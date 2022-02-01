Kış aylarında yiyeceklerle alınması gereken 6 vitamin

Soğuk havalarda vücudunuzun direncini artırmaya ve metabolizmanın işleyişini desteklemeye yarayan vitaminlere gelin birlikte göz atalım!

Düzenli vücut fonksiyonları için gerekli olan tüm gerekli besinleri uygun miktarlarda almak önemlidir. Bununla birlikte, büyümekte olan çocuklarda ve adet gören, hamile veya emziren kadınlarda besin gereksinimi çok daha fazladır.

Kış aylarında, kendinizi sıcak tutmak için daha fazla giysi katmanı eklemeye devam ederken, sağlıklı beslenmek ve gerekli enerjiyi, metabolizma hızını ve daha fazlasını karşılamak için besin ihtiyaçlarını artırmak da aynı derecede önemlidir. İşte, kış aylarında tüketilmesi gereken önemli besinler ve kaynakları;

1. DEMİR

Demir, kandaki oksijenin taşınması için gereklidir ve hemoglobin seviyelerini yükseltmeye yardımcı olur. Bu, kadınlar için çok önemli bir besindir ve tüketiminin kadınlarda erkeklere göre daha fazla olması gerekir.

Yeşil yapraklı sebzeler, bal, fındık ve tohumlar, kırmızı et, kümes hayvanları ve balık, meyve suları/tahıllar gibi güçlendirilmiş yiyeceklerde bulunur.

2. FOLİK ASİT

Folik asit, yeni sağlıklı hücrelerin üretimi için gereklidir. Folik asit kadınlar için eşit derecede önemlidir. Özellikle hamilelerde bebeğin büyümesine ve hücre gelişimine ve nöral tüp defektlerinin önlenmesine yardımcı olduğu için.

Yeşil yapraklı sebzeler, kuruyemişler ve tohumlar, meyveler, güçlendirilmiş tahıllarla alınabilir.

3. KALSİYUM

Hepimizin bildiği gibi, kemik sağlığı için kalsiyum gereklidir. Çocuklar ve hamileler için kemik ve dişlerin büyümesi, gelişmesi ve güçlenmesi için önemli bir mineraldir. Kalsiyum ayrıca osteoporoz, Osteomalazi gibi çeşitli durumların önlenmesine yardımcı olur.

Süt ve ürünleri, yeşil yapraklı sebzeler, deniz ürünleri, yağsız et, soya fasulyesi, fındık ve tohumlarda bolca bulunur.

4. ÇİNKO

Çinko hücre metabolizmasında çok önemli bir rol oynar, bağışıklığı artırır, yara iyileşmesini, protein ve DNA sentezini artırır. Ayrıca, koronavirüse karşı korunmada da oldukça etkilidir.

Tam tahıllı tahıllar, yumurta, kümes hayvanları, deniz ürünleri, kuruyemişler, tohumlar, kuvvetlendirilmiş gıdalarda çinko bolca bulunur.

5. C VİTAMİNİ

Bağışıklığı güçlendirmek, yara iyileşmesini hızlandırmak ve çeşitli enfeksiyonları önlemek için önemli bir besindir. Antioksidan bakımından güçlü olması nedeniyle vücudu hastalıklardan korur.

Limon, bektaşi üzümü, portakal, misket limonu, kivi, brokoli, kırmızı biber gibi turunçgiller C vitamini açsından zengindir.

6. D VİTAMİNİ

Kemik mineralizasyonuna ve kalsiyumun daha iyi emilmesine yardımcı olur. D vitamini vücut metabolizması ve organların doğru çalışması için oldukça önemli bir yere sahiptir. Bu vitamini depolamak için özellikle yaz aylarında güneşten bolca faydalanmak gerekir.

Kış aylarında ise, süt ürünleri, güçlendirilmiş tahıllar/meyve suları, mantar, somon vb. yiyeceklerle temin edilebilir.