Kış aylarında eklem ağrılarının 4 nedeni

Soğuk havalarda koşmaktan vazgeçemiyor ve yoğun egzersiz programına sadık kalıyorsanız, eklemlerinizin zarar görmemesi için önlem almayı ihmal etmeyin!

Kilo vermeyi, hareketli olmayı ve en iyi formda kalmayı düşündüğümüzde, koşu bir egzersiz olarak listelerin başında gelir. Sabahın soğuğuna yenik düşerken erken uyanan ve sıcacık yatağından ayrılan biriyseniz, sizi hiçbir şey durduramaz. Ancak, savaşmanız gereken sadece soğuk algınlığı değildir. Birçok insan, kışın beraberinde getirdiği ortopedik zorluklarla karşı karşıya kalır. Bir kış koşusunu seviyorsanız, uzun süreli bir yaralanmadan kaçınmak için dikkatli egzersiz yapmak en iyisidir.

Kış ayları dizlerimizi zayıflatma yeteneğine sahiptir. Yani dediğimiz gibi, soğuk aylarda koşmayı seven biriyseniz, dizlerinize ekstra özen göstermeniz gerekiyor. Kış mevsiminde daha soğuk olduğu için daha uzun süre ısınmamız gerekiyor. Düşük sıcaklıklarda vücudumuz daha fazla uyuşur ve bu da yaralanmalara daha yatkın hale gelir. İşte, kış aylarında sakatlanmaların nedenleri ve alınabilecek bazı önlemler;

OLUŞAN DİZ AĞRILARININ OLASI NEDENLERİ

1. SOĞUK VE NEM

Havadaki düşük sıcaklık ve yüksek nem diz ağrısına neden olabilir. Çevremizdeki bu iki değişiklik, eklemlerimizin hücresel yapısını etkileyerek onların büzülmesine ve genişlemesine neden olarak dizlerde hoş olmayan bir karıncalanma ve ağrı yaşamamıza neden olur.

2. KALIN EKLEM SIVISI

Sıcaklığın düşmesi, dizlerimizdeki sıvının kalınlaşmasına neden olarak eklemlerde bu sertlik hissine neden olabilir. Koşarken şoku emmekten düzenli hareketlerdeki sürtünmeyi azaltmaya kadar, eklemlerimizdeki sinovyal sıvı vücudumuzun günlük işleyişinde temel bir rol oynar.

3. SİNİR HASSASİYETİ

Geçmişte bir diz yaralanmasıyla uğraştıysanız, kış sorunu daha da kötüleştirebilir. Diz yaralanması öyküsü olan kişiler, kış aylarında sinirlerde iltihaplanma, yara izi ve hassasiyet yaşarlar. Kış aylarında koşmak sinirlerdeki hassasiyeti daha da azaltabilir.

4. BAROMETRİK BASINÇ

Barometrik basınç, diz ağrılarımızı tetiklemede büyük rol oynar. Sıcaklık düştüğünde, havanın barometrik basıncı yükselir. Bu olay dizlerimizdeki sıvı ve gazların genişlemesine ve ağrıyan dizlere neden olur.

SAKATLANMALARI ÖNLEMEK İÇİN ALINABİLECEK ÖNLEMLER

1. SU TÜKETİMİNİ ARTIRIN

Her gün bunu duymaktan ve yine de vücudunu yeterince nemlendirmekten sıkılmadınız mı? Nem, koşu sırasında aşınma ve yıpranma olasılığını azaltabilir ve ayrıca vücudunuzun esnekliğini artırır.

2. VÜCUDUNUZU ISITIN

Yüzlerce kez söylendiği gibi, egzersiz yapmadan önce vücudunuzu ısıtmamak yaralanma riskini artırabilir. Uzun bir koşuya çıkmadan önce vücudunuzu zıplama krikoları, diz hizaları ile ısıtın. Sert kaslarınızı açmak için germe egzersizleri yapmayı unutmayın.

3. DİZLERİNİZİ SICAK TUTUN

Giysilerinizin altında ekstra sıcaklık için dizlerinizi diz sargıları ve neopren kollarla örtün. Bu, dizlerinizi sıcak tutacak ve koşarken sürtünmeyi azaltacaktır.