Kış aylarında artan kulak enfeksiyonu hakkında herşey

Birçok kişiye, genellikle bir bakteri veya virüsün neden olduğu iltihaplanmanın neden olduğu orta ve iç kulak enfeksiyonları teşhisi konuyor. İşte, bunun en yaygın nedenleri ve tedavi yöntemleri…

Kış mevsiminin tetiklediği birçok sağlık sorununun yanı sıra, bu günlerde her yaştan insanda kulak enfeksiyonları artıyor. Birçok kişiye, genellikle bir bakteri veya virüsün neden olduğu iltihaplanmanın neden olduğu orta ve iç kulak enfeksiyonları teşhisi konuyor.

Uzmanlar, kulak enfeksiyonu vakalarının sayısının geçen yıla göre önemli ölçüde arttığını ve artışın arkasındaki suçlunun Omicron olup olmadığının araştırılması gerektiğini söylüyor.

Uzmanlar ayrıca, soğuk havalarda bakteri ve virüslerin gelişmesi nedeniyle kış mevsiminde çocuklarda ve yetişkinlerde kulak enfeksiyonu olasılığının arttığını, bu nedenle grip ve viral enfeksiyonların yaygın hale geldiğini ve kulaklara zarar verebileceğini söylüyor.

KULAK ENFEKSİYONUNUN NEDENLERİ VE BELİRTİLERİ

Kulak iltihabının ana nedeni, soğukta bağışıklık sisteminin bozulmasına bağlanabilir, bu da tahrişe ve hapsolmuş neme veya orta kulak iltihabına neden olan bakterilere yol açar. Enfeksiyon boğaz ağrısı ve hatta solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle görülür, çünkü östaki borusu tıkanır ve kişi ağrı hisseder. Kulak enfeksiyonlarının burun ve boğaz enfeksiyonlarına bağlı olması nedeniyle tedavi edilmezse sinüzit de kulaklara zor anlar yaşatabilir.

Kötü hava koşulları kulaklarınız için dayanılmaz olabilir. Kış aylarında hava soğuktur ve kulak kanallarındaki hassas dokuları tahriş edebilir ve kulak ağrısı ile karşılaşılır. Soğuk algınlığı sırasında daha az kan dolaşımı olduğu için kulak enfeksiyonlarında bir artış yaşanması normal kabul edilir.

Bir kulak enfeksiyonunun belirtileri kulak ağrısı, baş dönmesi, baş ağrısı, hassasiyet, şişlik, olağandışı akıntı ve geçici işitme kaybı olabilir. Soğuk havaya maruz kalındığında açık alana girilirse kulak ağrısı yoğun olacaktır. Uzmanlara göre kış ve son zamanlarda sürekli kulaklık kullanımı, pandemi yıllarında kulak enfeksiyonunun artmasına katkıda bulunmuş olabilir.

TEDAVİ VE ÖNLEME YOLLARI

- Antibiyotikler, anti alerjikler ve ağrı kesiciler yardımcı olabilir. Doktor tavsiyesine göre alınız.

- Kulak ağrısını yönetmek için ısıtma yastığı veya nemli bez gibi buz paketleri veya sıcak kompresler kullanın.

- Kulağı temiz ve kuru tutun. Kulakta su varsa, kişi de ağrı hissedebilir.

- Şapka, saç bandı veya atkı takarak kulakları sıcak tutmaya çalışın.

- Kulakları rüzgardan korumak için pamuk kullanmayın. Bunu yapmak kulak kanalında iltihaplanmaya neden olabilir.

- Ellerinizi su ve sabunla yıkayarak mikropları uzak tutmaya çalışın.

- Burnunuzun ve kulaklarınızın temiz olduğundan emin olun.

- Grip aşısı olun.

- Sigara dumanı tahriş edici olduğundan ve solunum yolunu alevlendirdiğinden sigara içmeyin.

- Kulak enfeksiyonunu önlemek için kulaklık takın ve soğuk algınlığı, grip ve sinüzitten kurtulun.