marul

- 6-8 adet turp

- 2 adet salatalık

- 3 yemek kaşığı zeytinyağı

- 2 yemek kaşığı limon suyu

- 1 çay kaşığı keten tohumu

- Tuz

Tarif:

- Marulu yıkayın, kurutun ve dilediğiniz gibi doğrayın.

- Yarım halkalar halinde kesilmiş turp ve salatalık ve marulu bir salata kasesine koyun.

- Salataya limon suyu, tuz ve zeytinyağı ekleyin.

- Keten tohumu serpin.

Turplu sandviç tarifi

Malzemeler:

- Ekmek

- 5 adet turp

- 70 gram lor peyniri

- Yeşil soğan

- Tuz, karabiber

Tarif:

- Ekmeği ince bir şekilde kesin ve kuru bir tavada kızartın.

- Bir dilim lor peyniri yayın, üstüne ince dilimlenmiş turp koyun.

- Tuz, karabiber, soğan ekleyin.

Turp cipsi

Malzemeler:

- 20 adet turp

- 100 ml bitkisel yağ

- Tuz, karabiber

Tarif:

- Turpları yıkayın ve ince dilimler halinde kesin.

- Turpları bir tencereye su koyarak kaynatın, kaynattıktan sonra 5 dakika pişirin ve bir kevgir içinde süzün.

- Yağı yüksek kenarlı bir tavada ısıtın ve turpları koyu altın rengi olana kadar orta ateşte kızartın (bu yaklaşık 8-10 dakika sürecektir).

- Fazla yağı almak için kızarmış cipsleri bir kağıt havluya aktarın.