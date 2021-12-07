Kış aylarında bitki çayları ilgi görüyor

Havaların soğumasıyla birlikte vatandaşlar hastalıklara karşı korunmak için bitki çaylarına yöneldi.

Kış aylarının gelmesiyle birlikte grip enfeksiyonlarına ve koronavirüs salgınına karşı çoğumuz bitki çaylarına yönelmeye başladık.

AŞIRI TÜKETMEMEK GEREKİYOR

Bazı bitkilerin virüsü önleyici olduğu biliniyor ancak normalden fazla tüketilmesi insan sağlığını da olumsuz etkileyebiliyor.

Ordu’nun Altınordu içesinde aktarlık yapan Fikri Erdem Demircan, kış aylarında genellikle vücut direncinin artırılması için vatandaşlara bitki çayları önerdiklerini söyledi.

"C VİTAMİNİ YÜKSEK OLAN ÇAYLARI ÖĞRENİYORUZ"

Vatandaşlara iki çeşit çay önerdiklerini ifade eden Aktar Demircan, "Birincisi üst solunum yollarını ve akciğeri ısıtıcı çaylar. Bunlar da tercih edilen zencefil, zerdeçal, keçiboynuzu bunlar akciğeri ısıtır, üst solunuma iyi gelir gribe karşı bağışıklığı kuvvetlendirir. Yine 'C vitamini' yüksek olan çaylar öneririz. Karışım olarak katarız hibiskus, kuşburnu bunların 'C vitamini’ yüksektir." dedi.

SADE VEYA KARMA DEMLENİYOR

Bitkilerin karma olarak aynı zamanda sade olarak da kullanıldığını belirten Demircan, vatandaşların bu bitkileri çay şeklinde demlediklerini vurguladı.

"VÜCUT DİRENCİNİ ARTIRAN ÜRÜNLER VERİYORUZ"

Bitkilerin yemeklerde de kullanılabileceğine dikkat çeken Demircan, “Normalde yazın ayrı kışın ayrı önerilerimiz oluyor. Kış geldiği için yine aynı şekilde mizacı sıcak olan ürünlerle birlikte bal, pekmez, çorba gibi ürünlere katılabilecek vücut direncini artıracak ürünler veriyoruz.” şeklinde konuştu.