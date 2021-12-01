Kış aylarında bağışıklığa iyi gelen 7 bitki çayı

Soğuk havalarda içinizi ısıtırken aynı zamanda bağışıklığınızı destekleyici etkileriyle de sağlıklı kalmanıza yardımcı bitki çaylarıyla tanışmaya ne dersiniz?

Kış aylarında vücudumuzu sağlıklı ve güçlü tutmak zor olabilir. Kişi kışı ne kadar severse sevsin, gerçek şu ki, kişinin sağlığınıza zarar verebilir. Kış aylarında boğaz ağrısı, soğuk algınlığı, öksürük, vücut ağrısı sık görülen bir durumdur ve yatakta yorganın altına kıvrılmanıza neden olabilir. Neyse ki, ihtiyacınız olan desteği sağlamak için kullanabileceğiniz birçok harika ve yatıştırıcı bitki çayı türleri vardır.

Bitki çayları, sağlıksızlığa karşı savaşta savaşçı olarak kabul edilir. Ve kışın su ısıtıcısı her zaman kaynamaya hazırdır. Kış geldiği için bazı sağlıklı ve yapımı kolay bitki çayları önermeyi düşündük. Bitki çayları, yalnızca tatları nedeniyle değil, aynı zamanda bağışıklığı güçlendirme de dahil olmak üzere etkileyici sağlık yararları nedeniyle her zaman kış aylarının vazgeçilmez bir parçasıdır.

1. ZERDEÇAL

Zerdeçal, hafif acı bir tada sahip parlak bir portakal köküdür. Kurkumin adı verilen aktif bir bileşik, anti-inflamatuar, antibakteriyel, antiviral ve anti-mantar özelliklerinden sorumludur. Zerdeçal, vücudu serbest radikallerden koruyabilen ve bağışıklık sistemini güçlendirebilen antioksidanlarla yüklüdür. Grip ve soğuk algınlığına karşı etkilidir. Zerdeçal çayınıza limon suyu ve bal eklemek sadece tadı iyileştirmekle kalmaz, aynı zamanda gerekli bitki besinlerini ve C vitaminini de ekler.

2. ZENCEFİL

Zerdeçal gibi zencefil de bağışıklık sisteminizi güçlendirmeye ve sizi güvende ve sağlıklı tutmaya yardımcı olabilecek antimikrobiyal özellikler içerir. Zencefil, çay karışımlarına biraz tatlı, biraz baharatlı bir tat verir ve hem kafeinli hem de bitki çaylarında popüler bir bileşendir.

3. MEYAN KÖKÜ

Meyan kökü, eklendiği herhangi bir çaya ince bir tatlılık verir. Meyan kökü, bağışıklık sisteminizi güçlendirmeye ve hastalanmanızı önlemeye yardımcı olabilecek antiviral ve antimikrobiyal özellikler de dahil olmak üzere çok sayıda sağlık yararına sahiptir. Meyan kökü sadece ölçülü olarak tüketilmelidir, bu nedenle kendinizi günde sadece birkaç bardak meyan kökü ile sınırladığınızdan emin olun.

4. NANE

Nane, tek başına veya hem kafeinli hem de bitkisel karışımlarda bir bileşen olarak tüketilebilen bir başka popüler bitki çayıdır. Nane serin, naneli ve yatıştırıcıdır. Antimikrobiyal ve antiviral özelliklere sahiptir ve ayrıca çeşitli diğer sağlık yararları ile birlikte antioksidanlarda yüksektir.

5. LİMON OTU

Limon otu, hoş bir narenciye aromasına sahip çeşitli çay karışımlarında yaygın bir bileşendir. Son araştırmalar limon otunun vücudu hastalıklara karşı korumaya yardımcı olabilecek antibakteriyel özelliklere sahip olduğunu göstermiştir. Limon otu ayrıca antioksidanlarda yüksektir ve iltihabı azaltmaya yardımcı olabilir.

6. HİBİSKUS

Hibiskus içeren çaylar, hastalıkları önlemeye ve genel sağlığı iyileştirmeye yardımcı olabilecek antibakteriyel ve antimikrobiyal özellikler içerir. Hibiskus ayrıca yüksek düzeyde demir, antioksidanlar ve C Vitamini dahil olmak üzere birçok başka sağlık yararına da sahiptir.

7. SİYAH ÇAY

Siyah çay, sizi hasta etmekten alıkoymaya yardımcı olabilecek antiviral özelliklere sahip kateşinler içerir. Kamelya Sinensis bitkisinden yapılan diğer çay türleri gibi, siyah çay da antioksidanlarda yüksektir ve iltihabı yatıştırmak ve kalp sağlığını güçlendirmek gibi çeşitli sağlık yararları vardır.