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Kış aylarına özel tüyolar: Hangi besinde hangi vitamin var?

Kış aylarına özel tüyolar: Hangi besinde hangi vitamin var? Vitaminlerin hem eksikliği hem de gereğinden fazla tüketilmesi, vücutta olumsuz etkilere neden oluyor. Ancak hangi besinde hangi vitaminlerin bulunduğunu bilmek, dengeyi tutturmak açısından iyi olabilir.