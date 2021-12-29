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    Kırklareli'nde hızlı antijen kitiyle tarama yapılıyor

    Özellikle yaşlıları koronavirüsten korumak için kitlerle tarama faaliyetine başlandı.
    • AA
    • 29.12.2021 - 10:13
    • Güncelleme : 29.12.2021 - 10:50
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    Kırklareli'nde hızlı antijen kitiyle tarama yapılıyor

    Koronavirüs vakaları, Kırklareli'nde yüksek düzeylerde seyrediyor.

    Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanlığı ekipleri, haftanın bir günü olmak üzere huzurevi sakinleri ile personele yönelik antijen kiti uygulamasına başladı.

    KISA SÜREDE SONUÇ VERİYOR

    Huzurevi sakinlerinden alınan sürüntü örnekleri, hızlı antijen kiti sayesinde kısa sürede sonuçlandırılıyor.

    İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, özellikle yaşlıları salgından korumak için antijen kitleri ile tarama yaptıklarını söyledi.

    ANTİJEN KİTLERİYLE ANINDA ÖNLEM

    Uygulamanın genişletilmesi için çalıştıklarını ifade eden Cerit, antijen kitleri ile anında önlem alma imkanları olduğunu kaydetti.

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    "UYGULAMADAN MUTLUYUZ"

    Cerit, salgına karşı tüm vatandaşların aşı olması çağrısında bulundu. Huzurevi sakinlerinden 74 yaşındaki Bayram Özdağ da salgından etkilenmemek için test yaptırarak aşılarını olduklarını söyledi.

    Sağlık çalışanlarının her hafta gelerek kendilerine test yaptıklarını ifade eden Özdağ, uygulamadan mutlu olduklarını kaydetti.

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    "GECE GÜNDÜZ BİZİM İÇİN UĞRAŞIYORLAR"

    Sağlıkları açısından test yaptırmanın önemli olduğunu anlatan Özdağ, "Burada rahatız, huzurluyuz. Sağlık çalışanlarına çok teşekkür ederiz. Hepsi bizim için uğraşıyor gece gündüz demeden. Bazı yerlerde hayatlarını tehlikeye atıyorlar. Bu husustan ölen kişiler de oldu. Çok teşekkür ederiz, vazifelerinin devamını dileriz." diye konuştu.

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