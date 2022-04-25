Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü: Türkiye'deki sıtma vakaları yurt dışı kaynaklı

Türkiye’de görülen yerli sıtma bulaşının başarılı bir şekilde sona erdiğini belirten Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü açıklamasında, vakaların yurt dışı kaynaklı olduğunu belirtti.

Dünyada her yıl, yüz binlerce kişi sıtma nedeniyle yaşamını yitiriyor…

Türkiye de görülen vakaların da yurt dışı kaynaklı olduğu biliniyor…

İHA’nın haberine göre; Kırıkkale İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, her yıl ortalama 250 sıtma vakasının yurt dışı kaynaklı olduğu belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:

"Türkiye'de yerli sıtma bulaşı sona ermiş olsa da halen yurt dışı kaynaklı vakalar tespit edilebiliyor. Dünyada her yıl yüz binlerce can alan hastalığın ülkemizde de tekrar yayılma riski devam ediyor.

“Her yıl ortalama 200-250 yurt dışı kaynaklı sıtma vaka bildirimi oluyor”

Sıtmanın endemik olduğu ülkelere gidenler, paraziti oradan alarak hastalığa yakalanabiliyor. Her yıl ortalama 200-250 yurt dışı kaynaklı sıtma vaka bildirimi oluyor. Bu nedenle Bakanlık Sıtma Eliminasyon Programı faaliyetlerini sürdürüyor.”





“Yerli sıtma bulaşı sona erdirilmiştir”

Türkiye'de tarih boyunca en önemli hastalıklarından biri olan sıtma ile mücadelenin Osmanlı İmparatorluğu döneminde başladığı, Cumhuriyet döneminde daha da yoğunluk kazandığı belirtilen açıklamada, "Yürütülen başarılı çalışmalar neticesinde 2000 yılında 11 bin 378 olan yerli sıtma vakası, 2005 yılında 2 bin 36’ya düşmüştür. Ülkemizde sıtmanın elimine edilebilme şartlarının oluştuğu kararına varılarak Sıtma Eliminasyon Programı başlatılmış ve büyük bir başarıya imza atılarak yerli sıtma bulaşı sona erdirilmiştir. Halen sadece yurt dışı sıtma vakaları bildirilmektedir." ifadesi kullanıldı.