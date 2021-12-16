Kış ayları kanser hastaları için zor geçiyor

Kanser tedavisi görenlerin bağışıklığı düştüğü ve tedaviye bağlı olarak vücutta bazı değişikliklere maruz kaldıkları için sıcaklığın düşmesi yaşam kalitelerini olumsuz yönde etkiliyor.

Kış mevsimi, rüya gibi havalardan, sıcacık şenlik ateşlerinden lezzetli lezzetlere kadar kendine has bir çekiciliğe sahip olsa da kanser gibi belirli rahatsızlıkları olan insanlar için zor bir zaman olabilir. Kanser hastalarının düşük bağışıklığa sahip olma eğiliminde oldukları göz önüne alındığında, vücudu sıcak tutmak, yeterli güneş ışığı almak, susuz kalmak ve besleyici yiyecekler yemek gibi ekstra önlemler aldıklarından emin olmalıdırlar.

Kış mevsiminde kanser hastalarının yaşadığı yaygın sorunlardan biri, vücut ısısının daha hızlı düşmesiyle vücut ısısının düşmesiyle ortaya çıkan hipotermidir. Yorgunluk, dehidrasyon ve anemi gibi kanser tedavisinin yan etkileri hipotermi riskini artırabilir.

Bazı tedaviler kemik yoğunluğunu etkileyebileceğinden veya bazı hastaların ayaklarında uyuşma olabileceğinden, kanserli kişiler kış aylarında düşmekten kaçınmak için ekstra dikkatli olmalıdır.

ZAYIF BAĞIŞIKLIĞA DİKKAT

Kanser nedeniyle kemik yoğunluğunu etkileyen tedaviler alınıyorsa kemik daha kolay kırılabilir. Kanser hastaları, kan kanserleriyle bağlantılı ve düşük trombosit sayılarına neden olan bir durum olan trombositopeni varsa dikkatli olmalıdır. Ayrıca ayaklarında uyuşma (nöropati) olan hastalar da düşmeye yatkın olabilir.

Kanser tedavisi, kanser hastasının bağışıklık sistemini zayıflatma eğilimindedir . Bu hastalarda enfeksiyonlardan çok ihtiyaç duyulan korumayı elde etmek için yeterli beyaz kan hücresine sahip olmayabileceğinden grip aşısı olmak gereklidir. Bu nedenle kanser hastalarının sağlıklı bireylere kıyasla gripten kaynaklanan komplikasyonları yaşama şansı iki kat daha fazladır.

KANSER HASTALARININ KIŞIN YAPMASI GEREKENLER

- Sert soğuktan korunmak için mümkün olduğunca içeride kalmalısınız. Dışarı çıkarken kat kat giyinmeye özen gösterin. Özellikle terapi saçınızı kaybetmenize neden olduysa, kulaklarınızı kapatan bir şapka kullanın.

- Doktora danıştıktan sonra eldiven, kalın çorap ve sıcak tutan bot giyin.

- Cildinizi koruyun. Dudak kremi ve nemlendiricileri uzmanın önerdiği şekilde düzenli olarak kullanın, çok sıcak duş ve banyolardan kaçının.

- Kışın hava kuruluğunu önlemek için evde bir nemlendirici almayı düşünün.

- Susuz kalmayın ve düzenli olarak bol miktarda kafeinsiz sıvı için.