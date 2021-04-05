Kimler, hangi aşıyı olmalı? BioNTech mi Sinovac mı? Alerjikler, şeker hastaları, obeziteler..

Kimler, hangi aşıyı olmalı? BioNTech mi Sinovac mı? Alerjikler, şeker hastaları, obeziteler..

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı sırası gelenlerin randevu alırken istedikleri aşıyı seçebileceklerini açıkladı. Vatandaşlar hangi aşıyı olacaklarına dair araştırmalar yapıyor.

Türkiye’de aşılama sürecinden sonra aşı seçim hakkı süreci devreye girdi.

Bugüne kadar uygulanan Sinovac aşısından sonra BioNTech aşısı da uygulanmaya başlanacak. Aşı seçim hakkı randevu ile yapılabilecek.

Vatandaşlar, kronik hastalıkları ve alerjilerine göre hangi aşıyı yaptırmaları gerektiğine dair araştırmalarını sürdürüyor. İki aşı arasında seçim yapacak olanlar, BioNTech mi Sinovac mı? sorusuna yanıt arıyor.

Peki, randevu ile aşı seçimi nasıl yapılır? BioNTech, Sinovac aşısını kimler olacak? İşte detaylar..

KİMLER, HANGİ AŞIYI YAPTIRMALI?

Ankara Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık, toplumsal bağışıklığın sağlanması için Covid-19 aşılamasında, vatandaşların hangi aşıya erişirse o aşıyı yaptırmasının hayati önem taşıdığını belirtti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın vatandaşlara şu an iki aşıdan birini yaptırabileceklerine yönelik seçenek sunduğunu belirten Balık, her iki aşı üzerine üniversitede yaptıkları klinik gözlemlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu:



"Klinik gözlemlerimize göre, eğer alerjik bünyeniz varsa mRNA aşısı yerine tercihiniz varsa alerjik bünyelerde daha az yan etki yapan inaktif aşı olan Sinovac aşısını yaptırabilirsiniz. Çünkü, çalışmalarda sadece BioNTech değil diğer mRNA aşılarının daha çok reaksiyon yaptığı gözlendi.

Ayrıca, mRNA aşıları, inaktif aşılara göre daha güçlü bağışıklık yanıtı yapıyor, immün sistem üzerine uyarıcı etkisi daha fazla olduğu için. Dolayısıyla, bağışıklık yanıtı zayıf olabilecek bünyeye sahip olanlar, mRNA aşısını tercih edebilir."





BİONTECH Mİ, SİNOVAC MI?

Obezitesi bulunanlar, böbrek yetmezliği, şeker hastalığı olanlar, kanser tedavisi görenler veya çeşitli hastalıkları nedeniyle bağışıklık sistemini baskılayan ilaç kullananlar, eğer seçenekleri varsa mRNA aşısı olan BioNTech aşısını tercih edebilirler.

mRNA aşıları tek dozdan bir hafta sonrasından itibaren bağışıklık oluşturmaya başlıyor, inaktif aşılar ise ancak ikinci dozdan 15 gün sonra belirgin bağışıklık oluşturuyor.

Alerjik bünyeniz varsa mRNA aşısı yerine tercihiniz varsa alerjik bünyelerde daha az yan etki yapan inaktif aşı olan Sinovac aşısını yaptırabilirsiniz. Çünkü, çalışmalarda sadece BioNTech değil diğer mRNA aşılarının daha çok reaksiyon yaptığı gözlendi.

KORONAVİRÜS AŞISI NASIL SEÇİLİR?

Aşı sırası gelenler, Merkezi Hekim Randevu Sistemi üzerinden aşı randevusu alıyor. Şehir, ilçe ve hastane bilgilerini girdikten sonra randevu alınmış oluyor. Ancak bundan önce aşıyı nerede olacağınızı seçmeniz gerekiyor.

Randevu alırken aşıyı aile hekimi hastane veya evde olacağınızı seçmeniz gerekiyor.

BioNTech aşısı olmak isteyenler hastaneden randevu alması gerekirken, evde ve aile hekiminden randevu alanlara ise yalnızca Sinovac uygulanıyor.